Steffenshagen

„Liebe Jugendwehren – bitte nicht mit dem Wasserstrahl auf die Feuerwehrautos zielen“, ruft Moderator Stefan Rödel durchs Mikrofon und lacht. „Die Fahrzeuge waren bestimmt nicht so teuer – da geht doch gleich die rote Farbe ab!“ Ist aber auch gar nicht so einfach, den prall gefüllten Schlauch genau auf die fünf Meter entfernte Zielscheibe zu halten. Und doch ist genau das heute die Aufgabe: Auf dem Sportplatz in Steffenshagen messen sich die Feuerwehren des Amtes Bad Doberan-Land beim „Löschangriff nass“ im großen Amtsausscheid.

„Wenn Du die Kinder nicht spätestens bis zum zehnten Lebensjahr für die Feuerwehr begeistert hast, wird’s schwierig.“ Martin Rödel, Wehrführer Steffenshagen Quelle: Lennart Plottke

Dabei ist der Schauplatz nicht zufällig gewählt: Denn die Steffenshäger Wehr feiert rund um den Wettkampf ihr 120-jähriges Bestehen. „Wenn man sich anguckt, welche Entwicklung wir hier genommen haben“, sagt Amtswehrführer René Flatow. „Angefangen hat alles mit Wassereimern und Kutschenwagen – und jetzt sorgen in der Gemeinde richtig gute Leute mit guter Technik für eine leistungsfähige Wehr.“

Wehr mit jungen Mitgliedern und guter Struktur

Insgesamt 49 Mitglieder zählen die Steffenshäger aktuell – „mit dabei sind die Aktiven, die Kinder und Jugendlichen und die Ehren-Kameraden“, sagt Wehrführer Martin Rödel. „Insgesamt ist die Tendenz bei uns positiv – wir haben keine großen Sorgen.“ Gerade mit Blick auf die Altersstruktur sei die Feuerwehr in der Gemeinde gut aufgestellt, freut sich auch Bürgermeister Georg Endmann: „Der Großteil der Mitglieder ist in den Dreißigern – bei uns machen vor allem junge Leute mit.“

Zur Galerie Starke Leistungen beim Amtsausscheid in Steffenshagen

Ein Grund: „Vor zwei Jahren haben wir unsere Kinderwehr gegründet“, erklärt Martin Rödel. „Denn wenn Du die Kinder nicht spätestens bis zum zehnten Lebensjahr für die Feuerwehr begeistert hast, wird’s schwierig – wir ziehen uns unseren Nachwuchs selbst heran.“ Rödel weiß, wovon er spricht: War doch Vater Karl-Heinz lange selbst aktiv und gehört jetzt der Ehrenabteilung an.

Mit Blick auf die Altersstruktur ist unsere Wehr gut aufgestellt – der Großteil der Mitglieder ist in den Dreißigern.“ Georg Endmann, Bürgermeister Steffenshagen Quelle: Lennart Plottke

Eine Feuerwehr sei eben nicht nur für das Löschen von Bränden zuständig, sagt der stellvertretende Amtsvorsteher Heiko Dasenbrook: „Sie sorgt im besten Fall auch für das Gemeinwohl und ist Kernpunkt des gemeinschaftlichen Lebens.“ Bei allem Optimismus: „Gerade tagsüber die Einsatzbereitschaft herzustellen, ist schon immer wieder eine Herausforderung“, betont Wehrführer Martin Rödel. „Aber obwohl wir dafür im Ort gar nicht so viele Leute zur Verfügung haben, klappt das immer noch erstaunlich gut.“

Gutes Team mit Nachbarn aus Reddelich

In Steffenshagen gebe es zwar größere Arbeitgeber wie die Classic Conditorei Röntgen oder die Fresand GmbH im benachbarten Reddelich, sagt Bürgermeister Georg Endmann: „Aber viele Mitarbeiter wohnen eben außerhalb und kommen deshalb für unsere Wehr nicht infrage.“ Apropos Reddelich: „Die Zusammenarbeit mit der dortigen Wehr läuft hervorragend“, sagt Martin Rödel. „Per Rendezvous-System werden wir im Ernstfall immer gleichzeitig alarmiert, damit schnellstmöglich mehrere Mannschaften mit Geräten am Einsatzort sind.“

An diesem Samstag sind die Teams des Amtes Bad Doberan-Land aber erstmal beim Ausscheid auf dem Steffenshäger Sportplatz gefordert. „Insgesamt sind 27 Mannschaften hier, die sich in fünf Kategorien messen“, freut sich Rödel. „Inklusive der Gast-Wehren aus Bad Doberan und Kröpelin – das ist schon eine ganz schön große Truppe.“ Die übrigens beste Wettkampf-Bedingungen vorfindet: „Von den Platzverhältnissen bin ich positiv überrascht“, lobt auch Amtswehrführer René Flatow.

„In Steffenshagen sorgen seit Jahren richtig gute Leute mit guter Technik für eine leistungsfähige Wehr.“ René Flatow, Amtswehrführer Quelle: Klaus Walter

Beim „Löschangriff nass“ ganz vorn ist schließlich in der Kategorie „Sport“ das erste Männerteam aus dem Ostseebad Nienhagen, den „Einsatz“ gewinnt die Retschower Feuerwehr. Die beste Frauenmannschaft kommt ebenfalls aus Retschow, den erfolgreichsten Nachwuchs stellt das erste Team aus Reddelich. Über die schnellsten Kinder kann sich die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen freuen.

Bei allem Wettkampf-Spaß: „Die Feuerwehr hier im Ort trägt dazu bei, dass die Steffenshäger seit jeher ruhig schlafen können“, sagt der stellvertretende Amtsvorsteher Heiko Dasenbrook. Und das ist doch die beste Erkenntnis des Tages.

Von Lennart Plottke