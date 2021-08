Kleines Theater in Rerik: Die Puppen tanzen wieder am Salzhaff

Rerik

August ist Theaterzeit im Ostseebad Rerik. Gab es im vergangenem Jahr Corona geschuldet nur kleinere Veranstaltungen, wird jetzt vom 6. bis 8. August „Das kleine Theaterwochenende“ die Bühne am Salzhaff beherrschen. Der Eintritt ist zu allen Vorstellungen frei. „Wir haben ja auf die großen Veranstaltungen wie die Hafffesttage verzichtet“, sagt Reriks Kurdirektor Mathias Druse. „Das Theater jedoch ist überschaubar und kontrollierbar, was die Corona-Verordnungen angeht – es wurde immer toll angenommen und wir hoffen, dass es auch in diesem Jahr wieder so ist.“

Er selbst werde sich zwei Stücke ansehen – eines gemeinsam mit seiner Tochter, so Druse: „Wir freuen uns einfach, dass es wieder Kultur gibt und die Theaterleute sicher auch – und der Platz zwischen Haff und Ostsee ist doch einmalig.“ Die Zuschauer sitzen hier nah am Wasser und genießen Kunst und Natur gleichermaßen.

Künstler froh, wieder auf die Bühne zu dürfen

„Endlich können wir wieder loslegen“, sagt Jürgen Wicht, Organisator und künstlerischer Leiter des Theaterfestivals. „Das ist für alle Schauspieler eine Befreiung.“ Eine Freude und ein Genuss sei es außerdem, sagt er. Neu dabei ist die Erzählkünstlerin Birthe Bernstein Funkenflug, die Sonnabendnachmittag ihren Auftritt hat. Sie nimmt das Publikum mit zu Märchen und Geschichten rund um den Globus.

Das Programm Freitag, 14 Uhr: „Froschkönig“, Figurentheater Ernst Heiter 20 Uhr: „Slapstick und Comédie“, Schmidt und Schmidt Sonnabend, 11 Uhr: „Dornröschen“, Musiktheater Cammin 15 Uhr: Erzähltheater mit Birthe Bernstein Funkenflug 20 Uhr: „Sagenhaft“, Theaterstück für Erwachsene, Gemeinschaftsproduktion von Mitgliedern des Landesverbandes Freier Theater MV e.V. Sonntag, 11 Uhr: „Eierdieb“, Theater Randfigur 15 Uhr: „Läusealarm bei Königs“, Allerhand-Theater

Wicht selbst steht mit seinem Theater nicht auf der Bühne, er hat so viel anderes zu tun. Zurzeit arbeitet der 59-Jährige an einer Recherche für sein neues Stück Feuervogel und wird darüber hinaus demnächst im Doberaner Kornhaus auftreten. Außerdem gibt Wicht am 22. August dort einen Workshop. Allerdings ist er bei „Sagenhaft“ mit dabei – ein Theaterstück für Erwachsene am Sonnabendabend mit sagenhaften Geschichten, die keiner glauben kann. Eine Gemeinschaftsproduktion von Mitgliedern des Landesverbandes Freier Theater MV e.V. (ALaFT).

Auf dem Haffplatz in Rerik steht am Wochenende wieder die Theaterbühne. Der künstlerische Leiter und diplomierte Puppenspieler Jürgen Wicht wird ebenfalls auf der Bühne stehen. Quelle: Sabine Hügelland

Nur professionelle Schauspieler dabei

„Ausschließlich professionelle Theatermacher sind in Rerik dabei“, betont der diplomierte Puppenspieler. Das besondere Kulturwochenende wird gemeinsam mit dem Landesverband Freier Theater MV und der Kurverwaltung Rerik veranstaltet. Sie sorgen dafür, dass die Zuschauer keinen Eintritt zahlen müssen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Dadurch schauen auch Gäste vorbei, die sonst kein Theater besuchen – das Event soll für alle erlebbar sein“, macht Wicht deutlich. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt und Mathias Druse war wieder sehr gut – jetzt hoffen wir, dass das Festival gut angenommen wird und viele Zuschauer kommen.“

Von Sabine Hügelland