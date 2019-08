Rerik

Wohl noch nie waren Pappkartons so spannend wie zur Auftaktveranstaltung des dreitägigen „Kleinen Theaterfestivals“ auf dem Haffplatz. „Bettmän“ erlebte tagsüber darin so allerhand und wurde am Abend sogar der Retter seiner Klassenkameradin. „Ich mag Dörte Kiehn und Cornelia Unrauh, weil sie immer so einfache und dennoch eindrucksvolle Bühnenbilder kreieren“, sagte die Zuschauerin Annita Tapken. „Und sie machen ihren Puppen selbst, das finde ich besonders gut.“ Das Spiel war eine Ko-Produktion des Tandera & allerhand Theaters. Die Geschichte über Macht und Fantasie sahen sich an die 200 Kinder und Erwachsene in Rerik an.

„Tolle Chance, dass auch Kinder Theater erleben können“

„Es ist toll, dass auf die Art den Kindern die Chance gegeben wird Theater zu erleben, denn viele kennen das ja gar nicht“, sagte Annita Tapken. Der diplomierte Puppenspieler, Organisator und künstlerische Leiter des Theaterfestivals Jürgen Wicht eröffnete das Schauspiel mit den Worten: „Das 15. kleine Theaterfestival beginnt. Wir sind alle freischaffende professionelle Schau-und Puppenspieler. Das Sie hier kostenfrei zuschauen können, haben Sie dem Landesverband Freier Theater MV e.V. und der Kurverwaltung Rerik zu verdanken.“

Jürgen Wicht, künstlerischer Leiter: „Der Landesverband Freier Theater MV e.V. und der Kurverwaltung Rerik finanzieren das Festival, sodass kein Eintritt genommen wird.“ Quelle: Sabine Hügelland

Heinrich Dierkes aus Bremen war mit seiner Frau und Töchterchen Teresa dabei: „Das ist eine gute Idee das hier am Haff zu machen“, sagte er. „Normalerweise denkt man in so einer Region an Sport, Baden und Natur. Aber dass auch die Kultur dabei ist, empfinde ich als tolle Kombination“, so die Mutter. „Vor allem, dass das Theater für Kindern und Erwachsene ist und die Uhrzeit gut gewählt wurde.“ Mit dem „Bettmän“ fieberten alle mit und den Akteurinnen war anzumerken, dass es ihnen Spaß machte das Publikum zu unterhalten.

„Sonst kann Open Air schwierig werden, hier nicht“

„Unsere Erfahrung hier ist, die Leute sind entspannt und freuen sich drauf“, sagte Cornelia Unrauh. „Sonst kann Open Air schwierig werden, hier aber nicht.“ Die beiden Programme für Erwachsene wie von der Compagnie den Comédie „ Till Eulenspiegel“ und das Gemeinschaftsschauspiel von Mitgliedern des Landesverbandes „MeerLiebe‘ waren ebenfalls sehr gut besucht. Nach dem Theaterfestival trat der Shantychor „Reriker Heulbojen“ e.V. am Abend auf.

Sabine Hügelland