Kröpelin

„Ich bin wütend, aber an wem soll ich meine Wut auslassen?“, sagt Horst Rünger. Seit 1998 hat er seinen Kleingarten in der Anlage „Am Karpfenteich“ in Kröpelin und möchte ihn nicht aufgeben. Doch die Kleingartenanlage soll nach Plänen der Stadt verschwinden. Auf dem Areal soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Später könnte ein Schulerweiterungsbau folgen. Die Stadt möchte vorbereitet sein. Die Stadtvertreter haben jetzt der Aufstellung eines Bebauungsplanes zugestimmt, der Baurecht schafft. Den Kleingärtnern sollen Ersatzflächen angeboten werden.

„Ich habe hier meine kleine Oase“, sagt Horst Rünger. Ob Radieschen, Johannisbeeren oder Blaubeeren, es gebe immer was zu naschen. „Die Laube habe ich selbst gebaut“, erzählt der 70-Jährige, der oft im Garten ist und in unmittelbarer Nähe wohnt. „Im Winter bin ich alle zwei bis drei Tage hier, um das Futter für die Vögel aufzufüllen.“ Dass die Kleingartenanlage verschwinden soll, davon habe er gehört. Einen Zeitplan kenne er aber nicht. In einem anderen Kleingarten neu anzufangen, sei nichts für ihn. „Ich bin 70 Jahre alt. Da fange ich nicht neu an“, so der gelernte Metallschlosser.

Neue Kita könnte von der Lage in Kröpelin profitieren

Die Fraktion SPD/ Grüne hatten am Donnerstag einen Ergänzungsantrag eingebracht, der besagt, dass die Stadtvertretung es für erforderlich halte, Ersatzflächen für wegfallendes Gartenland bereitzustellen. Dem wurde ebenso wie der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Gemeindliche Infrastruktur an der Schulstraße“ zugestimmt. Planungsziel sei die Festsetzung einer Gemeindebedarfsfläche für den Ersatzneubau einer Kindertagesstätte auf den gemeindeeigenen Flächen der Kleingartenanlage „Am Karpfenteich“.

Durch die Nachbarschaft zur Schule und Sporthalle sowie zum Sportplatz könnten viele Synergieeffekte erzielt werden und ein campusartiger Charakter entstehen. Sollte die Grundschule „Am Mühlenberg“ sich vergrößern oder Kröpelin wieder Regionalschulstandort werden, stände auch ein Schulergänzungsbau im Raum, wurde auf der Stadtvertretersitzung deutlich.

Grundsatzbeschluss im Dezember gefasst

Dem Beschluss war ein Grundsatzbeschluss im Dezember vorausgegangen, die Kita auf dem Areal der Kleingartenanlage zu bauen. Dafür hatte es auch einen Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Wismar gegeben. „Das derzeitige Gebäude der Kita in der Wismarschen Straße ist stark sanierungsbedürftig und genügt nicht mehr den heutigen Ansprüchen an eine moderne und zukunftsorientierte Kindertagesstätte. Die Stadt wird außerdem einen Einwohnerzuwachs unter andern durch die Ausweisung und Bebauung von Eigenheimgebieten aufweisen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Unter anderem entstehen im Wohngebiet „Quaddelbarg“ 34 Wohngrundstücke.

„Das ist eine große Sauerei für uns“, sagt Monika Perkun. „Wir sind damit alle nicht glücklich“, so die Kröpelinerin in Bezug auf die Pläne. Seit 1987 haben sie und ihr Mann Berthold einen Kleingarten in der Anlage. „Wir haben hier viel investiert und angeschafft“, erläutert die 75-Jährige. Das Ehepaar sei viel im Garten, auch im Winter. Auf einer Ersatzfläche neu anfangen, das „machen wir nicht mehr. Noch mal was investieren, kommt nicht infrage“.

Monika und Berthold Perkun haben ihren Garten in der Kleingartenanlage „Am Karpfenteich“ in Kröpelin seit 1987. Quelle: Anja Levien

Ein paar Gärten weiter ist Sven Bossow an seiner Laube. Seit zwei, drei Jahre werde darüber geredet, dass die Kleingärten verschwinden sollen. Bei einem Kitaneubau, der in der Nähe der Sporthalle entstehen soll, wäre sein Kleingarten wohl betroffen. „Das ist nicht schön“, sagt der 48-Jährige, der seit 2011 seinen Kleingarten in der Anlage hat. Er wisse nicht, wie lange er noch bleiben könne. „Wenn ich weiß, das dauert alles noch fünf Jahre, dann kann ich noch was im Garten machen. Aber es gibt keine klaren Aussagen. Dann investiert man doch nicht mehr.“ Ob er eine Ersatzfläche annehmen würde? „Kommt drauf an, wo die ist und was drauf ist“, sagt der gelernte Schweißer. „Eine neue Laube bauen, wird zu teuer und mir geht es auch um die Nähe. Ich möchte keine halbe Stunde fahren müssen.“

B-Plan als rechtliche Voraussetzung Mit der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes schafft die Stadt die rechtlichen Voraussetzungen, um ihre Flächen nutzen zu können. So steht im Bundeskleingartengesetz unter Paragraf 9, ordentliche Kündigung, unter anderem: „Der Verpächter kann den Kleingartenpachtvertrag kündigen, wenn die als Kleingarten genutzte Grundstücksfläche alsbald der im Bebauungsplan festgesetzten anderen Nutzung zugeführt oder alsbald für diese Nutzung vorbereitet werden soll; die Kündigung ist auch vor Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans zulässig, wenn die Gemeinde seine Aufstellung, Änderung oder Ergänzung beschlossen hat, nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass die beabsichtigte andere Nutzung festgesetzt wird, und dringende Gründe des öffentlichen Interesses die Vorbereitung oder die Verwirklichung der anderen Nutzung vor Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans erfordern.“

Laut Stadtvertretervorsteher Veikko Hackendahl (CDU) werde die Stadt das Gespräch mit den Kleingärtnern suchen. So sei es zwischen ihm und dem Bürgermeister vereinbart. Im Moment seien große Versammlungen aber nicht möglich. Laut Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) sei der Vorstand des Vereins informiert.

Von Anja Levien