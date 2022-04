Bad Doberan

Katze Manfred schleicht um Marita Reinbergers Beine. Sie gehört zu ihrem Kleingarten des Vereins „Erholung Bad Doberan“ an der Schwaaner Chaussee. Seit 2014 ist der Garten ihr zweites Zuhause. „Früher war hier alles verwüstet“, erzählt sie. Das sei viel Arbeit gewesen. Heute ist davon nichts mehr zu erkennen. Und auch innerhalb eines Jahres verändere die 68-Jährige viel in ihrem Garten. „Ich brauche die Abwechslung, dass es immer ein bisschen anders aussieht.“

Der Garten von Marita Reinberger ist einer von insgesamt 180 Parzellen in der Anlage. Es ist eine der größten in Bad Doberan, wie die Vereinsvorsitzende Andrea Rockstroh sagt. Neben den bereits verpachteten Grundstücken gebe es noch freie Leergärten. Diese seien allerdings seit Jahren unbewirtschaftet. „Die meisten Gärten müssen hier urbar gemacht werden“, erzählt Rockstroh. Dann können die Pächter dort alles raufstellen und pflanzen, was ihnen vorschwebt, solange es im Rahmen des Erlaubten bleibe.

Interessenten springen wieder ab

Aber, wer mit dem Gedanken spielt, einen Garten zu pachten, sollte sich bewusst sein, was das mit sich bringe. Einen Kleingarten zu pachten, heiße nämlich auch, dass man sich verpflichtet, sich um ihn zu kümmern. „Ein Garten bedeutet Arbeit“, sagt Rockstroh, „Damit muss man sich auch auskennen und beschäftigen wollen.“

Ein trauriger Trend, den die Vorsitzende in der letzten Zeit gemerkt hat ist, dass viele Menschen Interesse an einem Garten zeigen, und es letztlich doch nicht zu einem Vertragsabschluss komme. Woran das liegt, könne sie sich auch nicht erklären. Ärgerlich werde es aber vor allem dann, wenn Pächter, die bereits einen Garten haben, verschwinden und ihren Müll hinterlassen. Der Verein müsse sich um die Entsorgung kümmern, was wiederum auf die Mitglieder umgewälzt werde.

Kleingärten bei Ebay-Kleinanzeigen

Rockstroh selbst hat seit 2011 ihre eigene Parzelle und sagt: „Ich liebe meinen Garten und bin mit Leib und Seele in der Natur. Ich liebe die Ruhe und freue mich, Blüten, Vögel, Igel, Specht und Dachs beobachten zu können.“

Viele Pächter, die ihre Gärten abgeben möchten, würden sie über Ebay-Kleinanzeigen verkaufen. Wer noch einen Garten sucht, könne sich aber auch bei Andrea Rockstroh melden. Sie wisse Bescheid, welche Grundstücke zu vergeben sind. Eine Übersicht über die freien Flächen, inklusive Lageplan, Größen und Information, wer diesen verkauft, ist auf der Webseite des Kleingartenvereins zu finden.

Mitgliedschaft im Kleingartenverein nötig

Voraussetzung für den Kauf ist die Mitgliedschaft im Kleingartenverein Erholung Bad Doberan e.V. Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 25 Euro. Die laufenden Kosten für Pacht, Mitgliedsbeitrag, Grundgebühren und Umlagen liegen bei circa 130 Euro pro Jahr zuzüglich Verbrauchskosten für Strom und Wasser.

Für Marita Reinberger war der Kauf eines Kleingartens eine gute Entscheidung. „Ich brauche die Natur und das Gärtnern macht mir Spaß“, sagt sie. Sie mag auch das Gefühl, mit den Händen in der Erde zu buddeln, wie sie lachend erzählt. In ihrem Garten macht die 68-Jährige alles selbst. Froh ist sie daher auch über die Nachbarschaft hier. „Der Zusammenhalt ist enorm.“

Nachfrage nach Kleingärten gestiegen

Das freundschaftliche Verhältnis ist auch für Frank Wiedig ein wichtiger Bestandteil des Kleingartenlebens. „Zwischenmenschliche Beziehungen und ein unkomplizierter Umgang miteinander sind eine feine Sache“, sagt er. Wiedig ist Vorsitzender des Kleingartenvereins Kartstenberg in Bad Doberan. Dieser befindet sich in direkter Nähe zum Kleingartenverein „Erholung“.

Laut Wiedig sei die Nachfrage nach einem eigenen Kleingarten seit einigen Jahren gestiegen. Das habe ihm zufolge nicht nur mit Corona zu tun. „Das Bewusstsein, dass eine selbst angebaute Tomate oder Gurke doch etwas anderes ist, ist größer geworden“, sagt er. Viele Familien mit Kindern gehören inzwischen auch zum Verein.

„Wir haben das große Glück, dass die Verpachtung in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat“, sagt Wiedig. Aktuell gebe es dort keine leerstehenden Kleingärten. Das sei aber eine Ausnahme. Allerdings gebe es immer mal Mitglieder, die ihre Gärten abgeben wollen. Auch hier können die Kleingärten, die zum Verkauf stehen, online auf der Website eingesehen werden.

Von Gina Henning