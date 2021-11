Klima und Umwelt: Kröpeliner gewinnen Landeswettbewerb

Kröpelin

„Das ist ja cool“, ruft Inula, als sie mit anderen Mädchen und Jungen der Kinder- und Teenykirche der Kirchengemeinde Kröpelin erfährt, dass sie mit ihrem Projekt „Liebe Welt, ich komme und rette dich“ den ersten Platz im Landeswettbewerb „KlimaSichten“ in der Kategorie Malerei/Grafik gewonnen haben. 15 Kinder und Jugendlichen hatten sich zusammen mit Diakonin Aranka Leingang Gedanken darüber gemacht, wie die Welt, in der wir leben, in Zukunft aussehen wird und was jeder einzelne dazu beitragen kann.

Und nicht nur bei den Kindern ist die Freude am Freitag groß. Auch die Malgruppe der Kirchengemeinde Kröpelin hat einen Preis im Wettbewerb erhalten. Die Erwachsenen belegten mit ihren Bildern zum Thema „Die Schöpfung schützen und erhalten“ den zweiten Platz.

Kinderfüße aus Gips liegen im Gras vorm Gemeindehaus der Kirchengemeinde in Kröpelin. Die bemalten Kunstwerke zeigen aus Sicht der Kinder, wie sie die Welt heute sehen und wie sie sie sich wünschen. „Ich wünsche mir, dass die Welt schöner ist, es keine Umweltverschmutzung mehr gibt“, sagt die 13 Jahre alte Inula. Neben den Fußspuren haben die Kinder auch an ein großes Bild erarbeitet. Es zeigt einen Baum, der thematisch in zwei Hälften geteilt ist. Sie zeigen die aktuelle Welt mit Fabriken und Autoabgasen und die gewünschte Welt mit Blumen und Schmetterlingen.

„Wir hoffen, dass wir Menschen in der künftigen Welt einen Platz haben und dass das Bild bewirkt, dass der Mensch auf sich und seine Umwelt achtet“, erläutert Ly (13), die zusammen mit Leonie (12) und Liene (14) am Bild gearbeitet hat.

Die Kinder haben verstanden, was für die Zukunft getan werden muss. „Lieber das Fahrrad als das Auto nehmen, keine Bäume mehr fällen und neue pflanzen, keinen Strom verschwenden, kein Essen wegschmeißen“, zählen sie nacheinander auf. Eines sei ihnen bei dem Projekt klar geworden. Auch als Kinder können sie vieles bewirken, um die Welt schöner zu machen. „Unsere Schritte sind noch klein, aber wichtig.“

„Ich empfinde das als eine sehr wahre und wichtige Aussage. Es ist wichtig, dass ihr diese Schritte geht, für unsere Zukunft und für eure Zukunft“, sagt Künstlerin und Jurymitglied Stefanie Riech während der digitalen Preisverleihung.

Mehr als 100 Beiträge für den Wettbewerb eingereicht

Insgesamt haben 103 Beiträge in vier Kategorien am Landeswettbewerb des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern teilgenommen. Es seien „Beiträge, in denen sich auf ganz unterschiedliche, aber unglaublich kreative Art und Weise mit den Themen Klimaschutz und Klimawandel auseinandergesetzt wurde. Beiträge, die beeindrucken und begeistern, die auch mal ein Lächeln hervorzaubern, die aber stets zum Nachdenken anregen darüber, wie wir mit unserem Planeten umgehen“, sagte Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich.

Auch die Erwachsenen haben sich Gedanken gemacht. Sie haben die Schöpfung in sieben Bildern gemalt. „Sie sind nicht nur malerisch sehr lebendig, sondern im Zusatz auch mit typografischen Elementen gestaltet. Das ist wichtig. Denn es geht nicht nur um die eigentliche Schöpfung, sondern als Zweiklang werden Begrifflichkeiten aufgeführt, die diese Erde zerstören. Das ist eine ganz besondere Qualität“, sagt Stefanie Riech. So stehen auf den Zetteln Begriffe wie Feuer, Hungersnot in vielen Ländern, Treibhausgase, Flucht und Vertreibung oder Monokulturen.

Der Wettbewerb Der Wettbewerb „KlimaSichten“ setzt in der Auseinandersetzung mit Klimaschutz und Klimawandel auf die bewegende Kraft der Kreativität – und nimmt dabei künstlerische Sichtweisen in den Blick. Wie verändert sich das Klima und was bedeutet das für uns? Wie wird die Welt, in der wir leben, in Zukunft aussehen? Welchen positiven Beitrag kann jeder Einzelne von uns leisten, um das Klima zu schützen? Er wurde vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in vier Kategorien ins Leben gerufen: Malerei/Grafik, Plakat/Collage, Kurzfilm und offene Kategorie. Es werden Preisgelder in einer Gesamthöhe von 15000 Euro vergeben.

„Wir suchen uns ein Thema aus der Bibel und überlegen dann zusammen, wie wir die Bilder gestalten“, erläutert Monika Rötz von der Malgruppe. An den Werken würde immer zusammen gearbeitet werden.

Mit ihrem ersten und zweiten Platz erhalten die Kröpeliner auch Preisgelder. Die Sieger erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 550 Euro. Die Zweitplatzierten werden mit je 440 Euro prämiert und die Drittplatzierten mit je 330 Euro. „Wir wollen von dem Geld gerne einen Baum pflanzen“, nennt Aranka Leingang einen Wunsch der Kinder. Aber auch der Wunsch nach einem Ausflug oder der, Geld für Afrika zu spenden, stehe im Raum.

