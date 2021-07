Klimaexpertin aus Bad Doberan: Auch an der Küste wird es wärmer

Bad Doberan

„Das Chaos in der Atmosphäre, ich sage es mal so lax, hat zugenommen. Durch die ganzen thermodynamischen Prozesse, die da ablaufen: Es wird wärmer, es ist mehr Feuchte da – es brodelt in der Wetterküche. Dadurch sind solche Extrem-Ereignisse, wie wir sie jetzt im Westen und im Süden Deutschlands erleben, vorprogrammiert“, sagt die gebürtige Bad Doberanerin, Heidrun Böttcher (geb. Roloff), die in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre an der Humboldt-Universität in Berlin, Sektion Physik, im Fachbereich Meteorologie (Physik der Atmosphäre) studierte.

Bereits im Bad Doberaner Jahrbuch für 2000 hatte sie über Sommerrekorde der letzten 50 Jahre in der Region Bad Doberan geschrieben und war zu dem Schluss gekommen, dass es eine Tendenz zu wärmeren Sommern gebe. Die heißen Sommer 1992, 94, 95 und 97 seien in vielen Parametern „oftmals nicht nur die Spitzenreiter der letzten 50 Jahre, sondern sogar der letzten 150 Jahre“ gewesen. Hervor stach damals der „Super-August“ von 1997 mit Höchsttemperaturen, die an allen 31 Tagen über 20° Grad lagen. So etwas hatte es vorher und bis zum Ende der 1990er Jahre im Gebiet von MV nicht gegeben.

Damit man den Klimawandel richtig beurteilen kann, legte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) so genannte Referenzperioden fest, damit man den Klimawandel mit entsprechenden Bezugszeiträumen beurteilen kann. So eine Zeitspanne waren die Jahre von 1961 bis 1990 und seit Juli 2021 gelten die Jahre 1991 bis 2020 offiziell als aktuelle klimatologische Referenzperiode.

Für die vorangegangene Referenzperiode nennt Heidrun Böttcher, die von 1987 bis 2002 in der Seewetterdienststelle in Warnemünde arbeitete, eine dort gemessene Jahresmitteltemperatur von 8,4° und für die aktuelle Periode bereits 9,7°. Global gebe es einen Temperaturanstieg von 1,5°.

Höchste Jahresmitteltemperatur in Warnemünde 11° Celsius

Mit 11° Celsius sei 2020 in Warnemünde – denn in Bad Doberan gibt es keine DWD-Station – die bislang höchste Jahresmitteltemperatur gemessen worden. „Seit dem Jahr 1947 bis 2020 hatten wir hier in der Region vierzehn Mal Jahresmitteltemperaturen über 10° – davon allein seit einschließlich 1999 zwölf Mal – das ist natürlich schon erstaunlich und ein weiterer Hinweis auf die zunehmende Erwärmung“ sagt die Meteorologin und legt etwas nach: „Im August 1963 war hier in der Periode 1961 bis 1990 mit 34,5° die höchste Temperatur registriert worden, am 9. August 1992 stellte eine Tageshöchsttemperatur von 36,9° diesen Rekord jedoch ein. Dazu muss man bedenken, dass Warnemünde direkt an der Küste liegt – die Hitze also etwas abgemildert wird durch die nahe Ostsee.“

Während es in der vorangegangenen Referenzperiode höchstens sechs heiße Tage in einem Jahr gegeben habe – da steigen die Temperaturen auf 30° oder mehr – gab es im Zeitraum 1991 bis 2020 auch schon bis zu acht heiße Tage im Jahr (nämlich 2010 und 2018). Zudem habe insgesamt die Sonnenscheindauer zugenommen: von 1686 Stunden im Schnitt der drei Jahrzehnte von 1961 bis ’90 auf 1814 Stunden im 30-jährigen Mittel von 1991 bis 2020. Als längste Sonnenscheindauer der damals vergangenen 50 Jahre war im besagten Doberan-Jahrbuch das Jahr 1959 mit 2092 Stunden angegeben worden – 2018 schien Klärchen bereits 2187 Stunden, im Jahr 2020 immer noch 2052 Stunden.

Wenn es hier wärmer wird, verdunstet mehr, damit füllen sich wiederum Regenwolken, die wegen einer sichtbaren Verlangsamung des Jetstreams (Starkwindband ab acht Kilometern Höhe) nicht so schnell weiterziehen, wie früher – gibt es deshalb mehr Starkregen?

Mehr Sonnenschein auf der Erde auch dank sauberer Luft

„Während die Erderwärmung und die Zunahme der Sonnenscheindauer – die man unter anderem auf lufthygienische Maßnahmen zurückführt – von den Klima-Modellierern statistisch gesichert sind, gilt das für die Daten zum Niederschlag noch nicht“, schickt Heidrun Böttcher voraus, bevor sie folgende Zahlen für die Region um Bad Doberan nennt: Von im Schnitt 589 Liter pro Quadratmeter Niederschlag im Zeitraum 1961 bis 1990 seien in der anschließenden Periode bis 2020 knapp fünf Prozent Niederschlag dazugekommen (also auf 616 mm, wie die Niederschlagshöhe gemessen wird, was einer Menge von 616 Litern pro m² entspricht).

„Es besteht ein unheimlicher Forschungsbedarf, zum einen, um die ganzen Zusammenhänge in der Atmosphäre und überhaupt in der Umwelt zu verstehen und zum anderen, um entsprechende Technologien zu entwickeln, die uns als Menschheit voranbringen, möglichst ohne die Umwelt zu schädigen. Der Klimaveränderung werden wir uns anpassen, aber dabei behutsam mit dem Boden, der Luft und dem Wasser umgehen müssen“, betont Heidrun Böttcher und verweist im Zusammenhang mit den aktuellen tragischen Hochwasserereignissen darauf, dass die Menschen weniger Flächen versiegeln sollten: „Auch in Bad Doberan wird jetzt in der Neuen Reihe in die zweite, dritte und vierte Reihe gebaut, obwohl es für das Stadtklima schlecht ist. Dabei wären mehr Frei- und Grünflächen sinnvoll. Klar wollen die Leute auch überall wohnen, aber so machen wir Sachen wider besseres Wissen.“

Die 63-jährige, verheiratete Mutter von zwei Kindern, die durch eine Wetterbeobachter-AG mit dem Bad Doberaner EOS-Physiklehrer Egbert Gribnitz auf ihren Berufswunsch gekommen sein will, hofft trotzdem auf eine Besserung, insbesondere durch den Einsatz von jungen Leuten mit globaler Orientierung: „Denn die Probleme der Menschheit können wir nur gemeinsam lösen. Hinstellen und sagen ,Politiker macht mal’, ist aber nicht die Lösung.“

Auch zur globalen sozialen Bewegung „Fridays for Future“ hat sie eine klare Position: „Es ist immer gut, wenn junge Leute ein Ziel haben. Aber Schüler helfen der Umwelt mehr, wenn sie zur Schule gehen, fleißig lernen und dann die Technologien entwickeln, die uns ermöglichen, auf Veränderungen des Klimas zu reagieren. Ich glaube nicht, dass wir uns das Klima machen können, was wir wollen.“

Von Thomas Hoppe