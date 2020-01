Bad Doberan

Die vier Gruppen, die sich in Bad Doberan für den Klimaschutz einsetzen, haben sich zum Klimanetz Bad Doberan zusammengeschlossen und Arbeitsgemeinschaften zu bestimmten Themen gegründet. Das teilt Jutta Hoch mit. Die Bad Doberanerin ist in der Ortsgruppe von Bündnis 90/ Die Grünen aktiv, einer der vier Gruppen.

Das erste Treffen hatte am Montag stattgefunden. Zwischen 30 und 40 Interessierte waren gekommen, darunter Mitglieder der Grünen-Ortsgruppe, der Klimagruppe, des Klimatreffens im Münster und des Bundes für Natur und Umwelt Ortsgruppe Bad Doberan. Das Klimanetz möchte sich jetzt regelmäßig treffen und in Arbeitskreisen verschiedene Themen besprechen. Interessierte sind weiterhin willkommen.

So wurde die AG Verkehrskonzept gegründet, die sich bei der Erarbeitungen dessen einbringen wolle. In der AG Grünes Doberan soll es um die Bepflanzung in der Stadt gehen. Jutta Hoch möchte gerne eine Wildblumenwiese anlegen mit Insektenhotel. In der AG Informationsveranstaltung und Workshop möchten die Mitglieder die Gartenbesitzer ansprechen und informieren, wie man Gärten insektenfreundlich gestalten kann, nennt Jutta Hoch ein Beispiel. Viele solcher Ideen seien am Montag zusammengekommen. „Wir wollen uns auch an der Umweltwoche beteiligen.“ Diese soll vom 15. bis 21. März stattfinden. Die Stadt plant eine Filmvorführung, Podiumsdiskussion und Baumpflanzaktion.

Das Klimanetz Bad Doberan setze sich für Klimaschutz und Biodiversität ein, so Jutta Hoch. Ein Ziel sei es, dass Bad Doberan in den kommenden Jahren klimaneutral werde.

Von Anja Levien