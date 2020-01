Klimaneutrale Stadt: Doberans Grüne gehen voran

Bad Doberan

Wie kann es gelingen, die Stadt Bad Doberan in den kommenden Jahren möglichst klimaneutral aufzustellen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Grünen-Ortsgruppe der Münsterstadt schon seit längerer Zeit intensiv. Jetzt hat es ein erstes Treffen mit Bürgermeister Jochen Arenz im Rathaus gegeben. „Dabei haben wir noch einmal auf die Dringlichkeit hingewiesen“, sagt die Vorsitzende Jutta Hoch und fordert: „Schluss mit Taktieren und Diplomatie – wir haben nur 15 Jahre Zeit, grundlegende Dinge zu verändern. Sonst hinterlassen wir unseren Kindern einen Planeten, der gnadenlos den Bach runtergeht.“

Denn aktuell liege der CO2-Wert in der Erdatmosphäre bei 415 ppm (Teile auf eine Million), erklärt Hoch – und ist damit so hoch wie noch nie in der Menschheitsgeschichte: „420 ppm bedeuten 1,5 Grad Temperaturanstieg im globalen Mittel, 450 ppm werden zwei Grad nach sich ziehen.“ Die Begrenzung auf 1,5 Grad ist das gegenwärtig gültige UN-Ziel, zwei Grad halten Klimaforscher für gerade noch beherrschbar.

„Deshalb wollen wir wissen, welche Projekte, Ziele und Vorstellungen die Stadtverwaltung hat“, so Hoch. „Was ist etwa geplant, um die Biodiversität zu erhalten. Es gibt bereits den Titel ‚Biodiversitätsstadt‘ – das fänden wir für unser schönes Bad Doberan schon sehr cool.“

Mit Blick auf ein mögliches Plastikverbot bei öffentlichen Veranstaltungen sei er mit den Vereinen der Stadt im Gespräch, sagt Bürgermeister Jochen Arenz: „Zudem stellen wir in der Verwaltung gerade auf die elektronische Akte um – allein damit sparen wir 60 000 Blatt Papier ein.“ Außerdem werde es ab Frühjahr ein stadteigenes E-Auto geben.

Umweltgruppen sollen Kräfte bündeln

Die Grünen-Ortsgruppe werde auch selbst aktiv etwas tun, betont Jutta Hoch. So soll es etwa im Frühjahr für Hauseigentümer eine Informationsveranstaltung über eine insektenfreundliche Gartengestaltung geben: „Dabei wollen wir auch Stauden an die Teilnehmer verschenken.“ Weitere Pläne: „Die Volkshochschule Rostock veranstaltet einen Kurs ‚klimafit – Klimawandel vor unserer Haustür und was kann ich tun?‘ – da werde ich Kontakt aufnehmen und gucken, ob das auch hier in Bad Doberan möglich ist.“

Apropos: Diskutiert werden sollte aus Sicht der Grünen auch über Solaranlagen sowie „klugen“ Ökostrom für städtische Gebäude, eine Aufstellung von nutzbaren Flächen für eine ökologische Bepflanzung etwa auf Randstreifen und Verkehrsinseln oder auch die Rolle der Stadt bei der Errichtung von Ladestationen für E-Autos.

Für Hoch entscheidend: „In Bad Doberan hat sich vor kurzem eine Klimagruppe gegründet, der BUND und die Doberaner Kirchgemeinde engagieren sich hier ebenfalls – wir sollten alle Kräfte bündeln.“ Meint auch Bürgermeister Arenz: „Ich möchte die unterschiedlichen Gruppen gern zusammenführen und vernetzen – dazu könnte ich mir etwa zweimal im Jahr ein gemeinsames Treffen vorstellen, bei dem Vorhaben und Maßnahmen koordiniert werden.“

Zum Beispiel in Arbeitsgruppen für einzelne Projekte, erklärt Jutta Hoch und macht deutlich: „Wir sind zwar die Grünen-Ortsgruppe. Bei uns kann aber jeder mitmachen – egal, ob er Parteimitglied ist oder nicht.“

