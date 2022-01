Bad Doberan

Der Begriff „klimaneutral“ ist hochaktuell, nicht nur aus Sicht der Regierung. Jeder kann einen freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz leisten, auch Urlauber und Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns. Und das geht mit den Waldaktien. Dafür sucht die Landesforst noch Flächen.

Erik Zimmermann, Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, Waldpädagogik und Forsthoheit sowie die damit verbundene Durchsetzung des Landwaldgesetzes im Forstamt Bad Doberan, verweist auf die Waldaktien, ein Ökowertpapier des Landes MV. In Kooperation des Landestourismusverbandes mit der Landesforstanstalt MV und dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt wurden 2007 erstmals Waldaktien angeboten. „Die Waldaktien sind ein Angebot für Einheimische, Urlauber und Unternehmen, um einen freiwilligen und zusätzlichen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten, denn Wälder speichern durchschnittlich pro Hektar und Jahr 8,4 Tonnen CO2.“

In Haidhof auf Rügen entsteht neuer Wald

Lange konnten keine Waldaktien erworben werden, weil es an Flächen für Aufforstung mangelte. Jetzt geht es wieder los: in Haidhof auf Rügen. Das Land arbeitet an der Bereitstellung weiterer Flächen für neue Klimawälder. Zehn Euro kostet eine Waldaktie, für die fünf Quadratmeter Wald aufgeforstet werden.

Wenn es zu Waldumwandlungen kommt, ist Erik Zimmermann für den Waldausgleich zuständig. „Der Waldausgleich betrifft gesetzliche Ausgleichsmaßnahmen, die Klimawälder sind zusätzlich und freiwillig“, betont er. Zu seinen Aufgaben zählt auch, dass neuer Wald entsteht oder es erst gar nicht zur Fällung kommt.

Klimawälder in MV Derzeit gibt es 19 eigenständige Klimawälder in allen Landesteilen. So auf der Insel Rügen: Glowe, Stubnitz und Sehlen. Auf der Insel Usedom in Koserow und Damerow. Fischland-Darß-Zingst: Schuenhagen. Mecklenburgische Seenplatte: Neustrelitz, Mirow, Neubrandenburg, Golchen, Bützow. Land Fleesensee, Wemag-Wald Fleesensee (mit Fleesensee 1 und 2). Mecklenburg-Schwerin: Neuhof, Biosphärenreservat Schaalsee 1, Wemag-Wald Biosphärenreservat 1und 2, Wemag-Wald Bad Kleinen, Wemag-Wald Herren-Steinfeld und Wemag-Wald Seefelder Holz 1 und 2.

Der 28-jährige Usedomer ist vertraut mit der Problematik von Tourismus und Forstwirtschaft. „Ich sorge dafür, dass beides Hand in Hand geht“, sagt Zimmermann. Nach seinem Studium der Forstwirtschaft mit Bachelor ging er nach Dresden, um dort seinen Master zu machen und Forstwissenschaften zu studieren. Bad Doberan ist seine erste Vollzeitstelle. „Ich möchte auch nicht weg aus MV“, sagt er.

800 Kilogramm CO2 setzt eine Familie in 2 Wochen Urlaub frei

Eine Familie, bestehend aus vier Personen, verursacht Kohlendioxid-Emissionen während ihres Urlaubs. „Wenn sie zum Beispiel zwei Wochen in der Region bleibt, setzt sie in etwa 800 Kilogramm CO2 frei. Mit zwei Aktien wären die Ferienwochen inklusive An- und Abreise innerhalb von Deutschland, neutral gestaltet.“, sagt er.

Freie Flächen für neuen Wald werden gesucht

Auch im Forstamtsbereich Bad Doberan könnten neue Wälder entstehen, wenn dafür geeignete freie Flächen zur Verfügung stünden. Theoretisch könnte jeder, der über solche Flächen verfügt, auf die Landesforst zugehen. „Jeder Bauer mit Flächen ohne Waldbestand, könnte diese zur Verfügung stellen, mit einer entsprechenden Vergütung“, sagt Erik Zimmermann.

„Die Landesforstanstalt legt die Klimawälder der Waldaktie an. Wir prüfen den Standort und wählen die Bäume, die dort am besten wachsen können. Und wir übernehmen die Aufforstung, setzen Umzäunungen gegen Wildbiss und bewirtschaften die neu gepflanzten Wälder“, sagt Zimmermann. „Ein zukunftsweisendes Geschäft.“

„Wir pflanzen heimische Baumarten, die den Anforderungen des Klimawandels standhalten können, und schaffen so klimaplastische Wälder.“ Außerdem prüfen Forstamtsmitarbeiter Ausfälle durch Trockenheit oder extreme Nässe und pflanzen nach, wenn es erforderlich wird.

Laubmischwälder und standortgerechte Rotbuchen sowie Eichen eignen sich hervorragend für die Ostseeregion. „Solche Wälder besitzen eine große Ästhetik und sind sehr artenreich.“, sagt Zimmermann. Bei Pflanzaktionen können Einwohner, Gäste und Schulklassen mitmachen und eigenhändig Bäume pflanzen.

Umweltminister gründete neue Geschäftsstelle

„Aktuell haben wir Waldaktien zur Verfügung, die nur darauf warten, für einen neuen Klimawald eingesetzt zu werden. Wer einen Beitrag für Klimaschutz, Artenschutz und für sauberes Wasser leisten möchte, der findet in dem Instrument einen einfachen wie effektiven Weg, Gutes zu tun“, so Umweltminister Till Backhaus. Erworben werden kann die Waldaktie aktuell über die Homepage der Geschäftsstelle für Ökowertpapiere: www.ecolando.de.

Momentan werde an neuen Projekten gearbeitet, unter anderen zusammen mit der Landesforst, um Ökosystemleistungen sichtbarer zu machen. „Wir möchten privaten Investoren und Interessierten die Möglichkeit geben, mit unseren Ökowertpapieren einen freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz und für die Biodiversität zu leisten“, so Backhaus.

Heimische Baumarten halten Klimawandel besser stand

Der neue Koalitionsvertrag sieht eine jährliche Aufforstung von 1000 Hektar Wald vor. „Ein ambitioniertes Ziel“, sagt Zimmermann in Bezug auf zu wenig freie Flächen. „MV ist das zweitärmste Waldland, nach Schleswig Holstein“, macht er klar. Landwirtschaft ist lukrativer. „Deshalb müssen wir Anreize schaffen. Bisher konnten über 100 000 Waldaktien im gesamten Land MV verkauft und umgesetzt werden.“

Von Sabine Hügelland