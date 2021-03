Klimaprojekt: So wollen Doberaner Schüler die Welt retten

Bad Doberan

Die Zukunft ist auf Papier gemalt: Ein Schiff, das mit Windenergie angetrieben wird, ein Kugelnetz, das das Meer von Plastik befreit oder eine Maschine, die aus Metallschrott Fahrräder baut. Die Ideen stammen von den fünften und sechsten Klassen der Christlichen Münsterschule Bad Doberan. Sie haben sich im Homeschooling mit dem Thema Klimawandel auseinandergesetzt und sich Bad Doberan und Umgebung genau angeschaut.

Die Aufgabe der Schüler: „Was kann ich an meinem Wohnort verändern, dass er schöner und das Klima nicht beeinträchtigt wird?“, erläutert Lehrerin Antonia Frenz-Römhild das Projekt, das sie zusammen mit Katrin Lampen leitet. Im Homeschooling hätten sich die Jungen und Mädchen mit den Auswirkungen von CO2 auseinandergesetzt, Arbeitsmaterial ausgefüllt, einmal die Woche in einer Videokonferenz die Themen besprochen.

Zahlreiche Ideen der Kinder

Die Kinder hätten zahlreiche Ideen entwickelt und zu Papier gebracht, sagt Frenz-Römhild erfreut. Vielen Schülern seien die Radwege negativ aufgefallen, die nicht richtig ausgebaut seien. „Viele fahren nicht mit dem Fahrrad, weil die Wege so gefährlich sind“, nennt die Lehrerin ein Ergebnis. „Der Müll macht den Kindern zu schaffen. Da haben sie Ideen – zum Beispiel ein Pfandsystem für Einmalmasken und -handschuhe.“ Viele Kinder störten sich auch daran, das Bad Doberan so wenig bepflanzt sei.

Kreuzschifffahrt mit alternativen Energien

Len und Erik haben sich mit Kreuzfahrtschiffen und Flugzeugen befasst. „Kreuzfahrtschiffe sind fahrende Hotels, die in der Sommersaison viel CO2 ausstoßen. Um Strom zu erzeugen, müssen sie auch im Hafen laufen, daher ist die Feinstaubbelastung sehr groß“, sagt Len. Der Zwölfjährige sei öfter in Warnemünde. Auf dem Fensterbrett seiner Großeltern könne er den Feinstaub sehen. Seine Lösung: „Jedes Schiff mit einem Landstromanschluss ausstatten.“ Zudem könnten die Schiffe mit alternativen Energien betrieben werden beispielsweise Wasserstoff. „Grundsätzlich denke ich, dass die gesamte Menge an Kreuzfahrtschiffen stark reduziert werden sollte, weil sie das Ökosystem stark belasten.“

Auch Flugzeuge würden viele Abgase produzieren, sagt Erik. Daher schlägt er vor, dass Beamen zu erfinden oder Drohnen, die Menschen transportieren.

Maschine macht aus Schrott Räder

Mia, Leo, Justus und Anna haben sich mit dem Thema Müll beschäftigt. Mia würde gerne ein Kugelnetz entwickeln, das Plastik aus dem Meer holt, aber nicht die Tiere bedroht. Justus hat sich eine Recyclingmaschine ausgedacht. „In der wird der Metallschrott erhitzt, in Form geschüttet, sodass ein Fahrrad hinten rauskommt“, erklärt der Schüler. Das Laufband der Maschine solle mittels Windenergie angetrieben werden. „Es ist für die Umwelt gut, weil man keinen Abfall mehr hat und es gebe mehr Fahrräder.“

Anna und Leo ist aufgefallen, dass in Bad Doberan zu viel Müll in der Stadt und im Wald herumliegt. „Das meiste ist Plastikmüll, vor allem Bonbonpapier oder Getränkeverpackungen“, sagt Anna. Ihr Lösungsvorschlag: „Es darf nicht mehr so viel Plastik im Laden geben. Bonbons sollten in Gläsern verkauft werden, Milch in Glasflaschen.“ Die Gefäße könne man auch mehrmals benutzten.

Schüler der Meinung: zu viel Verkehr

Finja lebt im Kammerhof und kann nachts die Autos von der Umgehungsstraße hören, erzählt sie. „Die Schnellstraße am Kammerhof ist mein Problem“, sagt sie. „Ich wünsche mir eine CO2 -Messsäule. Wenn alle an den Strand fahren, sehen sie, wie viel CO2 sie ausstoßen.“ Zudem könne man den Lärmschutzwall mehr begrünen, damit das Kohlenstoffdioxid aus der Luft gefiltert werde.

Auch Pepe hat sich mit dem Autoverkehr auseinandergesetzt. „Mein Problem ist die B 105“, sagt er. Er hat sich ein Auto-Spar-Klima-Ticket überlegt. Jeder, der auf Busse umsteigt oder eine Fahrgemeinschaft mit mehreren Leuten bildet, könnte ein Ticket dafür bekommen und Punkte sammeln. Am Ende des Jahres gebe es dann ein Gewinnspiel.

Niels schlägt einen CO2-freien Tag vor, an dem alle ihre Autos stehen lassen. Auch könnten mehr E-Busse fahren oder Einkäufe mit Fahrrad oder E-Bike erledigt werden.

Für Emilia ist ein ausgebautes Radwegenetz in der Stadt sehr wichtig. Wenn sie mit dem Rad zur Schule fahre, müsse sie zum Teil auf der Straße fahren, weil es keinen Radweg gebe. Zudem sollte es Straßen ohne Bürgersteigkante geben, damit sich beispielsweise Rollstuhlfahrer besser bewegen könnten.

„Es wird zu viel Energie verbraucht. „

Linus hat sich mit der Energie und dem Müll in der Münsterschule beschäftigt. Der Zwölfjährige ist der Meinung: Hier kann gespart werden. „Es wird zu viel Energie verbraucht. Die Heizungen werden angelassen, obwohl die Fenster geöffnet sind.“ Indem man die Heizung beim Lüften ausstellt, können Kosten gespart werden. Eine Idee: Einen Schuldienst einrichten, der darauf achtet, dass Licht ausgeschaltet ist und Müll eingesammelt wird.

Einige Schüler hätten ihre Ideen beim Weltretter-Wettbewerb von Leo Zeit eingereicht. „Wir waren so begeistert von den Ideen, dass wir mehr daraus machen wollen“, sagt Antonia Frenz-Römhild. Am Freitag kommt Bürgermeister Jochen Arenz, um sich die Ideen anzuhören, und es wurde ein schulinterner Wettbewerb ausgerufen.

Von Anja Levien