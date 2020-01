Kröpelin

Hunderte von Kranichen konnten am Montagmorgen nahe Kröpelin beobachtet werden. Die Zugvögel rasten seit vielen Jahren im Herbst vor ihrem Weiterflug in Mecklenburg-Vorpommern. Mittlerweile würden allerdings immer mehr Kraniche in Deutschland überwintern: „Das ist seit Anfang des Jahrhunderts zu beobachten und vermutlich bedingt durch den Klimawandel“, sagt Dr. Günter Nowald, Leiter des Kranichzentrums vom Naturschutzbund in Groß Mohrdorf. „Es sind dann vor allem deutsche Kraniche, die bleiben, weil sie sich hier gut auskennen.“

Die Tiere störten sich nicht an der Kälte, sondern flögen aufgrund fehlender Nahrung Richtung Süden. In Deutschland herrschten jedoch in den vergangene Jahren vergleichsweise milde Winter. „Dadurch, dass es keine geschlossene Schneedecke gibt, finden die Tiere auch ihre Nahrung und Schlafplätze.“

Von Lena-Marie Walter