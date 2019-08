Wismar

Das Krankenhaus um die Ecke: In Rostock, Bad Doberan, Wismar und Grevesmühlen gibt es das. Und das soll auch so bleiben. „Unsere 37 Kliniken sind für die medizinische Versorgung der Bürger unverzichtbar“, sagt Dr. Hanns-Diethard Voigt. Der Vorsitzende der Krankenhausgesellschaft des Landes verweist darauf, dass es im Nordosten nach der Wende 55 Häuser gab.

Für helle Aufregung sorgte im Juli das Ergebnis einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Danach sollen durch die Verringerung von derzeit 1400 auf weniger als 600 Krankenhäuser in Deutschland die Versorgung der Patienten verbessert werden.

Gegen Rückzug aus der Fläche

Die Diskussionen um Krankenhausschließungen und damit weniger Angebote in der Fläche sieht Michael Jürgensen, Geschäftsführer des Wismarer Sana Hanse-Klinikums, „in unserer Region als abwegig an“. Jürgensen: „Wir haben einen Versorgungsauftrag sicherzustellen. Schließungen würden zu extremen Engpässen führen.“ Das Krankenhaus am Stadtteil Friedenshof bietet eine Schwerpunktversorgung mit 13 medizinischen Fachabteilungen.

Das Sana Hanse-Klinikum Wismar ist ein Haus der Schwerpunktversorgung mit 13 medizinischen Fachabteilungen.

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) bezeichnet die jüngste Investition für die Kinderklinik als eine gute Entscheidung. „Die medizinische Versorgung ist ein wichtiger Standortfaktor.“ Der Sana-Konzern habe seine Zusage von 2012 eingehalten, dass die Klinik erhalten bleibt und saniert wird. Die Stadt hält sechs Prozent der Anteile am Klinikum.

Wismarer Drillingsgeburt in Rostock

Blake, Chloe und Jess erblickten am 19. Juni 2019 in der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt Rostock das Licht der Welt. Dabei wohnen die Eltern Tatjana und Sergej Krebs in Wismar. Doch das Perinatalzentrum des Südstadt-Klinikums ist auf Mehrlingsgeburten vorbereitet. „Jedes Jahr gibt es durchschnittlich drei Drillingsgeburten bei uns am Klinikum, wobei die Zahl der Zwillingsgeburten in diesem Jahr weitaus höher liegt zum jetzigen Zeitpunkt als 2018 “, so Chefarzt Dirk Manfred Olbertz.

Überblick –Universiätsmedizin Rostock: 1100 Betten 3700 Mitarbeiter 36 Kliniken/Abteilungen und 27 Institute –Klinikum Südstadt Rostock: 513 Betten 85000 Patienten (30000 stationär/teilstationär, 55000 ambulant) 1350 Mitarbeiter, davon 235 Ärzte 8 Kliniken und 13 Zentren – Sana Hanse-Klinikum Wismar: 505 Betten 44000 Patienten (19600 stationär und teilstationär, 24400 ambulant) 960 Mitarbeiter, davon 120 Ärzte 13 Fachabteilungen und 3 Zentren – Krankenhaus Bad Doberan GmbH: 134 Betten 17000 Patienten (6800 stationär und teilstationär, 10200 ambulant 250 Mitarbeiter, davon 30 Ärzte 5 Fachabteilungen – DRK-Krankenhaus Grevesmühlen: 122 Betten 12300 Patienten (5500 stationär und teilstationär, 6800 ambulant) 230 Mitarbeiter, davon 36 Ärzte 5 Fachabteilungen

Anfang Juli wechselte Familie Krebs vom Südstadt-Krankenhaus zurück nach Wismar ins Heimatkrankenhaus, wo sie weiter umfassend betreut wird. Wismars Klinik-Geschäftsführer Jürgensen bestätigt die gute Zusammenarbeit. Er freut sich zudem, dass auch in Wismar wieder mehr Kinder geboren werden. 650 waren es im Jahr 2013, 758 im letzten Jahr, aktuell sind es schon über 400.

Und es wird investiert. Im Juni wurde nach zweieinhalb Jahren Bauzeit die umgebaute und modernisierte Kinderklinik feierlich eröffnet. „Wir haben jetzt eine Klinik für Kinder- und Jugendmedizin auf hohem Niveau“, so Jürgensen. Während anderenorts Kinderkliniken geschlossen werden, würdigt der Geschäftsführer, dass sich der Sana-Konzern in Wismar positioniert habe. Insgesamt 4,8 Millionen Euro haben Umbau und Modernisierung gekostet, davon gab das Land 2,25 Millionen Euro.

Größtes kommunales Klinikum des Landes

Das Klinikum Südstadt in Rostock ist das größte kommunale Klinikum des Landes. Quelle: OVE ARSCHOLL

Das Klinikum Wismar und das Klinikum Südstadt Rostock sind akademische Lehrkrankenhäuser der Universität Rostock. Das Südstadtklinikum war 1965 als hochmodernes Bezirkskrankenhaus in Rostock gegründet worden. Seitdem sorgt es im Großraum der Hansestadt und Teilen Mecklenburg-Vorpommerns für eine medizinische Betreuung.

„Das Klinikum Südstadt ist das größte kommunale Klinikum des Landes. Wir bieten in unseren Kernbereichen eine hochspezialisierte Behandlung an, die sich jederzeit am neuesten Stand der medizinischen Forschung orientiert. Dafür stehen modernste Diagnose- und Therapieverfahren zur Verfügung“, sagt Prof. Dr. Kaja Ludwig, Chefarzt und Stellvertretender Ärztlicher Direktor.

Mit 13 interdisziplinären Zentren sind die „Südstädter“ breit aufgestellt. Pressesprecherin Dr. Gesine Selig hebt unter anderem die Adipositas- und Rheumazentren hervor. Letzteres lädt am 16. September zum Weltrheumatag ab 14 Uhr zu einer großen Veranstaltung für Patienten, Angehörige und Interessierte in den Hörsaal des Klinikums. Sechs Vorträge vermitteln einen umfassenden Einblick (Anmeldungen unter Telefon 0381-4401-3000).

Trägerwechsel in Bad Doberan

Das Krankenhaus Bad Doberan steht aktuell vor einem Trägerwechsel. Quelle: Dana Frohbös

Die Krankenhaus Bad Doberan GmbH steht aktuell vor einem Trägerwechsel. Die Einrichtung soll an die deutschlandweit agierende Sana Kliniken AG verkauft werden, die 2012 auch das Wismarer Krankenhaus übernommen hatte. Eine entsprechende Vereinbarung wurde bereits unterschrieben. Der Verkauf solle sicherstellen, dass die Klinik als moderner medizinischer Grund- und Regelversorger weiter für die Menschen in der Region agieren könne, so Geschäftsführer Uwe Borchmann. Im Verbund mit anderen Sana-Kliniken könne besser auf die Herausforderungen im Gesundheitswesen reagiert werden.

Der Neubau des Krankenhauses in Bad Doberan (18209 Hohenfelde, Am Waldrand 1,) war 1996 eröffnet worden. Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (ptl.) sieht den Wechsel positiv: „Eine Übernahme ist auch immer eine Chance. Ganz wichtig ist mir aber, dass alle Abteilungen und Arbeitsplätze erhalten bleiben und möglicherweise noch ausgebaut werden.“ Die ortsnahe Versorgung der Bad Doberaner müsse gewährleistet bleiben.

Klein, aber fein

Das DRK-Krankenhaus in Grevesmühlen bietet eine Grundversorgung mit 122 Patientenbetten. Quelle: Dirk Hoffmann

Das DRK-Krankenhaus in Grevesmühlen ist eine moderne Klinik für die Grundversorgung und mit 122 Patientenbetten. Aus der früheren Kreisstadt ist das Krankenhaus nicht wegzudenken. Die Geschichte ist lang. Auf 54000 Mark beliefen sich die Baukosten 1889, als das Haus mit 42 Betten in Betrieb genommen wurde. 28,5 Millionen Euro wurden in den Neubau in der Klützer Straße 13-15 investiert, der Ende 2000 die ersten Patienten aufnahm. Seit 1992 befindet sich das Krankenhaus in Trägerschaft des DRK.

Am 21. August wird der 18. Diabetikertag veranstaltet. Das Programm in der Malzfabrik (Börzower Weg 1) sieht mehrere Fachvorträge vor. Die Folgen eines schlecht oder nicht behandelten Diabetes sind gravierend und weitreichend. Deshalb möchte das Krankenhaus Aufklärungsarbeit leisten.

Vorzeige- und Problemkind

In einer anderen Liga „spielt“ die Universitätsklinik Rostock. 1100 Betten, 3700 Beschäftigte, über 2000 Studierende, 36 Kliniken/Abteilungen und 27 Institute sprechen eine klare Sprache. Mit „Medizin von Kopf bis Fuß & Spitzenforschung“ wirbt die größte Klinik des Landes für sich.

Die Universitätsmedizin Rostock - hier Gebäude in der Schillingallee - versteht sich als Maximalversorger. Quelle: OVE ARSCHOLL

Die Universitätsmedizin Rostock versteht sich als Maximalversorger für die Region Rostock/Mittleres Mecklenburg, die den internationalen Vergleich nicht scheuen müsse. „Wir spezialisieren uns nicht auf einzelne medizinische Gebiete, sondern halten die gesamte Palette der Therapien bereit“, heißt es.

Die Rostocker Uni-Krankenhaus sieht sich als eine Einrichtung im Umbruch. „Die historisch gewachsene Struktur des Hauses bringt es mit sich, dass unsere Standorte über die ganze Stadt verteilt sind. Seit einigen Jahren arbeiten wir intensiv daran, unser Klinikum zu zentralisieren und auf wenige Standorte zu beschränken“, so eine Sprecherin.

Der Umbau könnte aber auch ganz andere Bereiche erfassen. Denn aktuell ist das Klinikum in die roten Zahlen gerutscht. Die Landesregierung hat, wie die OZ am letzten Freitag berichtete, bereits „Gegenmaßnahmen“ von der Leitung eingefordert.

