Bad Doberan

Der Darrenanbau an der Südseite des Wirtschaftsgebäudes in Bad Doberan soll zurückgebaut werden. Wie Bürgermeister Jochen Arenz informiert, war der Darrenabbruch beauftragt und bereits in der Durchführung. Jedoch habe sich dabei herausgestellt, dass die Standsicherheit des Südgiebels durch den Abbruch gefährdet wäre, sodass die bereits begonnene Maßnahme gestoppt werden musste. Um den Abbruch durchführen zu können müsste als erste Maßnahme der Südgiebel des Wirtschaftsgebäudes gesichert werden – wenn die Förderung vom Bund gesichert ist.

Lesen Sie auch: Klosterverein Bad Doberan plant zentrale Station für Klosterwege in MV

Der Anbau ist einsturzgefährdet. In Vorbereitung der Sanierung des Wirtschaftsgebäudes war der Schutt im Darrenanbau, der sich durch einen früheren Einsturz des Kreuzgewölbes auf dem Boden gesammelt hatte, entfernt worden. Dabei stellte sich heraus, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist.

Von Anja Levien