Klostergründung: Vor genau 850 Jahren erreichten die Mönche Doberan

Bad Doberan

Entscheidende Tage im März: Vor genau 850 Jahren sollen für die Gründung des Klosters Doberan im heutigen Ortsteil Althof die Weichen gestellt worden sein. „Die genauen Umstände der Gründung des Klosters lassen sich nur begrenzt sicher nachvollziehen“, erklärt Martin Heider, Kustos am Doberaner Münster. „Denn der slawische Obotritenfürst Pribislav soll zuvor bereits 1164, im mutmaßlichen Jahr seiner Taufe, eine heidnische Kultstätte am späteren Standort des Klosters zerstört haben.“ Der mutmaßliche Tempel sei allerdings weder durch zeitgenössische Quellen noch über archäologische Funde nachweisbar, stellt Heider klar: „Erst die Kirchberg-Chronik berichtet um 1378 darüber.“

„Das Kloster wurde zu einem entscheidenden Faktor bei der kirchlichen Entwicklung des Landes.“ Martin Heider, Kustos am Doberaner Münster Quelle: Anja Levien

Ebenso legendenhaft scheine der Bericht in der Chronik zur Vermählung Pribislavs mit Woizlava im Jahr 1164 – „einer vermeintlichen norwegischen Königstochter, die im selben Jahr ihren Gemahl und dessen Neffen zum Christentum geführt habe“. Die Gründung eines Klosters im Obotritenland habe sicher mit einem Versprechen des getauften Fürsten Pribislaw zusammengehangen, so Heider: „Damit war es wohl Bischof Berno, der das Versprechen des zum Glauben Christi bekehrten Pribislaw entgegennahm. – Genaues zur Auswahl des Standorts wissen wir nicht, eine Gründungsurkunde ist nicht überliefert.“

Niedersächsisches Kloster in Amelungsborn als Ausgangspunkt

Damit stehe aber Doberan in der Geschichte nicht allein, macht Hobbyhistoriker Paul Alexander Nebauer deutlich: „Erst viele Jahre nach dem Versprechen Pribislavs konnte Berno das Signal nach Amelungsborn geben – der Gründungskonvent konnte sich nach Doberan aufmachen, es war alles für die Ankunft hergerichtet.“ Im Zisterzienserkloster Amelungsborn sei Bischof Berno einst Klosterinsasse gewesen, erklärt Martin Heider: „Stifter war Landesherr Pribislav, Bischof Berno Initiator, Konrad der erste Abt.“ Der Konvent habe wohl aus dem Abt, zwölf Mönchen – nach dem Vorbild Jesu und den zwölf Aposteln – sowie 25 Laienbrüdern bestanden.

„Die Mönche gingen nicht ins Ungewisse“, so Heider. „Das Notwendige war vorbereitet – vor der Ankunft des Konvents waren nach den Ordensbestimmungen die notwendigsten Räumlichkeiten wie das Bet-, Schlaf- und Speisehaus, die Herberge für Gäste und die Zelle des Pförtners, der den Aus- und Eingang und die Umzäunung des klösterlichen Bezirkes beaufsichtigte, bereitgestellt.“

Tross erreichte Doberan nach etwa 20 Tagen

Der Konvent aus Amelungsborn habe mit seinem Tross wohl rund 20 Tage gebraucht, um Doberan zu erreichen, sagt Paul Alexander Nebauer: „Unter den damaligen Rahmenbedingungen dürfte die Ankunft zwischen dem 18. und 24. März des Jahres 1171 erfolgt sein.“ Pribislav habe mit der Klostergründung auch Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes gesehen, sagt Münster-Kustos Martin Heider: „Die Gegend war zuvor nicht unbesiedelt und unkultiviert – aber die Zisterzienser hatten den Hauptanteil an den Rodungs-, Entwässerungs- und Urbanisierungsarbeiten.“

Ohne Urkunde sind wir zur Klostergründung auf mittelalterliche Chroniken und Schriften angewiesen.“ Hobbyhistoriker Paul Alexander Nebauer aus Alt Karin Quelle: Thomas Hoppe

Ohne eigentliche Urkunde sei man zur Klostergründung auf mittelalterliche Chroniken und Schriften angewiesen, erklärt Paul Alexander Nebauer, der sich auch im Vorstand des Doberaner Klostervereins engagiert: „Die wohl älteste Überlieferung stammt aus dem Kloster Ryens in der Flensburger Bucht, die ,Annales Ryenses’ – die Mönche dieses Zisterzienserklosters schrieben in ihrer Chronik die Geschichte Dänemarks, die Ereignisse der Christenheit und der Zisterzienser chronologisch für jedes Jahr auf.“

1. März 1171 gilt als Datum für den Auszug des Konvents

In der lateinischen Fassung sei der 1. März als Datum für den Auszug des Konvents aus Amelungsborn zu finden, so Nebauer: „Unter der Jahreszahl 1170 steht als letzter Eintrag in diesem Werk das Zitat, welches als erstes im Mecklenburgischen Urkundenbuch in der Nr. 98 zu lesen ist: ,Conventus mittitur in Dobrum kal. Martii’.“ Übersetzt und unter der Berücksichtigung der mittelalterlichen Kalenderrechnung heiße das: Ein Konvent wird nach Doberan gesandt am 1. März (1171). Aus dem zweiten und dem dritten Zitat der Nr. 98 des Mecklenburgischen Urkundenbuches sei zu schließen, dass geistliche und fürstliche Herrschaften (Berno und Pribislaw) 1171 die Bauten und den ersten Besitz dem Konvent aus Amelungsborn feierlich übergaben.

Mit der Stärkung des Christentums, als Basis der abendländischen Gesellschaft, habe sich Pribislav eine größere Anerkennung und Stellung unter den deutschen Fürsten sichern dürfen, sagt Martin Heider und macht deutlich: „Das Kloster wurde zu einem entscheidenden Faktor bei der kirchlichen Entwicklung des Landes.“

Von Lennart Plottke