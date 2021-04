Bad Doberan

Der diesjährige Doberaner Klostermarkt, der im Juni stattfinden sollte, wurde abgesagt. „Doch wir hatten uns sicherheitshalber eine Strategie ausgedacht und einen zweiten Termin in Betracht gezogen“, sagt Rainer Finck vom Verein der Freunde und Förderer des Doberaner Klosters. So ist das erste Wochenende im September für den Klostermarkt vorgesehen.

Am 4. und 5. September soll dann im gewohnten Umfeld an, in und um die Klosterruine der Markt stattfinden. „Aufgrund der aktuellen Situation und der gesetzlichen Vorgaben sagten wir den Junitermin jetzt ab“, lässt er wissen. Es kommen immer Ausgaben für Flyer und Organisation auf den Verein zu, die dann, wenn die Coronalage so bleibt, in den Sand gesetzt wären. „Wir halten den Septembertermin für realistisch aus jetziger Sicht“, so Finck.

Bereits im vergangenem Jahr musste auf den Markt verzichtet werden. Eine erneute Absage möchten die Vereinsmitglieder in diesem Jahr verhindern und bleiben optimistisch. „So können sich die Doberaner den neuen Termin ja schon mal merken“, sagt Rainer Finck.

Von Sabine Hügelland