Am 4. und 5. September soll es endlich wieder einen Klostermarkt geben. Das gaben die Mitglieder des Vereins der Freunde und Förderer des Klosters Doberan, Arbeitsgemeinschaft (AG) Klostermarkt, bekannt. Noch dazu handelt es sich um das 10. Jubiläum.

Doch eines fehlt bisher: Helfer. „Dieser Markt soll ein ganz besonderes Ereignis in unserer Stadt werden. Dafür brauchen wir wieder viele fleißige und zuverlässige Helfer“, sagt Claudi Völkner, zuständig für die Einsatzplanung und ganz neu in dieser Position.

„Wer uns unterstützen möchte, den bitten wir bis zum 15. August um Rückmeldung, ob wir mit Ihnen als Helfer planen können. Geben Sie dabei bitte Ihr Wunscheinsatzgebiet, den gewünschten Einsatztag sowie ein mögliches Zeitfenster an“, ist ihr Anliegen an Freiwillige.

Schüler fehlen dieses Jahr

Denn was den Klostermarkt auch ausmacht, sind die vielen zahlreichen Unterstützer, die bei der Vorbereitung helfen. Dazu zählen Schüler, Vereinsmitglieder sowie Gewerbetreibende und Institutionen aus der Stadt und Umgebung. „Für diese Bereitschaft bedanken wir uns ausdrücklich.“ Doch die vielen Schüler fehlen in diesem Jahr. Wegen der andauernden Coronaregelungen gab es bereits Absagen.

Benötigt wird dringend Hilfe beim Marktaufbau am 3. September. Sowie beim Abbau am 5. September ab 18 Uhr und am 6. September vormittags. Des Weiteren wird Unterstützung bei der Einlass- und der Ausgangskontrolle am 4. und 5. September benötigt.

Einnahmen dienen der Sanierung des Wirtschaftsgebäudes

Der Klostermarkt wurde aus einem bestimmten Grund ins Leben gerufen. Seit Beginn dienen die Einnahmen der Sanierung und Wiederbelebung des Wirtschaftsgebäudes, das ein Feuer 1979 zerstörte. „Zur denkmalgerechten und in die Zukunft weisenden Renovierung des Gebäudes und dem dazugehörigen Gartengelände, benötigen wir nicht unerhebliche finanzielle Mittel“, sagt Vereinsmitglied Peter Ebsen.

„Alle Überschüsse aus dem Klostermarkt unterstützen das Vorhaben der Stadt, das Wirtschaftsgebäude mit einem Dach zu versehen. Das Denkmal ist architektonisch, wirtschafts- und sozialgeschichtlich von hohem Wert.“ Der Verein engagiert sich seit seiner Gründung 1998 für die ganzheitliche Entwicklung des Klosterbereichs unter der Beachtung und Bewahrung des kulturellen Erbes. „Die Arbeitsgruppe lässt sich durch die Coronakrise nicht entmutigen“, sagte Ebsen. Denn im vergangenen Jahr musste der Markt deswegen ausfallen.

Handwerker und Künstler dabei

„Der Klostermarkt mit seinem historisch zeitlosen Charakter auf dem reizvollen Doberaner Klostergelände hat sich als Fest für die ganze Familie etabliert“, sagt er. Auch in diesem Jahr laden Handwerker und Künstler an 50 Ständen zu Gesprächen ein und natürlich zum Kauf ihrer Waren.

Geboten werden unter anderen seltene Gewerke wie Vedutenmaler – die wirklichkeitsgetreue Darstellung von Landschaft oder Stadt. Lederpunzierung, Bürstenmacher, Schmiede, Messerschleifer und Steinmetze können Besucher ebenso erfahren. Immer beliebt sind auch die Angebote von Stauden, Obstgehölze, Ziegenkäse und Kräutern. Des Weiteren gibt es Schmuck, Keramik, Textil, Handweberei, Recyclingkindermode und Holzarbeiten.

Viele Kinderspiel-Möglichkeiten

In einem Zelt werden Märchen erzählt, die sicher nicht nur Kindern gefallen. An verschiedenen Kreativständen können die Kleinen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Oder Ponyreiten, einem Puppenspiel zusehen, sich beim Geschicklichkeitsspiel austesten und mit dem pedalbetriebenen Karussell fahren. Handgemachte Musik darf auf so einem Markt natürlich auch nicht fehlen. Diesmal sind die Gruppe Rabengesang aus Greifswald und Leberecht Schmitz am Akkordeon dabei. Sie begleiten das Marktgeschehen.

„Und natürlich haben wir wieder für ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot gesorgt“, sagt Ebsen. Da locken unter anderem Pastagerichte, frisch Gebackenes aus dem Holzofen, Gegrilltes, Knoblauchbrote, Biercocktails und Kaffeevarianten. „Der von Vereinsmitgliedern angelegte und gepflegte Klostergarten am Kornhaus kann an diesen Tagen ebenfalls besucht werden.“

Anmeldung per Telefon oder E-Mail

Wer nun den Klosterverein unterstützen möchte, kann seine Anmeldung per E-Mail an info@klosterverein-doberan.eu schicken. Oder sich telefonisch unter 0156 / 787 318 48 anmelden.

Von Sabine Hügelland