Klosterverein Bad Doberan plant zentrale Station für Klosterwege in MV

Bad Doberan

Das Kloster Bad Doberan für kommende Generationen zu erforschen, zu erhalten, im In- und Ausland bekannt zu machen und mit Leben zu erfüllen, das sind die Ziele des Vereins der Freunde und Förderer des Klosters Doberan. Diese werden jetzt mit einem neuen Vorstand weiter verfolgt. Auf der Agenda der kommenden Jahre stehen vor allem die Klosterwege in Mecklenburg-Vorpommern.

Wie der Klosterverein informiert, wurde auf der Mitgliederversammlung am 6. November ein neuer Vorstand gewählt. Sabine Krahn-Schulze, die seit vielen Jahren zweite Vorsitzende war, führt den Verein jetzt an. Als neue zweite Vorsitzende wurden Antje Benesch und Gunter Heilemann gewählt. Der Schatzmeister Reinhard Firzlaff und der Schriftführer Dietmar Schulze wurden in ihren Ämtern bestätigt. In den erweiterten Vorstand wurden Peter Ebsen, Manfred Lennarz, Paul Nebauer, Claudia Völkner, Dr. Dieter Pötschke und Rainer Finck gewählt.

Der langjährige zweite Vorsitzende Günter Rein wurde im Rahmen der Veranstaltung aus dem Amt verabschiedet. Ebenso wurde Dr. Jost Ebert aus dem erweiterten Vorstand verabschiedet. Beide werden weiterhin dem neuen Vorstand beratend zur Seite stehen.

Neue Spendenaktion nach Fertigstellung des Daches

Der Klosterverein engagiert sich seit Jahren für den Erhalt und die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes. Mit der für 2023 erwarteten Fertigstellung des Daches über dem Wirtschaftsgebäude des Klosters wird das Hauptziel der Aktion „Ein neues Dach für neues Leben“ erreicht sein. 180 000 Euro habe der Verein an Spenden dafür eingenommen. „Wir wollen mit einer neuen Spendenaktion ,Für neues Leben unter neuem Dach’ weiter für die Revitalisierung und Innutzungnahme kämpfen und Wege für weitere Fördermittel bei Land und Bund öffnen und damit die Stadt Bad Doberan bei dieser großen Aufgabe unterstützen“, teilt Sabine Krahn-Schulze mit.

Sabine Krahn-Schulze hat den Vorsitz im Klosterverein übernommen. Quelle: Alexander Müller

Die Arbeitsgemeinschaft Planung und Projekte innerhalb des Vereins habe sich mit der Nutzung des Hauses auseinandergesetzt. Ihre Idee: „Das Ziel ist es, das Kloster Doberan als zentrale Station der Europäischen Zisterzienserwege auszuweisen und entsprechend auszustatten“, erläutert Krahn-Schulze in ihrem Bericht. Im Kloster Doberan treffen sich die Ost-West-Route und die Nord-Süd-Route der Europäischen Zisterzienserwege Nord. „Im Wirtschaftsgebäude soll deshalb ein Informationspunkt als touristische Attraktion für das Land MV mit entsprechenden Funktionen und Ausstellungsräumen geschaffen werden.“ Hier könnte es Aktivbereiche wie Gutenbergpresse, Bücher illustrieren oder Texte drucken, geben.

Kloster Doberan liegt in Mitte der Klosterwege

Die Idee, eine zentrale Station für die Klosterwege in MV zu errichten, sei nicht neu. „Routen werden erkundet und beschrieben. Karten erarbeitet und Bücher geschrieben. Wir wollen die Klosterwege von Polen und Dänemark durch Mecklenburg-Vorpommern und deren Anbindung nach Süden bekannt machen“, so die Vereinsvorsitzende. „Dafür brauchen wir die zentrale Station in Bad Doberan.“ Das Kloster Doberan sei nicht nur die natürliche Mitte der europäischen Klosterwege, „wir haben mit dem großen Wirtschaftshaus und den geplanten Funktionen, wie Information, Veranstaltungen, Beköstigung und Beherbergung alle Funktionen, die eine zentrale Station der Klosterwege in MV benötigt.“

Das Wirtschaftsgebäude im Klostergelände Bad Doberan. Es soll gesichert und saniert werden. Quelle: Anja Levien

Neben einer Gaststätte, Ausstellungsräumen, Veranstaltungsflächen sollen auch das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek im sanierten Wirtschaftsgebäude untergebracht werden. Auch eine Herberge ist immer wieder Thema.

Jedoch steht nach wie vor die Finanzierung des Projektes noch nicht. Für die fünf Millionen Euro Fördermittel, die von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien in Aussicht gestellt wurden, müssen noch Unterlagen nachgereicht werden. Und: „Es ist problematisch, die 2,5 Millionen Euro an Eigenmitteln im Haushalt darzustellen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz während der Stadtvertreterversammlung. Die Summe sei nicht werthaltig in den Haushalt eingestellt worden.

Hannes Roggelin (UDI) wies darauf hin, dass die Stadtvertretung beschlossen habe, dass das Geld aus den Erlösen durch die Grundstücksverkäufe im Ostseewohnpark zu nehmen sei. Das Geld sei verplant, so Jochen Arenz.

„Die Fehler sind in der Vergangenheit gemacht worden“, sagt Jochen Arenz am Mittwoch auf Nachfrage. Damals sei er noch kein Bürgermeister gewesen. „Es fehlen elementare Unterlagen beim Förderantrag, die jetzt nachgefordert werden. Die Eigenmittel, die eigenstellt wurden, waren Luftbuchungen.“ Als ihm das aufgefallen sei, habe er eine Haushaltssperre über das Projekt verhangen und die Stadtvertreter informiert.

Pilgerweg von Doberan nach Althof

Ein weiteres Projekt des Klostervereins, der sich aktiv am Jubiläum 850 Jahre Klostergründung in Althof beteiligt hatte, ist die Schaffung eines 3,8 Kilometer langen Pilgerweges vom Münster zur Kapelle Althof. „Leider verzögert sich die Ausweisung des Weges mit der notwendigen Beschilderung, da wegen coronabedingter Lieferengpässe das notwendige Material zurzeit nicht beschafft werden kann.“

Abbruch am Wirtschaftsgebäude gestoppt Der Darrenanbau an der Südseite des Wirtschaftsgebäudes soll zurückgebaut werden. Wie Bürgermeister Jochen Arenz informiert, war der Darrenabbruch beauftragt und bereits in der Durchführung. Jedoch habe sich dabei herausgestellt, dass die Standsicherheit des Südgiebels durch den Abbruch gefährdet wäre, sodass die bereits begonnene Maßnahme gestoppt werden musste. Um den Abbruch durchführen zu können müsste als erste Maßnahme der Südgiebel des Wirtschaftsgebäudes gesichert werden – wenn die Förderung vom Bund gesichert ist.

Der Verein zählt derzeit 178 Mitglieder. Während der Corona-Pandemie konnten 39 Mitglieder aufgenommen werden, drei traten aus.

Von Anja Levien