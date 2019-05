Bad Doberan

Kreativ am Strand oder tanzend durch die Nacht, das ist am Wochenende zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan möglich.

Der 6. Handwerkermarkt des Vereins „Althof e.V.“ lockt am Sonnabend mit vielen Attraktionen. Zu Gast in Althof sind einheimische und regionale Handwerker und Kunsthandwerker, die sich rund um die Ruine der Klosterscheune präsentieren. Von 11 bis 18 Uhr herrscht in und um die Ruine ein buntes Treiben für Jung und Alt. So zeigen unter anderem ein Schmied und Holzgestalter ihr Handwerk vor Ort. Bodo Schäfer, ein Messer- und Scherenschleifer, ist erstmals dabei. Marktbesucher können zur Bearbeitung Messer und Scheren aller Art mitbringen.

Honig und Honigprodukte, Waren vom Ziegenhof, Pflanzen und Kartoffeln werden ebenfalls angeboten. Für Kinder gibt es den fliegenden Teppich. Der Zauberkünstler Till Frömmel wird einiges aus seinem Zauber-Repertoire vorführen und er moderiert die Verlosung der Gewinntombola.

Traditionell bietet die Doberaner Knoblauchfront Deftiges an, ebenso gibt es wieder das Marktcafé mit selbst gebackenem Kuchen. Ein besonderer Höhepunkt findet ab 14 Uhr statt mit einem gemeinsamen Konzert von Schülern der Musikschule Slawno aus Polen und der Bad Doberaner Musikschule mit der Gruppe Saitenwind unter Leitung von Frau Beate Schult. Seit 20 Jahren gibt es einen Schüleraustausch zwischen beiden Musikschulen.

Sandburgenwettbewerb an der Ostseeküste

Für viele ist die Teilnahme an den Wettbewerben über Jahre zur Tradition geworden. Auch die Familie Mannweiller ist schon öfter dabei gewesen. Quelle: Kurverwaltung Rerik

An den Stränden wird am Sonnabend mit dem Sandburgenwettbewerb in die Saison gestartet, den der Verband Mecklenburgische Ostseeküste veranstaltet. Unter anderem können in Rerik, Kühlungsborn, Börgerende und Nienhagen Sandburgen gestaltet werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Reitergottesdienst in Kröpelin geht am Sonnabend in die siebte Runde. Der Ritt in den Mai startet um 10 Uhr in Schmadebeck. Nach 15 Kilometern ist die Ankunft der Reiter auf dem Parkplatz in Kröpelin um 12.30 Uhr geplant. Nach dem Mittagessen soll dann um 13.30 Uhr der Reitergottesdienst mit Pastor Olaf Pleban beginnen.

Kneipennacht in Bad Doberan

Sieben Restaurants und Geschäfte präsentieren am Sonnabend bei der fünften Doberaner Kneipennacht handgemachte Live-Musik. Mit dabei sind am 4. Mai das Restaurant und der Bierkeller „Abgedreht“ im Kamp-Theater mit dem Rock-Trio Homefield Four, „ Max Die Kneipe“ mit Stefanie Koepp & Band sowie das griechische Restaurant „Mesogios“, in dem die Gruppe Akropolis auftreten wird.

Im Restaurant „Cafe Zikke“ präsentieren Angela Klee und Begleitung Folk-Klassiker und Welthits aus 60 Jahren, der Doberaner Musiker Max Zeug zeigt im Bistro „Alte Glaserei“, wie von Bruce Springsteen beeinflusste Musik klingen kann. Die „Weinhandlung Schollenberger“ geht mit Singer-Songwriter Oskar an den Start – und den stimmungsvollen Abschluss bildet der Pub „Cafe Z.“, in dem bis in den Morgen gefeiert wird. Los geht es in allen Locations um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Maitanz in Rerik

Zu einem verspäteten Tanz in den Mai sind Reriker und Gäste am Sonnabend eingeladen. Ab 18 Uhr wird vor der Kösterschün der Maibaum errichtet. Dazu singen die „Reriker Heulbojen“. Anschließend können die Gäste zu verschiedenen Musikstilen im Saal tanzen und sich mit Bratwurst und kalten Getränken stärken. Der Erlös aus Speis und Trank ist für einen guten Zweck im Ort bestimmt. Eintritt ist frei.

Ostseeküstenlauf in Kühlungsborn

Mehr als 400 Läufer werden beim Ostseeküstenlauf erwartet. Quelle: Rolf Barkhorn

Am Sonntag werden in Kühlungsborn mehr als 400 Teilnehmer beim Ostseeküstenlauf erwartet. Am Konzertgarten West ist Start und Ziel für die Läufer auf den Strecken 1,5, 5, 10 und 21,1 Kilometer sowie 10 Kilometer Walking. Die Organisatoren nehmen am Samstag von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr noch Anmeldungen am Konzertgarten West entgegen.

Am Sonntag, 4. Mai, wird die Sonderausstellung „ Jens Hübner, Reisezeichner“ in der Orangerie in Heiligendamm, Kühlungsborner Straße 22, eröffnet. Sie zeigt Zeichnungen, Skizzen und Skizzenbücher. Dazu lädt Galerist Franz N. Kröger um 14 Uhr zu einem Rundgang ein.

Anja Levien und Sabine Hügelland