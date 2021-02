Körchower Nachkriegsdrama zwischen Leben und Tod wird publik

Körchow

Dank eines Bento-Körner-Bändchens über Körchow wird jetzt auch hier eine dramatische Geschichte bekannt, die sich hier vor mehr als 75 Jahren zugetragen hat. Sie dreht sich vor allem um die Wochen und Monate nach Weltkriegsende. Aufgeschrieben hat sie der Besitzer des hiesigen Gutes von 1932 bis 1945, Otto Lent – ein studierter Agrarwirtschaftler aus Ostwestfalen. Seine Urenkelin Marina aus Bayern hat sie der OSTSEE-ZEITUNG gemailt.

„Ich habe diese Corona-Zeit auch ein bisschen für meine Ahnenforschung genutzt und war dabei im Internet auf den OZ-Artikel über das Buch des Neubukowers Bento Körner gestoßen“, berichtet dazu diese Enkelin von Ruth, einer der beiden Töchter von Otto Lent.

Sie nennt es einen Segen, dass der heutige Besitzer des Körchower Gutshauses, Carsten Kempfert, viel Herzblut in die noch andauernde Renovierung seines Hauses stecke.

Im Jahr 1931 hatte Otto Lent das Gebäude gemeinsam mit den damals dazugehörigen Äckern, Teichen und einem Park vom Verkaufserlös seines Hofs in Westfalen sowie mit einem Extra-Kredit ersteigert: „Die Eltern ließen elektrisches Licht legen, das Haus neu decken und Heizung einbauen. In den Leutehäusern wurden Holzfußböden und elektrischer Strom gelegt“, erinnerte sich dazu Ruth. Aber durch eine „Verfügung von Hitler“ hätte ihr Vater beinahe alles, was er hier bereits investiert hatte, wieder verloren: Der Vorbesitzer, Herr von Bülow, konnte nämlich die Zwangsversteigerung seines Guts zunächst rückgängig machen. Aber im August 1934 bekam Lent vor Gericht den endgültigen Zuschlag.

Brandbomben töteten 80 Kühe und acht Ochsen

„Mit Körchow wollte ich ein schönes Familiengut aufbauen. Alles klappte nach Wunsch. Auch die Jagd war erfreulich, da kam wieder der blöde Krieg dazwischen. Jeder vernünftige Mensch musste doch über diesen Irrsinn furchtbar empört sein“, schrieb der 1880 geborene Gutsbesitzer und schilderte, wie im April 1943 ein amerikanischer Flieger, der über Rostock angeschossen worden war, sich seiner restlichen Brandbomben über Körchow entledigte: 80 Kühe und acht Ochsen sollen im zerstörten und brennenden Kuhstall erstickt sein.

Auch Otto und Lina Lents Sohn Karl sowie Schwiegersohn Otto waren im Krieg – der für den dann 30-jährigen Karl erst nach sechs Jahren russischer Gefangenschaft Ende 1948 wirklich vorbei war.

„Das Volk muss sich wegen solcher Leute totschießen lassen, ist das der Sinn des Lebens?“ Otto Lent über Kriegstreiber, wegen denen er 1914/15 an die Front musste. Quelle: Archiv Lent

Bereits am 3. Mai 1945 soll der erste Spähtrupp der Roten Armee auf dem Körchower Hof angekommen sein. Der Anführer wollte nach Otto Lents Worten „alles erschießen“. Ein Ukrainer, der seit zwei Jahren auf dem Hof arbeitete, soll die brenzlige Situation zunächst aber entschärft haben und der Trupp zerstörte die Jagdwaffen und Pistolen der Deutschen. Beim Zusammentragen aller Alkoholika wurde dann jedoch der aus Ostpreußen geflüchtete Gutsbesitzer Schoschenka erschossen.

Besagter Hofarbeiter hätte dazu nur gesagt: „Einer weniger.“ Dieser Rodenkow spielte sich ein paar Tage später als bewaffneter Potentat von Körchow auf und zielte dabei auf einen russischen Soldaten. Das kostete dem Ukrainer das Leben. Andere Ostarbeiter des Gutes plünderten den Hof und zogen „mit allen Pferden und Wagen“ gen Rostock, wie der „Chronist“ notierte: „Die Polen nahmen nichts.“

Eines Nachts seien dann circa 250 Rotarmisten mit vielen Wagen und Pferden im Dorf eingerückt – Wochen lang wechselten die Truppen: „Die große Masse der Soldaten war ordentlich, gut diszipliniert. Es gab aber auch entsetzliche Typen unter ihnen, gefährliche Vertreter.“

Als sich die Verhältnisse „allmählich ordneten“ wurde das Gut dem Kommandanten von Rerik unterstellt und ein russischer Agronom kümmerte sich um landwirtschaftliche Belange. Otto Lent musste die Milch seiner Kühe nach Gersdorf liefern, wo ein Lazarett eingerichtet worden war. Da auch durchfahrende Soldaten einfach volle Kannen mitnahmen, forderten die Körchower erfolgreich Wachen und Transportpferde an: „Der Kommandant war überhaupt ein großartiger Kerl, jung, gebildet. Er kam oft zu uns und besorgte uns Lebensmittel, die fehlten.“

NKWD ließ Gutsbesitzer in Rerik verhaften

Trotzdem wurde Lent – wohl von Gegenspielern des Reriker Kommandanten – verhört, verhaftet und in Wismar acht Tage lang in einen Keller gesperrt. Auch im Herbst 1945 war der Körchower Gutsbesitzer nach eigenen Angaben wegen der Falschaussage einer Flüchtlingsfrau zweieinhalb Wochen in den Händen des sowjetischen Geheimdienstes (NKWD), der in Rerik in einer Villa residierte. Als „die Russen“ ihn im Januar 1946 laut Augenzeugen zum dritten Mal abholen wollten, war Otto Lent mit seiner Familie bereits nach einem vierwöchigen Aufenthalt in der Westenbrügger Pfarrei in das Häuschen seiner Mutter nach Hille in Ostwestfalen geflüchtet.

Sein Körchower Gut war am 27. September 1945 an 40 Siedler aufgeteilt worden. Reriks Bürgermeister Robert Wilken – der später gemeinsam mit Lent selbst ein paar Tage beim NKWD einsaß – soll die letzten Bedenken ausgeräumt haben, das Gut aufzuteilen, obwohl diese Bodenreform ja unter der Losung lief: „Junkerland in Bauernhand“.

Otto Lent war schließlich ein bürgerlicher Eigentümer und deshalb schlug sogar der Reriker Kommandant vor, dass der Gutsbesitzer 100 Hektar seines Landes behalten könne. Das wurde abgelehnt wie auch mehr als 45 Jahre später der Erbenantrag auf Rückerstattung oder eine angemessene Entschädigung.

„Für mich relativieren diese Erinnerungen gerade in der gegenwärtigen Pandemie-Zeit vieles“, sagt Otto Lents Urenkelin Marina noch.

„Corona und der Lockdown sind ja tatsächlich schlimm und für viele existenzbedrohend, manche verlieren jemanden oder tragen gesundheitliche Schäden davon. Wenn man überlegt, was die damals durchgemacht und wie sie trotzdem ihre Haltung bewahrt und den Lebensmut nicht verloren haben, dann kann man sich davon schon eine Scheibe abschneiden“, betont schließlich die 50-jährige Betriebswirtin, die aus der Tourismus- und Hotellerie-Branche kommt.

Von Thomas Hoppe