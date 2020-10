Rerik

Hoher Besuch in der Kösterschün in Rerik: Das Haus der Begegnung wird zu einer Außenstelle der Rostocker Kunsthalle. Gleich bei der ersten Kooperation sind die Werke sehr bekannter Künstler zu sehen: Christo und Jeanne-Claude. In der Ausstellung „Zwischen Erinnerung und Vision“ werden Collage-Grafiken des Ehepaars und Fotografien von Wolfgang Volz. Insgesamt 60 Werke sind zu sehen – die eine Hälfte im Schaudepot in Rostock und die andere in Rerik.

Der Impuls für die Zusammenarbeit geht von Günther Uecker aus. Der bekannte Künstler ist auf der Halbinsel Wustrow aufgewachsen. Deshalb feierte die Stadt seinen 90. Geburtstag mit einem Festakt –, zu dem Uecker selbst als Überraschungsgast erschien. „Da wurde die Idee geboren, dass große Kunst nicht das Monopol der Metropolen sein muss“, sagt Mathias Druse, Leiter der Reriker Kurverwaltung. „Warum sollten wir nicht mal eine großartige Ausstellung in unseren kleinen Ort holen.“ Günther Uecker habe dann die Brücken geschlagen zwischen dem Ostseebad, der Kunsthalle und der Galerie Breckner. Deren Mitarbeiterin Stefanie Meyer koordiniert das Projekt. Der Nagelkünstler Uecker und der Verhüllungskünstler Christo kannten einander außerdem persönlich. „Sie waren Ateliernachbarn in Düsseldorf“, sagt Stefanie Meyer. Damals sei eine intensive Künstlerfreundschaft entstanden.

Anzeige

Lesen Sie auch: Zum 90. Geburtstag: Rerik feiert Ehrenbürger Günther Uecker

Nicht nur der verhüllte Reichstag, sondern auch eine verhüllte Weltkugel ist in Rerik zu sehen. Quelle: Cora Meyer

Kunsthalle sucht Ausweichquartiere

Aber auch die Kunsthalle profitiert von dem zusätzlichen Ausstellungsort. Sie soll demnächst renoviert werden. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Mitarbeiterin Gudrun Kracht. „Damit uns die Besucher währenddessen nicht vergessen, gehen wir an andere Orte.“ Sicher werde man neben Rerik noch andere Standorte finden. „Vielleicht bleiben wir aber auch hier.“

Mathias Druse würde das freuen. Um in Rerik möglichst viele Bilder zeigen zu können, musste der Versammlungssaal der Kösterschün etwas umgebaut werden. „Jetzt kann man dort die Kunst in Ruhe auf sich wirken lassen“, sagt Stefanie Meyer. In Zusammenarbeit mit der Kunsthalle sind verschiedene mobile Elemente entstanden, die bei Bedarf auch wieder abgebaut werden können. Im Versammlungsraum wurden außerdem Wände teilweise verkleidet und neu gestrichen. „Da haben wir auf Nachhaltigkeit geachtet“, sagt die Projektkoordinatorin. Das heißt, dass sie bei weiteren Ausstellungen wiederverwendet werden können. „Eine weitere Zusammenarbeit mit der Kunsthalle ist nicht ausgeschlossen“, sagt sie. „Wir würden uns wünschen, dass wir noch öfter Künstler von diesem Kaliber ausstellen können“, sagt Mathias Druse. Das würde Leute aus dem Umland nach Rerik locken – und andersherum Menschen in Rerik neugierig machen auf die Bilder im Schaudepot.

Lesen Sie auch: Positiv getestet: Rostocks Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann hat Corona

Diese Geheimnisse birgt Rostocks leere Kunsthalle

Wann geht es los? Die Ausstellung sollte ursprünglich am Samstag eröffnet werden und in der kommenden Woche beginnen. Da das wegen des Corona-Virus nicht möglich ist, zeigt die Kösterschün die Werke nun am Samstag, dem 31. Oktober, und am Sonntag, dem 1. November, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es dürfen maximal zehn Personen aus zwei Haushalten gleichzeitig in die Räume. Nach dem Ende des Lockdown soll die Ausstellung dann regulär beginnen. Ursprünglich hätte sie am 3. Januar enden sollen. „Wir arbeiten daran, die Öffnungszeiten zu verlängern“, sagt Stefanie Meyer. Geplant sind Workshops, Führungen und Filmabende – soweit sich das mit dem aktuellen Infektionsgeschehen in Einklang bringen lässt.

Ausgestellt werden Idee und Erinnerung

Hier wie dort sind Grafiken zu sehen, die Christo und Jeanne-Claude im Vorfeld ihrer spektakulären Verhüllungsaktionen angefertigt haben und die eine große Bedeutung für das Projekt hatten. „Die Idee war ihnen manchmal wichtiger als das Ergebnis“, sagt Gudrun Kracht. Außerdem zeigt die Ausstellung großformatige Fotos von Wolfgang Volz. „Er hat bei den Künstlern die Aufgabe der Erinnerungsdokumentation übernommen“, sagt Stefanie Meyer. „Die Projekte waren ja zeitlich begrenzt und die Fotos geben die Möglichkeit des Erinnerns.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Teil der Ausstellung ist natürlich der verhüllte Reichstag. In Rerik hängen Fotografien aus mehreren Blickwinkeln. Auch die Floating Piers auf dem Iseosee in Italien sind zu sehen. Aber auch Christo-Installationen vom Champs-Élysées und aus New York hängen nun im kleinen Rerik. „Wir wollten an all die fantastischen Projekte erinnern“, sagt Stefanie Meyer. „Das Paar ist absolut visionär, auch über den Tod hinaus.“ Denn nach dem Tode Christos in diesem Jahr soll im kommenden Jahr der Triumphbogen in Paris verhüllt werden. „Gerade jetzt, wo es so viele Einschränkungen gibt, zeigt uns das, dass nichts unmöglich ist.“

Von Cora Meyer