In Sievershagen ist der Blitzer an der B105 neu aufgestellt worden. Er war im August 2020 nach einem Unfall nicht mehr funktionsfähig und wurde abmontiert. Nicht nur im Ort sollten sich Autofahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten, findet OZ-Redakteurin Anja Levien in der OZ-Kolumne „Guten Tag, liebe Leser“.