Kontra Corona-Frust: Permakultur, Schmiedekunst und Schriftstellerei

Kröpelin/Satow

„Das ist unser Garten, der dieses Jahr weitgehend im Frühjahr und Sommer entstanden ist – auch durch Homeoffice, weil die Fahrerei nicht so intensiv war“, sagt die Projektassistentin Sabine Hilliger vom Dreiseithof in Schmadebeck und schaut stolz auf die bewirtschaftete Fläche mit Artischocken, Zucchini, Mangold, Bohnen, Mohrrüben, Lauchzwiebeln und verblühten Sonnenblumen.

Wo jahrelang nur Holz gestapelt wurde oder Kartoffeln wuchsen, wird jetzt auf Permakultur gesetzt. „Das ist eine alte Tradition, die den Boden am Leben erhalten möchte, dass er sich aus sich selbst heraus erneuern kann und die Kraft findet, uns zu ernähren“, erklärt die 51-Jährige. Entweder würden die Menschen den Erdboden insbesondere mit Monokulturen überfordern und müssten dann nachdüngen, oder es werde auf Mischkulturen und Fruchtfolgen geachtet, wie auch in der modernen Landwirtschaft: „Dort wird ja nicht nur gedüngt und mit künstlichen Mitteln nachgeholfen. Denn je gesünder der Boden ist, umso gesünder sind die Pflanzen, umso weniger Schädlingsbekämpfungsmittel brauche ich.“ Gejätet wird hier aber auch, zumal wenn aus zu weit gediehenem Grasmulch wieder eine Wiese zu werden droht.

Anzeige

„In der Region kommen jetzt etliche gute Sachen zustande“

„Das ist unser Corona-Garten“, sagt ihr Mann Sigurd Heinz dazu und verweist darauf, dass es in der Region etliche guten Sachen gebe, die in dieser Zeit zustande kämen: „Die Leute können nicht mehr weit fahren und wollen deshalb ihr Heim, ihre Umgebung schöner machen – der Kunstschmied Grosser zum Beispiel, der verkauft jetzt so top, auch die Kaufmanns in Glashagen.“

„Ja, bei uns läuft es eigentlich ganz gut – die Leute lieben ja unser Glas und freuen sich, dass wir hier noch die Werkstatt geöffnet haben und sie bei uns zugucken können, wenn auch nur mit Maske“ sagt Regina Kaufmann von der Glashütte in Glashagen: „Wahrscheinlich haben die Leute auch noch ein bisschen Geld übrig, weil sie nicht so weit in den Urlaub gefahren sind.“

Marcus Grosser vor und mit Teilen einer Wetterfahne. Quelle: Thomas Hoppe

Dafür bekommt der ausgebildete Metallbildner Marcus Grosser in Satow aus der Ferne zahlreiche Bestellungen übers Internet, aus Australien, Japan, England, Skandinavien – „Ich habe viele Käufer meiner Edelstahl-Gürtelschnallen noch nie gesehen, aber ich schreibe mich mit ihnen über WhatsApp, manche Beziehungen sind schon freundschaftlich, dauern über Jahre.“

Ein Leben lang verbunden, lautet denn auch das Motto der Satower Werkstatt.

Er könne sich zum Glück „über Wasser halten“, auch ohne Coronahilfen, obwohl er beim Start der Pandemie einen Schreck bekommen hätte, weil sich mehrere Privatkunden plötzlich zurückhielten. Die Pause habe er aber für die Erneuerung der Außenfassade seiner Werkstatt „stylish-metalwork“ genutzt, was wiederum spürbar einen Zulauf von Kundschaft bewirkte: „Mal für ’ne Wetterfahne, mal ’ne Schnalle, alles durchweg.“ Die Herrichtung des Außenbereichs möchte er noch fortsetzen, kündigt der 46-jährige Bad Doberaner an – schon jetzt stehen der in der Region bestens bekannte geschmiedete Wikinger und die Grosser-Meerjungfrau vor einer abends beleuchteten, strahlendweißen Fassade.

Tipp für kreative Zeitgenossen

Für kreative Zeitgenossen, denen das Arbeiten in diesen Corona-Zeiten allerdings verwehrt werde, damit das Virus sich nicht ausbreitet, habe er einen Tipp, erklärt Berthold Wendt aus Kröpelin: „Vielleicht ist das Schreiben von Geschichten eine Möglichkeit, diese schwere Zeit möglichst gut und kreativ zu überstehen.“

Berthold Wendt mit seinem neuesten Buch, einem Ratgeber für künftige Autoren. Quelle: Wendt

Der heute 68-Jährige befasst sich seit mehr als fünfzehn Jahren mit der Schriftstellerei im Kurs für kreatives Schreiben der Volkshochschule Bad Doberan. Im Vorjahr hatte er diesen sogar zwischenzeitlich als Leiter übernommen: „Aus den Vorbereitungen dazu und weiteren interessanten Themen ist Mitte des Jahres eine Einführung in das Schreiben und das ganze Drumherum entstanden. Das Büchlein ,Autoren-ABC – von der Idee zum Buch’.“

Darin vermittelt der gebürtige Kühlungsborner auf 108 Seiten, zum Preis von 5,20 Euro, „die wichtigsten Informationen und Techniken zu diesem Hobby.“

Berthold Wendt, der den Beruf eines Maurers erlernte, hat mittlerweile schon mehrere Kurzgeschichten, einen Gemeinschaftsroman und einen eigenen Krimi („Schmarotzer“) veröffentlicht. Neben seiner literarischen Tätigkeit half er auch, Veröffentlichungen von Kurs-Mitgliedern druckfertig zu machen.

In seinem Ratgeber spanne er den Bogen von der Themenfindung bis hin zu den Grundlagen der Computernutzung und der Vorbereitung einer Lesung, erklärt Berthold Wendt und unterstreicht, dass es vernünftig sei, den Computer von Anfang an zum Schreiben zu nutzen: „Denn irgendwann muss Ihre Geschichte doch in den Rechner – spätestens dann, wenn sie gedruckt werden soll. Die Anforderungen an ihn sind gering, sodass dafür schon ein älteres Modell ausreichend ist. Auch Fragen nach der Software, die das Schreiben erleichtern könne oder wieviel Geld insgesamt investiert werden müsse, würden im Autoren-ABC beantwortet.

Lesen Sie auch

Von Thomas Hoppe