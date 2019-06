Satow

Tausende Besucher werden am Sonnabend auf dem Sportplatz in Satow erwartet. Dann startet der NDR seine Sommertour. Damit der Rasen auch danach weiterhin nutzbar ist, sind der Bauhof der Gemeinde Satow und das Team der Hanseatischen Umwelt CAM GmbH von Martin Staemmler mit Harken angerückt.

„Wir wollen, dass der Rasen nach der Sommertour wieder vernünftig wächst und die Fußballer keinen schlechten Platz vorfinden“, erläutert Bürgermeister Matthias Drese den Einsatz der Rasenmacher. Die Belastung für die Grünfläche sind nicht nur die Sommertourbesucher, sondern auch die Lkw, die die Bühnentechnik bringen, und die Bühne selbst.

Abdeckschicht bis zu zwölf Millimeter dick

Deshalb haben die Männer innerhalb von zwei Tagen eine humose Abdeckschicht auf die 7000 Quadratmeter Fläche aufgebracht. „Das ist ein Gemisch aus verschiedenen Substanzen einschließlich Rindenplättchen. Die bringen die Tragfähigkeit für den Boden“, erläutert Martin Staemmler. Zehn bis zwölf Millimeter ist die Schicht dick. „Wir haben erst schnellwirkenden Rasendünger aufgebracht, dann kommt die Schutzschicht. Jetzt geht der Unterboden nicht kaputt.“

Anlass für den Besuch der Sommertour in Satow ist das 800-jährige Bestehen des Ortes. Stargäste sind die Sänger Michael Schulte und Jonas Monar. Schulte war beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon mit dem Lied „You let me walk alone“ für Deutschland angetreten und hatte den vierten Platz belegt.

Jonas Monar ist der kreative Kopf hinter den offiziellen ARD-Olympiasongs „Nie zu Ende“ und „Held“. Zu hören sein wird auch die NDR-Sommertourband „Dirty Royal Orchestra“ aus Hamburg.

Zur Sommertour zählt ebenso die Stadtwette, bei der 50 Satower als Obst verkleidet zum Konzert kommen müssen.

Parkplätze werden eingerichtet

Los geht es um 18.30 Uhr auf dem Satower Sportplatz neben der Schule am See. Der Eintritt ist frei. Die Gemeinde richtet zwei Parkplätze ein. Einen auf einer Wiese am Ortsausgang Richtung Heiligenhagen, einen zweiten im Gewerbegebiet am Ortsausgang Richtung Radegast. Es wird ein Shuttleverkehr angeboten.

