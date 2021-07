Konzert wird nachgeholt: Alex Christensen kommt nach Kühlungsborn

Kühlungsborn

Seit Juni ist wieder Leben in den Konzertgärten in Kühlungsborn, inzwischen ist der Veranstaltungskalender wieder fast so voll wie vor der Pandemie. Was sich seitdem getan hat und was noch geplant ist in diesem Jahr – darüber sprachen wir mit Ulrich Langer, dem Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH.

Wegen des Corona-Virus haben viele Veranstalter neue Formate ausprobiert. Helge Schneider hat kürzlich ein Strandkorb-Konzert abgebrochen, weil er damit nicht zurechtkam.

Ulrich Langer: Das möchte ich nicht kommentieren. Und wir haben damit auch nichts zu tun, weil wir solche Veranstaltungskonzepte nicht machen müssen. Wir können unsere Konzertgärten nutzen. Dort sind die Sitzplätze vorgegeben und dadurch können wir den Abstand, der vorgeschrieben ist, wahren. Das funktioniert einwandfrei. Wir haben wieder regelmäßig Veranstaltungen in beiden Konzertgärten, die werden durch die Bank alle gut bis sehr gut angenommen.

Ob es Kinderveranstaltungen sind oder Abendkonzerte: Die Leute nehmen es an. Darüber sind wir sehr glücklich. Auch das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft war ein voller Erfolg, trotz des frühen Ausscheidens unserer Nationalmannschaft. Die Halbfinalspiele waren trotzdem sehr gut besucht und das Endspiel war quasi ausgebucht. Da mussten wir sogar Gäste abweisen. Bauartbedingt dürfen wir in den Konzertgarten Ost maximal 600 Gäste einlassen, in West sind es etwas weniger.

Was waren die ersten Veranstaltungen, die wieder stattfinden konnten?

Die Kurkonzerte in den Konzertgärten. Sobald es wieder möglich war, haben wir wieder in dem Umfang Veranstaltungen gemacht, den wir uns für diese Saison vorgenommen hatten. Das Programm war ja soweit fertig. Wir bespielen beide Konzertgärten und kommen auf 6 bis 7 Veranstaltungen in der Woche. Das ist auf dem Stand wie vor Corona. Letztes Jahr haben wir etwas weniger gemacht, da war ja alles neu. Da haben wir zunächst nur den Konzertgarten Ost geöffnet. Dieses Jahr war es mehr Aufwand, weil wir mehr Mitarbeiter brauchten – unter anderem für die Security, die den Einlass kontrollieren und organisieren. Aber das haben wir hingekriegt.

Gibt es andere Veranstaltungsformate als vorher?

Was Corona leider zum Opfer gefallen ist, ist das Beach Volleyball Masters. Da hat der Veranstalter gesagt, dass er die gesamte Tournee an den Stränden nicht umsetzen kann. Das hätten wir sehr gerne gemacht. Dadurch haben wir auch das Ostsee Open Air dieses Jahr nicht realisieren können. Das war aber Anfang des Jahres schon klar, weil wir da in Größenordnungen sind von 3000 bis 4000 Zuschauern. Da ist das Risiko viel zu hoch, wenn man Künstler einkauft und dann wieder absagen muss. Das einzige, was wir anders machen als bisher, ist das „Sea and Sand“.

Wir wollen den Beach Club eigentlich den ganzen Sommer in dieser Form anbieten, wenn das Strandnutzungskonzept umgesetzt wird und wir einen passenden Bereich dafür haben. In diesem Jahr machen wir etwas ruhiger und verzichten auf die große Wochenendparty, zu der immer an die 2000 Gäste kamen. Das war uns zu riskant und erschien uns in der Situation auch nicht passend. Ansonsten planen wir den Herbst wie im letzten Jahr. Im Oktober beim Kühlungsborner Herbst steht das Zelt in diesem Jahr wohl auch nicht zur Diskussion. Im letzten Jahr hatten wir es auch nicht aufgebaut wegen der einzuhaltenden Mindestabstände. Da stehen Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis.

Die anderen Veranstaltungen werden wie gewohnt stattfinden?

Wir planen mit den Erfahrungen, die wir im vergangenen Jahr gemacht haben. Wir machen wieder das Stammgastwochenende und die Winterillumination. Da gibt es keine Einschränkungen, das ist draußen, da sind keine Massen. Was Silvester möglich ist, müssen wir entscheiden, wenn wir wissen, was passiert. Ich drücke die Daumen, dass es keine gravierenden Einschränkungen geben wird. Es ist ja noch vakant, ob nur Geimpfte oder Genesene kommen dürfen oder ob Tests weiter nötig sind. Ich hoffe, dass wir jetzt durchgehenden Tourismus haben werden in Mecklenburg-Vorpommern.

Wie ist die Akzeptanz der Einschränkungen bei den Gästen?

Sehr gut. Genauso wie im letzten Jahr durchweg positiv. Die Gäste nehmen es dankend an, dass man sich darum kümmert. Beim Deutschland-Spiel war ein Teil der Plätze gesperrt, wir haben dann aber geguckt, wo noch Lücken sind, die man im Schachbrettmuster besetzen kann. Die Leute waren dankbar, dass es das Angebot gibt. Sie haben letztes Jahr erst geguckt, wie es läuft und ob sie sich sicher fühlen. In diesem Jahr war das gar kein Thema mehr.

Sind in diesem Jahr mehr lokale Künstler dabei als sonst?

Aufgrund der Einreiseregelungen und Bestimmungen haben wir im letzten Jahr mehr oder weniger ausnahmslos auf lokale Künstler zurückgegriffen. Dieses Jahr ist es einfacher und wir haben auch wieder größere Acts. Das geht natürlich nur, weil wir keine Reisebeschränkungen haben. Wobei wir auf die ganz großen Acts dieses Jahr noch verzichtet haben. Eine Band, die teuer ist, für ein reduziertes Publikum zu präsentieren, ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Künstler sind aber genauso dankbar wie die Gäste, dass es wieder losgeht.

Wer sind denn die großen Namen, die noch kommen?

Was wir ankündigen können, ist, dass Alex Christensen im August spielen wird. Das war uns allen ein Wunsch, denn das Konzert musste ja schon zweimal verschoben werden. Einmal ist es wegen Sturms abgesagt worden, einmal ist es wegen Corona verschoben worden.

