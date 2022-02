Roggow/Kühlungsborn

Spontan mal einen Probentermin anzusetzen, ist für Ralf Weber und Uwe Ziesig, die beiden Mitglieder der Nordland-Band, kein Problem. Als Duo unterwegs zu sein, hat aber auch noch andere Vorteile. „Wir brauchen keine riesige Bühne, kommen mit relativ wenig Platz aus“, sagt Ralf Weber.

Seitdem Bassgitarrist Wolf-Rüdiger Ollhoff sich vor einigen Jahren ins Privatleben zurückgezogen hatte, besteht die Formation nur noch aus zwei Musikern. Für beide ist das Musizieren in erster Linie ein Hobby. Der Kühlungsborner Uwe Ziesig (65) ist Verwaltungsbeamter im Ruhestand und Ralf Weber (60) arbeitet in seinem Wohnort Roggow in einem Landwirtschaftsbetrieb.

Repertoire mit 250 bis 280 Titeln

Die Nordland-Band kann ein abwechslungsreiches Repertoire vorweisen. Bekannte Schlager von Wolfgang Petry bis Roland Kaiser, aber auch Popmusik und Oldies prägen die Liveauftritte des Duos. „Wir bevorzugen populäre Titel, nach denen das Publikum gern tanzt und wo es mitsingen kann“, sagt Leadsänger Uwe Ziesig, der früher auch Schlagzeug in der Band spielte. Gezählt haben sie die Songs, die sie im Lauf der Jahre einstudiert haben, nicht. „Aber so 250 bis 280 Titel sind es wohl“, schätzt Ralf Weber. Vielleicht sind es auch mehr.

Das Yamaha-Keyboard ist für ihn nicht nur ein Tasteninstrument, mit dem er selbst Melodien spielen kann. Darin verbirgt sich ein ganzes kleines Orchester, mit Schlagzeug, Bass und anderen gewünschten Instrumenten und Toneinlagen. Die ins Gerät eingespielten Midi-Dateien, die dann vom Keyboarder auf die Tonlage der Band arrangiert werden, liefern das musikalische Grundgerüst für alle Titel.

Mit einem etwas anderen Tasteninstrument, dem Akkordeon, begann Ralf Weber 1974 als 13-Jähriger seine Musikerkarriere, später nahm er auch Gesangsunterricht und gründete 1977 seine erste Band. Auch Uwe Ziesig fing als Jugendlicher an, zu musizieren, spielte mit 15 Jahren Schlagzeug in einer Schülerband.

Bis zur Wende Goldgräberzeit für Tanzmusiker

Die Nordland-Band entstand 1985 aus dem Ostsee-Trio. Gründungsmitglieder waren Ralf Weber, Wolf-Rüdiger Ollhoff und Peter Weide. Für Peter Weide, der kurz vor der Wende ausstieg, kam Uwe Ziesig ins Team. Mangel an Auftritten gab es für die Tanzmusiker in Kühlungsborn damals nicht. Der FDGB-Feriendienst, Gaststättenbetriebe von HO und Konsum, das DDR-Reisebüro und die Dorfclubs der Region sorgten als Auftraggeber für volle Terminkalender.

„Ich hatte zu DDR-Zeiten als Nachrichtentechniker zwar offiziell einen Halbtagsjob. Aber gelebt habe ich eher von der Musik – 270 bis 280 Auftritte kamen pro Jahr zusammen “, erinnert sich Ralf Weber. Mit der Wende war die Goldgräberzeit für Tanzmusiker erst mal vorbei. Erst allmählich entwickelte sich das Terrain wieder neu. „Erfreulich ist, dass viele Kollegen, die vor der Wende als Musiker erfolgreich waren, dann bald wieder auf der Bühne standen. Schade ist, dass es nur wenige jüngere Tanzmusiker in der Region gibt“, findet Ralf Weber.

Für die Nordland-Band war es nach der Wende ein Glücksfall, dass sie zur Haus-Formation der Travel-Charme-Hotels avancierte. Regelmäßig spielte die Truppe im Hotel Arendsee oder im Tanzgarten des Ostseehotels. Aber auch in anderen Häusern, wie dem Morada-Resort, tanzten die Gäste zu ihrer Musik. In den Sommermonaten kamen dann noch Auftritte bei Dorf- und Gemeindefesten der Region hinzu.

Unvergessen sind die großen Sommerpartys in den 1990er Jahren in Alt Bukow, wo oft auch prominente Künstler auftraten. „Das war für uns schon ein großes Erlebnis, mit Cindy und Bert, Andrea Jürgens, der Goombay-Dance-Band oder Pussycat bei derselben Veranstaltung aufzutreten“, betont Uwe Ziesig.

Das Duo Nordland-Band gilt auch heute im Ostseebad Kühlungsborn mit seinen Live-Auftritten als fester Bestandteil des kulturellen Angebotes der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) und anderer Veranstalter. Ob in den Konzertgärten, bei der Strandparty am Beach-House oder im Restaurant „Vielmeer“ am Hafen – wenn Weber und Ziesig loslegen, dauert es nicht lange, bis die Tanzfläche gefüllt ist.

Tanz in den Mai vor leeren Bänken

Es sei denn, das öffentliche Leben wird gerade von einer Pandemie dominiert und Tanzveranstaltungen und ebenso Konzerte werden aus dem Programm gestrichen. So hat Corona den Musikern schon 2020 das Jubiläumsjahr gründlich vermasselt. Anstelle einer großen Party zum 35-jährigen Bestehen der Nordland-Band gab es Lockdowns und Auftritte mit Tanzverbot fürs Publikum.

Die Band stellte in dieser Zeit aber auch ihre Kreativität unter Beweis: Am 30. April 2020, mitten im ersten Lockdown, einem Datum, zu dem die Formation eigentlich traditionell zum „Tanz in den Mai“ vor Publikum aufspielt, baute das Duo sein Equipment im Konzertgarten Ost auf und spielte vor leeren Bänken, während außerhalb des Konzertgartens Leute stehen blieben oder sogar tanzten. Der 20-minütige Auftritt wurde aufgenommen und das Video als Lebenszeichen der Band auf Youtube veröffentlicht.

„Egal was noch kommt, wir lassen uns nicht unterkriegen. Dazu machen wir viel zu gern Musik. In diesem Jahr hoffen wir aber, dass wir dann wirklich wieder vor Publikum zum ,Tanz in den Mai’ aufspielen können“, erklärt Uwe Ziesig.

Von Rolf Barkhorn