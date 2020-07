Kühlungsborn

Führungen, Kinderbetreuung, Konzerte: In Sachen Veranstaltungskalender läuft der normale Betrieb in Kühlungsborn langsam wieder an. Bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH hat man sich auf die veränderten Gegebenheiten wegen des Corona-Virus eingestellt.

„Die Stadtführungen laufen seit zwei bis drei Wochen wieder“, sagt Eventmanager Karsten Jurk. Allerdings sind die Teilnehmerzahlen begrenzt auf 10 Personen, das Gleiche gilt für die Radtouren und Wanderungen. „Die Gäste müssen sich telefonisch bei uns anmelden“, sagt Karsten Jurk. Das Tragen einer Maske sei wünschenswert. Eine weitere Vorschrift, der Mindestabstand, sei bei den Touren ohnehin gegeben. Der Eventmanager ist froh, dass die Führungen und Fahrradtouren wieder stattfinden können. „Das Angebot ist da und wird auch gut angenommen“, sagt er. Der Zulauf sei bislang zwar noch nicht riesig, das sei aber auch wetterabhängig.

Bald mehr Konzertbesucher erlaubt

Das gilt auch für die Veranstaltungen im Konzertgarten Ost. Dort dürfen bis zu 120 Zuschauer kommen. „Das klappt ohne Probleme“, sagt Karsten Jurk. „Wir haben jede zweite Reihe gesperrt, um den Mindestabstand einzuhalten. Die Leute kommen rein, desinfizieren sich die Hände und melden sich an oder registrieren sich mit ihrer Kurkarte.“ Dadurch dauere der Einlass allerdings ein wenig länger. Karsten Jurk ist voller Vorfreude: „In der kommenden Woche soll das Wetter ein wenig besser werden. Und demnächst dürfen wir auch bis zu 500 Leute reinlassen.“

Karsten Jurk, Eventmanager TFK

Um den reibungslosen Ablauf der Konzerte zu gewährleisten, musste die TFK zusätzliches Personal einstellen. „Bei jeder Veranstaltung ist ein privater Sicherheitsdienst mit sechs Personen vor Ort“, sagt der Eventmanager. „Vier Mitarbeiter kümmern sich um die Registrierung der Gäste.“ Außerdem sei eine zusätzliche Reinigungskraft für die Toiletten im Einsatz. „Das ist natürlich ein Mehraufwand, der auch mit immensen Mehrkosten verbunden ist“, sagt Karsten Jurk. Auf der anderen Seite habe die TFK durch die wegen des Corona-Virus ausgefallenen Veranstaltungen Geld einsparen können.

Die Gäste sind seinen Angaben zufolge glücklich, dass jetzt wieder etwas im Ort passiert. „Man merkt: Die Leute wollen raus, sie wollen Unterhaltung“, sagt Karsten Jurk.

Klettern, Fußball und Schnitzeljagd für Kinder

Das wollen nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder. Für sie gibt es wieder ein Animationsangebot. „Wir mussten die Teilnehmerzahl halbieren, von 40 auf 20 Teilnehmer“, sagt der Eventmanager der TFK. Nur so könne man die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten. „Das ist schade“, sagt er, „aber besser als nichts.“ Damit die Kinder Kühlungsborn kennenlernen, wechselt der Ort der Angebote täglich. Das Programm gestaltet eine spezielle Agentur aus Hamburg.

Von dort kommt auch ein Teil der Animateure. Karsten Jurk macht jedoch nach eigenen Angaben Vorschläge zur Ergänzung. „Die wurden bisher immer angenommen.“ Dazu gehört zum Beispiel ein kostenloser Besuch im Kletterwald. In diesem Jahr gibt es außerdem eine Zusammenarbeit mit dem Nabu: Zweimal sei eine Schnitzeljagd im Naturschutzgebiet am Rieden geplant. „Damit wollen wir zeigen, wie wichtig die Natur ist.“ Sportlich wird es mittwochs um 10 Uhr. „Da haben wir zwei Beachsoccer-Nationalspieler vor Ort, die mit den Kindern trainieren. Für die ist das natürlich toll“, sagt Karsten Jurk. Die Teilnahme an der Veranstaltung „Dein Fußballtag am Meer“ ist kostenfrei, die Kinder müssen sich aber anmelden.

Wieder Pfingstfest und Eiszeit – und eine Überraschung

In den Vorjahren haben die Mitarbeiter der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH im Januar begonnen, das Animationsprogramm zu planen. So auch in diesem Jahr. Doch als die Planung stand, kam Corona – und änderte einiges. So mussten beispielsweise Konzerte von Alex Christensen und der Sängerin Lea ausfallen. Sie sollte bei einem Familienfest zu Pfingsten auftreten. „Das Pfingstfest wollen wir wieder machen“, sagt Karsten Jurk. Details seien allerdings noch unklar.

Unklar ist auch noch, was in der Mehrzweckhalle passieren soll, die die TFK seit Kurzem selbst betreibt. „Da werden wir uns Gedanken machen, was nächstes Jahr im Sommer darin passieren soll,“ sagt Karsten Jurk. Im Winter werde es wieder eine Eiszeit geben, kündigt er an.

Beliebt bei Urlaubern und Einheimischen ist derzeit das große Riesenrad auf dem Baltic Platz. „Die TFK arbeitet mit dem Betreiber daran, noch ein Highlight zu präsentieren“, sagt Karsten Jurk. Details will er aber noch nicht verraten.

Von Cora Meyer