“Man muss schon etwas bekloppt sein“, sagt Dirk Below von sich selbst. Er ist Kfz-Mechaniker, hat in Petschow eine eigene Autowerkstatt und mit sieben Mitarbeitern gut zu tun. Seine Leidenschaft sind alte Autos und Motorräder – Oldtimer, denen Below nach Feierabend neues Leben einhaucht. Das passt schon, reicht ihm aber nicht.

2017 hat der 54-Jährige den alten Kornspeicher mit Schafstall in der ehemaligen Rittergutsanlage Bandelstorf vom Eigentümer, der Gemeinde Dummerstorf, gekauft. „Eine Ruine, total runtergekommen“, erinnert er sich. „Dach kaputt, es hat durchgeregnet, einige Balken vergammelt“, zählt er auf. 1902 war das Gebäude errichtet worden als Speicher für die Gutsanlage auf dem Gelände. „Das Gebälk ist so massiv“, sagt Below, „für Belastungen von 400 Kilo pro Quadratmeter ausgelegt.“ Bis zur Wende wurde hier noch Getreide gelagert und sogar gemahlen. Alte Mühlen samt dicken Mühlensteinen hat Below beim Aufräumen gefunden und auf dem Mühlenboden drapiert. „Hier war die Saatgutaufbereitung“, zeigt er auf eine Maschine, Baujahr 1955. „Das bleibt alles drin, zum Angucken und Erinnern.“

Belows Vision beginnt mit Bauschutt und Müll

Denn das ist Belows Vision für das alte Gemäuer: Ausstellungsräume mit Café und Kleinkunstbühne. Dafür hat er in den vergangenen Monaten kräftig gewirbelt. Tonnenweise wurden Dreck, Bauschutt und Müll aus dem Speicher gekarrt. 2019 hat er zusammen mit einem Partner das Dach saniert. Ein Drittel der rund 1000 Quadratmeter Dachfläche musste erneuert werden. Einige Balken wurden ersetzt, Hunderte Quadratmeter Rauspundbretter an die Decken geschraubt. Die Böden in der mittleren und oberen Etage wurden ausgebaut, Toiletten und Waschraum hergerichtet. Möglichst mit alten Utensilien.

Aus alten Schweinetrögen hat er Waschbecken gebaut. Quelle: OVE ARSCHOLL

Spülkästen samt Klostrippen aus vergangenen Tagen hat er aus einer ehemaligen Jugendherberge auf Rügen ab- und hier wieder eingebaut. Als Waschbecken fungieren Schweinetröge aus dem Wiechmannschen Stall. Eine urige Fönsammlung macht den Klogang zum Erlebnis.

Zweirad-Oldtimer auf Dachboden – Augenweide für Fans

Below ist begeistert, lebt sein handwerkliches Talent „vor allem im Holzbereich“ aus und hat nun Platz für all seine Schätze. Liebevoll restaurierte Oldtimer – Trabis, 311er Wartburg, Käfer, Volkswagen, die der Fahrzeugfreak noch in einer alten Garage lagert, sollen mal in der mittleren Ebene platziert werden. Historische Zweiräder sind eine Etage höher schon angekommen. Etwa 30 Modelle: Fahrräder, Mopeds, Motorräder. „Hier ein alter Hackenwärmer mit Benzinmotor“, präsentiert Below stolz den ersten Vorgänger eines E-Bikes. EMW, Touren-AWO, SR2 aber auch ein Rollstuhl aus der Nachkriegszeit, ein hölzerner Pferdeschlitten und ein Fahrsimulator aus der guten alten Fahrschule sind unterm Dach zu finden. Zehn dieser aufgemotzten und noch fahrtüchtigen Zweiräder sind seine eigenen. Die anderen stammen von vier Ausstellern.

„Hackenwärmer“ wurde das Fahrrad mit Benzinmotor genannt. Quelle: OVE ARSCHOLL

Zum Tag der offenen Tür am 15. März werden die Schmuckstücke öffentlich gezeigt. An jenem Sonntag öffnen sich von 14 bis 17 Uhr das erste Mal seit der Wende wieder die Speichertüren in Bandelstorf. Dann können Besucher hinter die Kulissen schauen und bei Kaffee und Kuchen, Grillwurst und Bierchen schon mal museale Luft schnuppern. Bis dahin ist noch viel zu tun für Below, seine Kollegen, Familie und Freunde, die beim Ausbau, Putzen und Ausgestalten kräftig mithelfen und ihn zwischendurch immer wieder mal für verrückt erklären, wie er schmunzelnd verrät.

Werkstattmeister ist vom Sammelvirus infiziert

Below ist vom Sammelvirus infiziert. „Ich sammle alles, was alt ist und vergessen wird“, bekennt er. In Kisten hat er aus seinen Depots daheim schon mal Samoware, alte Radios, Küchenutensilien, Spielzeug nach Bandelstorf gebracht, die als Dekoration im großen Haus ihren Platz finden sollen. „Es geht in der heutigen Zeit so vieles verloren, und ich kann zu vielen Sachen noch soviel erzählen“, sagt der Freak, der schon davon träumt, Schulklassen durch den Speicher zu führen, zu erklären, wie eine Mühle funktioniert oder was ein Dezimal ist.

Premiere auf Bühne im Speicher schon ausverkauft

Auf dem oberen Boden hat Below eine kleine Bühne installiert, die Stuhlreihen sind schon gestellt. „Alte Schulstühle vom Eselhof Schlage, die sollten verschrottet werden“, berichtet der Sammler, der das Gestühl schließlich gerettet hat. Die ersten Gäste werden zum Tag der offenen Tür Platz nehmen und ab 17 Uhr den „MelanKomikern“ aus Leipzig und ihrem Programm „Männer Deluxe“ lauschen. „Ist schon ausverkauft“, sagt Below, dem aber schon weitere kleine Konzerte, Lesungen und Veranstaltungen für die Speicher-Bühne vorschweben. „Es muss wieder Leben einziehen auf dem Rittergut“, sagt der Werkstattmeister aus Petschow und will seinen Beitrag leisten. Für den 3. Oktober hat er ein Oldtimertreffen vor und im Speicher geplant. „Und irgendwann wird der Speicher ein öffentliches Haus“, ist Below zuversichtlich.

Dirk Below baut den alten Getreidespeicher der Gutsanlage in Bandelstorf aus. Er sammelt hier alles, was alt ist. Quelle: OVE ARSCHOLL

Bürgermeister Axel Wiechmann ist froh, dass nun auch das letzte Gebäude des denkmalgeschützten Gutsensembles in Bandelstorf aufgewertet wird. „Das ist natürlich schön, dass die Gebäude bei Einwohnern der Gemeinde geblieben sind und von ihnen liebevoll wieder aufgebaut werden“, betont er. Inspektorenhaus und Wiegehaus übernahm der benachbarte Landwirtschaftsbetrieb Manfred Markmann und errichtete hier eine Bauernpension und Ferienwohnungen. Der gebürtige Bandelstorfer Kraftfahrzeugmeister Stanley Elhard kaufte die ehemalige Gutsschmiede und baute sie zur Werkstatt und zum eigenen Wohnhaus um. Das stattliche Gutshaus baut die Gemeinde Dummerstorf gerade selbst aus. Tagespflege, Büroräume und öffentliche Veranstaltungsräume finden hier Platz.

Von Doris Deutsch