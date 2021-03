Bad Doberan

Ein Schnelltest pro Woche für jeden Bürger – bei der Umsetzung sieht Stephan Meyer (CDU), Gesundheitsdezernent im Landkreis Rostock, das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Pflicht. „Der Landkreis macht erst mal nichts“, sagt er. Das habe vor allem personelle und finanzielle Gründe.

„Wir sind personell am Ende. Warum nehmen wir schon die Bundeswehr zu Hilfe? Wir haben alles medizinische Personal, das wir haben, binden können“, sagt Stephan Meyer und zählt auf: Katastrophenschutz, Rettungsdienst, mobile Teams für Corona-Impfungen, mobile Teams im Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage, Personal im Abstrichzentrum am KMG Klinikum Güstrow. „Jetzt kommt Montag das Land auf uns zu und fragt, wer macht Schnelltestzentren.“

Dezernent fordert landesweite Lösung für Schnelltests

„Das können wir nicht machen.“ Grund: Um alle Bürger in der Fläche zu erreichen, müsse es zahlreiche Testzentren geben, die eine Menge Personal binden würden. Zentrale Testzentren am KMG oder am Impfzentrum würden lange Wege für die Bürger bedeuten. „Für ein Ergebnis, das nur sechs Stunden gilt.“

Er sei dafür, dass Apotheker und Ärzte landesweit die Schnelltest-Angebote übernehmen. „Sie können das abrechnen und haben das medizinisch geschulte Personal für die Tests.“ Und: Bei einem positiven Schnelltest könne der PCR-Test direkt mitgemacht werden. „Ich weiß, einige Hausärzte wollen das nicht machen, weil es schlecht vergütet wird“, sagt Meyer, aber da müsse man sich zusammensetzen und verhandeln.

„Die Krise wird in Landkreisen bewältigt“

In Bezug auf die Schnelltests fühle er sich von Schwerin im Stich gelassen. „Man kann die Kreise nicht hängen lassen. Die Krise wird in den Kreisen bewältigt. Wir müssen den Unmut der Bürger aushalten. Wir müssen erklären, warum wir Hausärzte beim Impfen nicht einbinden, warum die Hotline nicht zu erreichen ist.“ In Schwerin werde nicht daran gedacht, welcher Aufwand eine Umsetzung von Schnelltestzentren bedeute.

In den Apotheken sind Schnell- und Selbsttests bereits ein Thema. „Wir können leider noch nichts bestellen“, bedauert Susanne Schütt, Mitarbeiterin in der Doberaner Molli-Apotheke. „Unsere Großhändler können noch nicht liefern.“ Dabei sei die Nachfrage der Kundschaft sehr hoch: „Die Leute erfahren ja aus der Presse, dass es diese Schnelltests jetzt geben soll – der Bedarf ist auf jeden Fall da.“

Heike Friedländer ist da schon etwas zuversichtlicher. „Ich hoffe, die Schnelltests ab kommende Woche vorrätig zu haben“, sagt die Inhaberin der Möwen-Apotheke in Kühlungsborn. Eine Zuweisung „von oben“ habe es dabei nicht gegeben: „Die Tests wurden von unserer Apotheke bestellt und gekauft – der Landkreis hatte damit nichts zu tun.“

Direkte Testungen vor Ort werde es nicht geben, stellt die Apothekerin klar: „Das ist rechtlich schwierig – und ob die Schnelltests für den Hausgebrauch einen ähnlich offiziellen Charakter haben wie etwa die Proben in den Testzentren oder beim Arzt, kann ich nicht sagen.“

Von Lennart Plottke und Anja Levien