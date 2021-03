Güstrow

Kehrtwende im Landkreis Rostock bei den kostenlosen Corona-Schnelltests: Nachdem Gesundheitsdezernent Stephan Meyer (CDU) noch vor einer Woche angekündigt hatte, „der Landkreis macht erst mal nichts“, sieht sich die Verwaltung nun doch unter Druck, kreisweit Testzentren einzurichten.

Eigentlich sei es die Aufgabe des Landes und des Bundes, das Versprechen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) von Gratis-Schnelltests zu erfüllen, sagte Landrat Sebastian Constien (SPD) am Mittwochabend im Kreisausschuss. „Jetzt müssen wir das erledigen.“ Zwölf Testzentren soll es im Landkreis Rostock geben. Laut Meyer ist die größte Hürde, geeignetes Personal zu akquirieren. Dazu liefen derzeit Gespräche mit Hilfsorganisationen, die den Betrieb in den Zentren abdecken sollen.

Bescheinigung nach Schnelltest

Auch die Apotheken sollen die Tests anbieten. Aber bisher gibt es erst vier im Landkreis, die sich beteiligen wollen. Neben den fehlenden Mitarbeitern sei der Mangel an den erforderlichen Räumen ein weiteres Problem.

„Wir brauchen Testzentren, um künftige Öffnungsschritte zu machen“, erklärt der Gesundheitsdezernent. Getestete sollen Bescheinigungen mit dem Ergebnis bekommen. Weil dieser Nachweis in Zukunft im Alltag wichtig werden dürfte, etwa beim Reisen, Arbeiten oder bei Freizeitangeboten, müsse es genügend Angebote geben. „Wir müssen eine flächendeckende Testinfrastruktur aufbauen, in Einkaufszentren und in Apotheken, die auch nachts und am Wochenende arbeitet“, fordert Ausschussmitglied Lars Schwarz (CDU).

Sebastian Constien (SPD), Landrat des Landkreises Rostock Quelle: Ove Arscholl

20 000 Landkreis-Bewohner geimpft

Durch die Aussetzung der Impfungen mit Astrazeneca fielen im Landkreis bisher 1050 Impftermine aus. Insgesamt sind bereits 20 000 Einwohner immunisiert worden. Sozialdezernentin Anja Kerl (SPD) kritisierte die Terminvergabe durch die zentrale Hotline des Landes, bei der „riesiges Chaos“ herrschte. Laut Constien will das Land die Situation bei der Hotline durch die Einstellung von 160 zusätzlichen Mitarbeitern verbessern. Dummerstorfs Bürgermeister Axel Wiechmann (CDU) berichtete von Erfahrungen aus seinem Umfeld, bei denen die Servicenummer tagelang nicht erreichbar war.

Lehrer mit Tests überfordert

Beschwerden über lange Wartezeiten gab es auch im Zusammenhang mit dem Impfzentrum des Landkreises im Flughafen Rostock-Laage. Durch die Einführung neuer Regeln habe sich die Situation aber verbessert, so Dezernent Meyer. So dürften Impfpatienten nur noch eine Begleitperson mitbringen, und nicht mehr vier oder fünf, wie bislang mitunter üblich. Außerdem werde darum gebeten, nicht schon Stunden vor dem Termin zu erscheinen, was in der Vergangenheit ebenfalls zu Überfüllung und Verzögerungen beitrug.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Linksfraktionschefin Karin Schmidt, im Hauptberuf Lehrerin, berichtete von Chaos rund um die Einführung der Selbsttests an den Schulen. „Das ist eine Frechheit“, sagte Schmidt. Lehrer, die keine medizinische Ausbildung haben, würden allein gelassen. „Auf Landesebene herrscht nur noch Wirrwarr“, hieß es von der Kreisverwaltung.

Von Gerald Kleine Wördemann