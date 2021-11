Bad Doberan

Mit steigendender Inzidenz werden die Rufe lauter, die kostenfreien Corona-Tests wieder einzuführen. Mit der am 11. Oktober eingeführten Kostenpflicht für die Bürgertests für Ungeimpfte verband die Politik die Hoffnung, dass sich deutlich mehr Menschen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Doch dazu kam es nicht.

„Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass wieder mehr getestet werden soll“, sagt Birgit Schwebs, Geschäftsführerin des Vereins „Perspektive für die Region Bad Doberan“. Er betreibt ein Corona-Testzentrum in Neubukow. „Ich denke, dass auch Geimpfte mehr getestet werden müssten. Die sind ja auch Überträger.“ In Neubukow wäre man vorbereitet.

„Sie können alle kommen“, sagt Birgit Schwebs. „Wir haben genügend Tests vorrätig.“ Anders als andere Testzentren hatte das in Neubukow seine Öffnungszeiten auch mit der Abschaffung der kostenlosen Tests nicht verkürzt. „Seit wir aufgemacht haben, haben wir immer werktags von 8 bis 15.40 Uhr geöffnet.“ Neubukow sei anders als Rerik oder Kühlungsborn kein Urlauberstandort. „Bei uns kommen vor allem die Einheimischen, zum Beispiel eine Mutti mit Kind oder Schwangere“, sagt die Vereinsgeschäftsführerin. „Teilweise kommen sie sogar aus der Umgebung von Wismar. Ich denke, das liegt auch an den langen Öffnungszeiten.“

Hier können Sie sich testen lassen Neubukow: Panzower Landweg 1, geöffnet montags bis freitags 8 bis 15.40 Uhr Rerik: Zum Dolmen 1 (Gelände der Freiwilligen Feuerwehr), geöffnet montags, dienstags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags von 18 bis 20 Uhr Kühlungsborn: Heinrich-Schreiber-Ring 4, montags, mittwochs, samstags und sonntags 12 bis 17.45 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags 9 bis 14.45 Uhr Bad Doberan: Verbindungsstraße 14 (Mehrzweckhalle), montags und mittwochs 8 bis 11.45 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags 15 bis 17.45 Uhr, samstags 10 bis 11.45 Uhr Rostocker Straße 1 (Vital-Aktiv-Fitnessstudio), dienstags und freitags 17 bis 19 Uhr Sanitz: Rostocker Straße 19 (vor dem Rathaus), dienstags 10 bis 13.30 Uhr, freitags 15 bis 18.30 Uhr Schwaan: Wallstraße 42, dienstags 15 bis 18.30 Uhr, freitags 10 bis 13.30 Uhr

Testzentrum vor Ort wichtig für Einheimische

Drei Mitarbeiter haben die Ausbildung zum Testhelfer absolviert und führen sie wechselseitig durch. Das sei ausreichend, sagt Birgit Schwebs auch wenn die Tests wieder kostenfrei werden. „ Zu Hochzeiten hatten wir 50 bis 60 Tests am Tag, nach den Sommerferien waren es 20, inzwischen hat es sich bei 10 eingepegelt. Aber das spielt bei uns nicht die Rolle“, sagt sie. Zumal der Verein für das Testzentrum nicht extra Personal einstellen musste. „Für uns ist es wichtig, dass wir vor Ort und in Reichweite für die Menschen sind. Dass Oma und Opa hier einen Test machen können, wenn sie zum Friseur müssen“, sagt Birgit Schwebs. „Viele kommen auch auf dem Weg ins Wonnemar.“ Wenn sie dort angekommen seien, sei das Testergebnis da.

Mobile Testteams könnten wieder sesshaft werden

Auch Susann Wieland, Vorstandsmitglied beim DRK-Kreisverband Bad Doberan, bleibt entspannt. „Relativ schnell zu regeln wäre, dass wir die Räumlichkeiten in den Orten wieder anders einsetzen“, sagt sie. Das Deutsche Rote Kreuz betreibt Testzentren in Bad Doberan und Kühlungsborn. In Sanitz und Schwaan sind seit dem 25. Oktober nur noch mobile Teams unterwegs. „Der Bedarf war nicht mehr da“ sagt Susann Wieland. Wenn wieder mehr getestet werden müsste, würde das DRK auch die Öffnungszeiten anpassen. Sie waren zuletzt verkürzt worden. In Kühlungsborn besteht das Testzentrum derzeit aus einem Wohncontainer. Was daraus werde, sei noch nicht klar, sagt Susann Wieland.

Kostenfreie Tests und Selbstzahler zu gleichen Teilen

Die Zahl der Besucher halte sich in den Einrichtungen des DRK momentan die Waage zwischen denen, die einen Test benötigen und ihn selbst bezahlen, und denen, die zum kostenfreien Test kommen. „Das sind oft Kinder oder Menschen mit Indikation, die sich nicht impfen lassen können“, sagt Susann Wieland. Ein Grund dafür könne beispielsweise eine Krebserkrankung sein. Viele Bürger lassen Tests vor einem Restaurantbesuch machen. Auch Veranstalter würden ab und zu Tests wünschen. Für Selbstzahler kostet er zwischen 15 und 20 Euro.

Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sollen die Corona-Tests noch bis Jahresende kostenfrei bleiben. Zudem besagt die neue Corona-Landesverordnung, dass alle Besucher von Pflegeheimen einen Corona-Test machen müssen – selbst wenn sie geimpft oder genesen sind. Ungeimpfte Mitarbeiter in den Heimen müssen sich täglich testen lassen, geimpfte zweimal pro Woche.

Freiwillige Helfer wieder zurück im Hauptberuf

Weil momentan noch weniger Tests gemacht werden müssen, benötigt das DRK auch etwas weniger Personal. Allerdings hätten die Testzentren in Bad Doberan und in Kühlungsborn ja fast täglich geöffnet, sagt Susann Wieland. Die Reduzierung der Mitarbeiter habe sich aber auch automatisch ergeben. „Viele Leute konnten inzwischen einfach in ihren Beruf zurückkehren.“ Denn ein Teil der Helfer waren Menschen, die in der Lockdown-Phase nicht arbeiten konnten und durften und sich deshalb dort engagiert haben.

Wenn die Bürgertests wieder hochgefahren werden sollten, würde man sich natürlich erneut auf die Suche machen. Auch hier ist Susann Wieland zuversichtlich. „Zum neuen Jahr fängt ja auch die Aufwandspauschale wieder an zu laufen“, sagt sie. Zudem habe man bisher nur gute Erfahrungen mit den Testzentren gemacht. „Bis jetzt hat alles wunderbar geklappt. Wir haben gute Kontakte zu unseren Testhelfern“, sagt sie. „Wir wissen, wer helfen möchte und helfen kann, und haben einen tollen Koordinator.“ Der kümmere sich um die Testzentren vor Ort. „Die Logistik funktioniert perfekt. Ich habe keine Bauschmerzen, dass wir für den Bürger nicht da sein können.“

