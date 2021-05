Bad Doberan

Der Onleihe-Verbund Mecklenburg-Vorpommern, zu dem unter anderem auch die Bibliotheken in Bad Doberan, Kröpelin, Kühlungsborn und Güstrow gehören, hat das kostenlose Probeabo der Onleihe verlängert. Bis 30. Juni dieses Jahres haben Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, aus einem Bestand von 88 000 digitalen Medien Romane und aktuelle Sachbücher, Hörbücher, schülerrelevante Literatur, Zeitungen und Zeitschriften kostenlos online auszuleihen.

Aufgrund der Kontaktreduzierungen in der Corona-Pandemie sind im Jahr 2020 die Besuchs- und Nutzungszahlen in den Bibliotheken vor Ort zurückgegangen. Der Onleihe-Verbund verzeichnete nach eigenen Angaben hingegen 630 000 Downloads. Das bedeute eine Steigerung in diesem Bereich um 18 Prozent. Knapp 16 000 Nutzerinnen und Nutzer hätten auf die digitalen Medien der Onleihe zurückgegriffen – zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Für das kostenlose Probeabo haben sich seit Januar 2021 mehr als 1600 Nutzerinnen und Nutzer in Mecklenburg-Vorpommern zusätzlich registrieren lassen und seitdem rund 10 000 digitale Medien ausgeliehen. Derzeit sind 36 Bibliotheken in der landesweiten Onleihe vertreten. Das Land fördert das landesweite Projekt jährlich mit 65 000 Euro. Ungefähr die gleiche Summe wird von den beteiligten Kommunen erbracht.

Von Lennart Plottke