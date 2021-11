Bad Doberan

Seit mehreren Wochen sollen Patienten im Krankenhaus Bad Doberan in Hohenfelde kein Trinkwasser zum Zähneputzen nutzen. „Bitte auch nicht trinken“, steht auf einem Zettel im Patientenzimmer. Grund dafür ist ein Defekt am Hochbehälter des Zweckverbands Kühlung (ZVK) in Hohenfelde, der zwar mittlerweile behoben wurde, aber noch Sorgen bereitet.

„Die Wasserqualität in Hohenfelde ist immer noch nicht in Ordnung“, sagt Michael Jürgensen, Geschäftsführer des Sana-Krankenhauses Bad Doberan. „In Absprache mit dem Gesundheitsamt raten wir den Patienten und Mitarbeitern, das Wasser nicht zu trinken, und stellen kostenlos Wasser zur Verfügung.“ Gesicht waschen und duschen seien kein Problem.

„Das ist eine Vorsichtsmaßnahme“, sagt ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann. „Es gibt kein allgemeines Abkochgebot.“ Bei Bauarbeiten für neue Hochbehälter in Hohenfelde war Anfang September eine undichte Stelle an einem alten Behälter entstanden, der unter anderem das Krankenhaus, Hohenfelde und Teile der Gemeinde Satow versorgt. Die undichte Stelle war durch einen erhöhten Wert an Indikator-Bakterien, sogenannte koliforme Bakterien, die auf eine Verunreinigung hinweisen, festgestellt worden. Die Stelle ist mittlerweile repariert. Ein Abkochgebot, das für 160 Haushalte ausgesprochen wurde, konnte wieder zurückgenommen werden.

Neuer Behälter ab Mai/Juni im Betrieb

Allerdings: „Wir haben immer noch in geringen Maßen Auffälligkeiten am Behälter“, sagt Frank Lehmann. „Um ganz sicher zu gehen, prüfen wir jetzt, ob wir den alten Behälter neu auskleiden oder eine UV-Bestrahlung des Wassers am Ausgang vornehmen.“ Zwar würde ab Mai oder Juni des nächstes Jahres der neue Behälter, in dem das Trinkwasser zwischengespeichert wird, in Betrieb gehen, aber er habe den Anspruch, nicht bis dahin zu warten. Alle zwei Tage werde das Wasser beprobt. Mal gebe es keine Auffälligkeiten, beim anderen Mal sei der Wert für koliforme Bakterien gering erhöht. „Wir haben aber keine Werte mehr, die ein Abkochgebot rechtfertigen“, so Frank Lehmann.

Von Anja Levien