Hohenfelde

Wegen Personalmangels hat das Krankenhaus Bad Doberan vorübergehend eine chirurgische Station geschlossen. „Hintergrund ist ein hoher Krankenstand sowie offene Stellen in der Krankenpflege“, sagt der Geschäftsführer Uwe Borchmann. Diese sollten allerdings zum Ende des Schuljahres mit eigenen Auszubildenden besetzt werden.

Das derzeit auf der Station beschäftigte Personal hilft inzwischen in der Urlaubsvertretung auf anderen Stationen aus.

Wiedereröffnung im Herbst geplant

„Wir haben uns für diese Maßnahme entschieden, um dem Pflegepersonal auch in der Sommerferienzeit genügend freie Tage garantieren zu können“, sagt der Geschäftsführer. Die Station sei ohnehin in den Sommermonaten wenig belegt. Die Station solle in absehbarer Zeit wieder eröffnet werden, „da insbesondere im Herbst der Bettenbedarf regelmäßig wieder steigt.“

Es käme nach Angaben von Uwe Borchmann derzeit zu keiner Einschränkung in der Versorgung der Patienten. Um eine Station zu betreiben, sind 12 Mitarbeiter nötig.

Cora Meyer