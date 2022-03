Kreative Workshops: Nordfabrik in Bad Doberan schließt

Bad Doberan

Im März gibt es zum letzten Mal die Möglichkeit, in der Nordfabrik mit Schmuck, Trockenblumen oder Garnen kreativ zu werden. Toni Greinert und Franziska Henkel, Gründerinnen der Nordfabrik, haben sich entschieden, die Räume am Markt in Bad Doberan aufzugeben. „Das hat rein finanzielle Gründe. Corona hat uns dazwischengefunkt“, sagt Franziska Henkel.

Im Dezember 2020 unterschrieben die beiden Frauen den Mietvertrag für die Räume am Markt, richteten ihre Nordfabrik ein, in der sie Do-it-yourself-Workshops rund ums Basteln und Gestalten anbieten, Veranstaltungen durchführen und den Ort als Co-Working-Space entwickeln wollten. „Wir durften erst im Juni 2021 öffnen“, erinnert sich Franziska Henkel an die gesetzlichen Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie. Doch der Sommer sei nicht unbedingt die Bastelzeit. „Da gehen die Leute lieber an den Strand oder grillen zu Hause.“

Im Herbst galten dann wieder verschärfte Corona-Regeln. „Wir hatten Maßnahmen, bei denen wir Leute ausgrenzen mussten“, sagt Henkel in Bezug auf die 2G- und 3G-Regelung. „Und die Leute waren ängstlich.“ Selbst ein Schnelltest vor den Workshops sei vielen zu aufwendig gewesen. „Dadurch war die Nachfrage sehr gering, sodass es wirtschaftlich nicht rentabel war.“ Auch die Veranstaltungen seien aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht umzusetzen gewesen. Ebenso sei der Co-Working-Space nicht angenommen worden.

In Gesprächen mit Nachmieterin

„Es war ein schlechter Zeitpunkt, in der Corona-Pandemie zu starten“, sagt Franziska Henkel. „Wir müssen jetzt die Reißleine ziehen.“ Auch wenn die Nachfragen nach den Workshops jetzt besser laufen. „Es kommt zu spät.“

Wie es mit der Nordfabrik weitergeht, wissen die beiden Frauen noch nicht. Für die Nachmiete seien sie im Gespräch mit jemandem aus Bad Doberan. Bis Ende März würden aber noch Workshops angeboten, darunter ein „Makramee-Mash-Up“ am 18. März um 18 Uhr.

Für die Innenstadt von Bad Doberan ist es die erste Geschäftsaufgabe, bedingt durch die Pandemie. „Wir sind gut durch die Corona-Zeit gekommen, kein Gewerbe hat aufgeben müssen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Dass es jetzt die Nordfabrik treffe, tue ihm leid. Mit verschiedenen Aktionen habe die Stadt versucht, die Händler zu unterstützen. So habe die Verwaltung bei den Schreiben für Mietminderungen geholfen und Veranstaltungen, wie der Heilige Bim Bam oder das Glühwein-Shopping, ins Leben gerufen, um die Innenstadt zu beleben.

Von Anja Levien