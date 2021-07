Krefelderin verbindet Molli und Heiligendamm als Bildergeschichte

Bad Doberan

Die Ostseequalle „Qualli“ dürfte zu den künstlerischen Ergebnissen ihres „pandemischen Schaffens“ gehören, wie die Krefelder Malerin Mauga Houba-Hausherr in einem aktuellen Katalog ihre Werke nennt, die in den vielen Monaten entstanden, als „ein bislang unbekanntes Virus die Welt auf den Kopf stellte.“ Denn das Konzept für die Bildergeschichte „Qualli geht an Land“ soll nach ihren Worten bereits im Januar dieses Jahres entstanden sein, also im zweiten Lockdown.

Gemeinsam mit der langjährigen Bad Doberaner Aquanostra-Mitorganisatorin, Monika Schneider, die heute auch ehrenamtliche Geschäftsführerin des hiesigen Freundeskreises „Ehm Welk“ ist, habe sie das Loseblatt-Büchlein mit insgesamt fünfzehn Bildern als Vorlage für eine Ausmal-Aktion zum traditionellen Wasserfest in der Münsterstadt gestaltet.

„Qualli“ schaut sich in Bad Doberan um

Dazu gehört ein fortlaufender Text, der „Qualli“ zunächst am Strand von Heiligendamm auftauchen lässt, bevor sie unter anderem dem Molli begegnet, im Bad Doberaner Ehm Welk-Haus vorbeischaut, den Fisch Flossi trifft, gemeinsam mit ihm durch den Gespensterwald des Ostseebades Nienhagen radelt oder im Segelboot auf der Ostsee schippert.

Wegen der Pandemie war das diesjährige Aquanostra-Programm etwas reduziert worden und der geplante Qualli-Auftritt fiel dabei ins Wasser. Doch als sich weitere Lockerungen abzeichneten, waren sich die freischaffende Künstlerin und die kunstinteressierte Geschäftsführerin schnell einig geworden, die kleine Ostseequalle den kleinen Küstenbewohnern und ihren Gästen unbedingt vorzustellen.

Da passte es gut, dass auch in die bekannte Bad Doberaner Begegnungsstätte „Ehm Welk-Haus“ das Leben zurückkehrt und der einstige Bewohner sogar testamentarisch darauf pochte, dass hier in der Dammchaussee 23 ebenso Kindern immer wieder ein Veranstaltungsort geboten werde.

So konnten am vergangenen Samstag der achtjährige Henning und sein sechsjähriger Bruder Mattis aus Berlin vor Ort die Gelegenheit nutzen, während des Ferienaufenthalts bei den Großeltern einer ihrer bevorzugten Freizeitbeschäftigungen nicht nur in besonderem Ambiente, sondern auch mit außergewöhnlichem Material nachzugehen. Denn die Malerin hatte nicht nur quallen- und strandgerecht für frischen Seetang aus Heiligendamm, für ein paar Ufersteinchen und eine Möwenfeder gesorgt, sondern war zudem mit wertvollen Aquarellfarben angerückt.

Henning und Mattis lassen ihrer Kreativität freien Lauf

„Für mich ist es bei so einer Arbeit ganz wichtig, dass ich solche Zeichnungen für die Kinder offenhalte – sie haben damit die Chance, kreativ zu werden. Es geht mir darum, dass sich diese Zeichnungen entwickeln“, erklärt die Künstlerin und zeigt auf die „Fortsetzungen“ der Jungs: Henning hat Qualli mit einem Badeanzug bekleidet und ihren Strandkorb mit einem Streifenmuster aufgehübscht, bei Mattis hat die Sonne ein strahlendes Gesicht bekommen und Qualli ist durch sie schon schön braun geworden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Henning malt zu Hause „sehr viel“ und zwar am liebsten mit Bleistift, wie er sagt. Aber dass sich jetzt diese verschiedenen Farben vor ihm mit etwas Wasser darauf so vermischen, „sieht richtig cool aus.“ Die Farben in seiner Schule wären härter, meint der künftige Zweitklässler noch.

Künstlerin hat bereits mehrere Kurse angeboten

„Mir liegt viel daran, dass die Kinder hier mit echten Künstlerfarben arbeiten“, ergänzt Mauga Houba-Hausherr, die in Bad Doberan bereits mehrere Aqua-Malkurse für Kinder angeboten hat, hier durch Ausstellungen im Roten Pavillon bekannt wurde und wohl auch künftig in der Münsterstadt immer mal wieder vorbeischauen wird, wie sie andeutet. Ihre Mutter war vor zwanzig Jahren mit dem Stiefvater aus Düsseldorf nach Bad Doberan gezogen und liegt hier nun auf dem Friedhof. „Das ist hier meine dritte Heimat“, sagt die 1963 in Katowice geborene Malerin mit dem Künstlernamen, die 1983 an den Niederrhein gezogen war.

Von ihrer Bildmappe „Qualli geht an Land“, gibt es fünfzehn Exemplare (das Stück für zehn Euro) im Ehm Welk-Haus, das dienstags, donnerstags und samstags jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet ist.

Von Thomas Hoppe