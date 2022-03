Güstrow

Ulrike Bennöhr ist stolz auf die Musikschüler der Kreismusikschule im Landkreis Rostock, die am Wochenende am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Stralsund teilgenommen hatten. Durch die Coronapandemie habe es viele Krankheits- und Quarantänefälle gegeben. Es sei eine extrem schwierige Vorbereitungsphase gewesen.

„Insbesondere für die Ensembles war der Wettbewerb eine große Herausforderung, da das Proben nur sehr unregelmäßig und selten mit allen Ensemblemitgliedern in Vollständigkeit möglich war“, sagt Bennöhr. So hätten beim Landeswettbewerb ein Viertel weniger Teilnehmer mitgemacht als in normalen Jahren. Die Schülerinnen und Schüler seien glücklich, diese Hürde mit Bravour genommen zu haben. „Man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel die beiden Mädels im Gitarrenduo in der AG II im Vorfeld lediglich zwei Vorspiele vor Publikum überhaupt hatten aufgrund der Corona-Situation.“ Nervenstark und mit viel Begeisterung hätten sie ihr Programm „abgeliefert“ und „so gut gespielt wie noch nie“, schätzt der Fachlehrer Burghardt Steltner die Leistung der Mädchen. Die Fachjury empfahl den beiden, unbedingt weiter als Duo zu musizieren.

Martha Lea Hasselberg hat im Bereich Pop, Gesang mit 25 Punkten den ersten Preis erhalten und ist beim Bundeswettbewerb dabei. Das Ensemble „Alte Musik“ (Marlene Riedel, Leander Pohl, Isabelle Brackertz und Silas Barkowski) hat einen zweiten Preis bekommen. Ebenso Jarno Buchhäusel (Violine), Gustav Umblia (Percussion), Anna Höglinger (Gesang) und Josefine Zemke (Klavier). Sena Mousa und Antonia Kleingarn erhielten mit ihrem Gitarrenspiel einen ersten Preis, sind laut Bennöhr aber zu jung für den Bundeswettbewerb.

Von Anja Levien