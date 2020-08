Rostock

Warum wollen Sie Landrat werden? Ich bin in Die Linke eingetreten, um aktiv Politik zu gestalten. Als Landrat kann ich genau das tun. Es gilt nicht nur, die Verwaltung bürgerfreundlich und transparent zu gestalten, sondern die positive Entwicklung des Landkreises weiter voranzutreiben. Das ist im viertgrößten Landkreis Deutschlands eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Ich komme aus der Region, ohne auf einen bestimmten örtlichen Bereich im Landkreis fixiert zu sein. Das sehe ich durchaus als Vorteil.

Wo sehen Sie die größten Probleme, wo würden Sie zuerst anpacken?Eines der größten Probleme ist der flächendeckende Ausbau des sowohl kabelgebundenen als auch mobilen Internets. Fast alle anderen Probleme hängen damit zusammen. Zu allererst die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Auch eine effektivere und bürgerfreundlichere Verwaltung wird nicht gelingen, wenn Angebote online nicht zur Verfügung gestellt oder genutzt werden können. Schließlich hängt auch das Gelingen alternativer Modelle im ÖPNV vom Vorhandensein mobilen Internets ab.

Wie wollen Sie die Zusammenarbeit mit Rostock in der Regiopole Rostock gestalten?Zurzeit scheint die Regiopole Rostock nur auf dem Papier zu existieren. Dies hat sicher auch mit dem Agieren des ehemaligen Oberbürgermeisters der Hansestadt zu tun. Die Idee der Regiopole ist so richtig wie logisch. Eine Zusammenarbeit kann und muss aber auf Augenhöhe stattfinden. Am Ende profitieren beide Seiten zu gleichen Teilen. Ein gutes gemeinsames Projekt wäre zum Beispiel die Entwicklung des Flughafens Laage zu einem Technologie- und Innovationszentrum im Bereich der erneuerbaren Energien.

Welchen Handlungsbedarf sehen Sie beim Nahverkehr im Landkreis Rostock?Die Diskussionen zur Veränderung beziehungsweise Verbesserung des ÖPNV im Kreis sind ja in vollem Gange. Ich unterstütze insbesondere den Ausbau und die Erweiterung des Schienennetzes sowie die Reaktivierung der Strecke von Güstrow nach Meyenburg. Im Verkehrsverbund Warnow gibt es 18 (!) Tarifzonen – das geht bestimmt einfacher.

Bildung, Wirtschaft, Tourismus, Soziales: Wo setzen Sie Ihren Schwerpunkt für den Landkreis Rostock?Auch wenn mir das Soziale besonders am Herzen liegt, kann es eine Priorisierung zwischen diesen Themen nicht geben. Eine soziale und nachhaltige Entwicklung des Landkreises kann nur bei einer ganzheitlichen Betrachtung gelingen. Der Erfolg in einem Bereich hängt von den Fortschritten in den jeweils anderen ab.

Von Doris Deutsch