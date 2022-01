Bad Doberan

Wer seinen alten Führerschein umtauschen will, hat im Landkreis Rostock momentan schlechte Karten: Weder in Bad Doberan noch in Güstrow sind Terminvereinbarungen dafür möglich. Auf den speziellen Onlineportalen heißt es, Termine würden „in Kürze“ (Bad Doberan) beziehungsweise „in den nächsten Tagen“ (Güstrow) bekanntgegeben. Der Hauptgrund dafür ist Personalmangel.

Bis zum 19. Januar sollten die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 ihren Papierführerschein gegen den neuen EU-Führerschein im Scheckkartenformat umgetauscht haben. In den kommenden Jahren folgen dann jeweils andere Jahrgänge. Nach Angaben des Landkreises kämen die Betroffenen jedoch meist erst kurz vor Fristende. Dieser Andrang könne mit dem vorhanden Personal nicht bewältigt werden.

Kein zusätzliches Personal in Sicht

Zwei Stellen haben man bereits „nachgesteuert“, heißt es, zusätzliches Personal stehe aber nicht zur Verfügung. „Das liegt zum einen an der Marktsituation, zum anderen am Haushaltsrecht. Der Landkreis Rostock darf und kann nicht in Größenordnungen, die es bräuchte, außerhalb des gültigen Stellenplans Personal einstellen. Abgesehen davon, gibt es nicht genügend potenzielle Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt, die für diese Tätigkeiten schnell verfügbar wären“, teilt der Landkreis mit.

Es würde zwar versucht, Personal aus anderen Bereichen im Amt für Straßenbau und Verkehr wie etwa der Kfz-Zulassung, der Führerscheinstelle oder für Verkehrsangelegenheiten zu schieben. „Diese Verschiebungen helfen aber auch nur bedingt, da das Personal dann an anderen Stellen fehlt“, heißt es vonseiten des Landkreises. Dazu kämen zurzeit auch noch Ausfälle wegen Krankheit, Quarantäne und Einschränkungen wegen der Corona-Bedingungen.

Verstöße gegen Frist werden nicht geahndet

Wer die Frist einhält, muss allerdings vermutlich keine Strafe befürchten. Das Problem, dass die Umtauschfrist zum 19. Januar nicht eingehalten werden konnte, betreffe nach Angaben des Landkreises sehr viele Fahrerlaubnisbehörden in allen Bundesländern. Die Innenministerkonferenz bitte die Länder, generell auf eine Ahndung von Verstößen gegen die Umtauschpflicht zu verzichten, bis es dazu eine bundeseinheitliche Regelung gibt.

Der Landkreis Rostock bittet darum, Termine rechtzeitig im Vorfeld abzusagen, wenn diese nicht wahrgenommen werden können. Zur Absage reicht eine kurze formlose Benachrichtigung per E-Mail an fsbehoerde@lkros.de für den Standort Güstrow oder fahrerlaubnisbehoerde@lkros.de für den Standort Bad Doberan.

Wegen der Überlastung der Behörde sollten Fahranfänger den Termin für die theoretische Prüfung in der Führerscheinstelle gleichzeitig mit der Anmeldung in der Fahrschule vereinbaren.

Von Cora Meyer