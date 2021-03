Rostock

Offene Geschäfte an der „Kröpi“, die ersten Hansa-Fans zurück im Ostseestadion: Die Hansestadt Rostock macht mehr und mehr auf – trotz der dritten Corona-Welle, trotz steigender Zahlen. Nur ein paar Kilometer weiter hingegen sieht die Lage ganz anders aus: Im Landkreis Rostock ist und bleibt weiterhin (fast) alles zu – und Schuld daran sind offenbar zu einem großen Teil „Impfmuffel“.

Das Landratsamt in Güstrow vermeldet eine steigende Zahl von Corona-Fällen unter Mitarbeitern von Alten- und Pflegeheimen, Arztpraxen und Kliniken. Fälle, die offenbar vermeidbar gewesen wären: „In den meisten dieser Fälle hatte es bereits Impfangebote gegeben“, sagt die Leiterin des Güstrower Gesundheitsamtes, Dr. Kristin von der Oelsnitz. Heißt: Die Betroffenen hätten sich bereits impfen lassen können, wollten es aber nicht.

Nach Angaben des Landkreises wurden seit Anfang Februar in den 103 medizinischen Einrichtungen in der Region 112 Corona-Fälle unter dem Personal festgestellt. Kreistagspräsident Veikko Hackendahl (CDU) hat dafür kein Verständnis – und appelliert jetzt nachdrücklich an alle, Impfangebote auch anzunehmen.

Lage im Landkreis bleibt angespannt

Am Donnerstag ging die Inzidenz im Landkreis weiter nach oben (40 neue Fälle) – und dennoch: Auf den Corona-Karten des Landes bleibt die Region rund um die Hansestadt weiterhin „Rot“. Mit 83,4 Fällen je 100 000 Einwohnern und Woche ist die Region weit von möglichen Lockerungen für Handel, Kultur, Bildung und auch Gastronomie entfernt.

Fast täglich muss das Landratsamt für weitere Kita-Gruppen oder Schulklassen Quarantäne anordnen. Und in vielen Fällen wären diese harten Maßnahmen und auch die Ausbrüche vermeidbar gewesen – wenn sich mehr Pflegekräfte hätten impfen lassen: „Die Infektionen beim Personal wirken sich nun sowohl auf die Einrichtungen, in denen diese Menschen arbeiten, als auch externe Einrichtungen aus. Ermittlungen des Gesundheitsamtes ergeben beispielsweise immer wieder Infektionswege in Richtung Schulen und Kindertagesstätten“, sagt Amtsärztin von der Oelsnitz.

Kreistagspräsident: „Das ist hochgradig fahrlässig“

Dass es offenbar viele Mitarbeiter in besonders gefährdeten Einrichtungen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen – Kreistagspräsident Veikko Hackendahl hat dafür kein Verständnis: „Es gibt keinen Impfzwang – und das ist auch gut so. Aber wenn Pflegekräfte die Impfung ablehnen, finde ich das hochgradig fahrlässig“, sagt er deutlich. „Diese Menschen haben für ihre Patienten und Bewohner eine besondere Verantwortung.“

Politik, Experten und Verwaltungen würden seit Wochen darum kämpfen, möglichst viel Leben wieder möglich zu machen: „Ich denke da vor allem an Schulen und Kitas. Wenn das Virus von einigen wenigen, die längst sich selbst und andere mit der Impfung hätten schützen können, immer wieder auch in diese Einrichtungen getragen wird – ja, dann haben darunter Hunderte andere zu leiden.“

Im Landkreis reichen ein, zwei größere Ausbrüche um die Inzidenz-Werte, ab denen Öffnungen möglich sind, zu überschreiten. „Ja, wir haben noch zu wenig Impfstoff für alle. Deshalb impfen wir ja zuerst diejenigen, auf die es jetzt ankommt. Aber die müssen dann auch verantwortungsvoll handeln!“

Landkreis Rostock für „lokale“ Lösungen

Hackendahl spricht sich zudem für neue Lösungen in der Pandemie aus: „Wir brauchen stärker als bisher regionale Lösungen bei Ausbrüchen.“ Nach wie vor sei der Süden des Landkreises deutlich stärker von Ausbrüchen – meist mit der britischen Mutante des Corona-Virus – betroffen. Aus Güstrow etwa wurden in den vergangenen sieben Tagen 17 neue Fälle gemeldet, aus dem Amt Laage sogar 27. In Kühlungsborn und Graal-Müritz hingegen gab es seit Wochen keinen einzigen Fall, in Bad Doberan zuletzt nur einen einzigen.

Hackendahl: „Wir müssen dahin kommen, dass wir in Städten und Gemeinden wie Kühlungsborn, wo es kaum Fälle gibt, weitere Öffnungen ermöglichen – auch wenn es anderenorts im Landkreis Probleme gibt.“ Und: Bürger aus den „Niedriginzidenz“-Kommunen sollte es auch erlaubt sein, in Rostock einzukaufen oder auch ins Stadion zu gehen.

Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte sich bereits dafür stark gemacht, dass auch Bürger aus Umlandgemeinden mit niedriger Inzidenz in Rostock einkaufen dürfen.

Fallzahlen steigen auch in Rostock

Auch in der Hansestadt steigt indes die Zahl der Corona-Fälle. Allein am Donnerstag vermeldete die Stadt 38 Infektionen, die Inzidenz stieg sprunghaft auf 45,9. „Die Zahlen bei uns gehen seit Tagen stabil nach oben“, sagt Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke).

Ein Grund zur Beunruhigung sei das aber nicht – im Gegenteil: „Wir testen deutlich mehr als noch vor einigen Wochen. Natürlich entdecken wir so auch mehr Fälle, die uns bisher nicht ins Netz gegangen sind. Das ist also keine Überraschung.“ Und außerdem: „Solange wir binnen 24 Stunden alle Kontaktketten nachvollziehen können, haben wir das Infektionsgeschehen auch im Griff. Und das haben wir.“

Von Andreas Meyer