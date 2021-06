Bad Doberan

Bereits zum zweiten Mal in Folge standen die Rebus-Schulbusassistenten in diesem Jahr vor der Herausforderung, unter Pandemie-Bedingungen für einen sicheren Schülerverkehr zu sorgen – wenn nicht gerade Distanzunterricht angesagt war. Insgesamt 61 Mädchen und Jungen aus vier Schulen des Landkreises Rostock waren im Einsatz, um auch auf die zusätzlichen Hygieneauflagen, wie den Mundschutz und Abstandsgebote, zu achten.

„Wir sind sehr stolz auf unsere ehrenamtlichen Unterstützer, die kein leichtes Schuljahr zu absolvieren hatten“, sagt Thomas Nienkerk, Geschäftsführer der Rebus Regionalbus Rostock GmbH.

Traditionell erhalten alle Schulbusassistenten zum Abschluss des Schuljahres von Rebus ein kleines Dankeschön. In diesem Jahr gibt es ein „Krass“-Freizeitticket für den Monat Juli. Dieses Ticket kostet normalerweise 21 Euro pro Monat und ist sowohl in den Ferien als auch in der Schulzeit für beliebig viele Fahrten auf allen Linien von Bus, Straßenbahn, S-Bahn, Regionalzug, Molli und Fähre im gesamten Netz des Verkehrsverbundes Warnow gültig. „Wir wünschen allen Ferienkindern einen unbeschwerten Sommer und hoffen sehr, dass der Schulbetrieb dann wieder wie gewohnt im August starten kann!“, so Nienkerk.

Erstmals Viertklässler mit dabei

Am Schulbusprojekt haben sich in diesem Jahr die Regionale Schule am See aus Satow mit 25, die Warnowschule in Papendorf mit 22, die Regionale Schule in Dummerstorf mit neun sowie die Grundschule Blankenhagen mit fünf Schulbusassistenten beteiligt. „Mit der Grundschule Blankenhagen waren erstmals Schüler der 4. Klasse dabei, ansonsten werden Schulbusassistenten erst frühestens ab der 6. Klasse eingesetzt“, macht Nienkerk deutlich.

Jeweils zu Beginn des neuen Schuljahres werden die Schulbusassistenten im Alter von zwölf bis 17 Jahren durch die Rebus-Busschullehrer oder auch direkt durch die Schulen auf ihr ehrenamtliches Engagement vorbereitet. Sie agieren als Ansprechpartner für ihre Schulkameraden in den Schulbussen und sorgen für Ordnung, Ruhe und vor allem für die Sicherheit der jüngsten Fahrgäste. Täglich befördert Rebus etwa 12 500 Mädchen und Jungen zu ihren Schuleinrichtungen und wieder nach Hause. Dafür sind bei Regelschulbetrieb rund 150 Busse im Einsatz.

Infos: www.krass-freizeitticket.de

Von Lennart Plottke