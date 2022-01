Biendorf

Im Biendorfer Wald kennt sich Joachim Mett besonders gut aus, hier ist er einer von vier Jägern der ansässigen Jagdpächtergemeinschaft. Außerdem ist der heute 68-Jährige in der Gegend aufgewachsen. Aber Verantwortung in seiner ehrenamtlichen Funktion im kreislichen Jagdwesen hat der Rentner für ein viel größeres Gebiet.

Vor drei Jahren wurde der Neubukower vom Landrat zum Kreisjägermeister des Landkreises Rostock berufen. Aber weil das Gebiet so groß ist, erhält er Unterstützung von einem Kollegen aus dem Kreisjagdverband Güstrow, der sich vorrangig um den Bereich des Altkreises Güstrow kümmert.

„Über diese Arbeitsteilung und Unterstützung bin ich froh, weil es sonst zu unübersichtlich wäre. Somit bin ich dann hauptsächlich, obwohl ich Kreisjägermeister im gesamten Landkreis Rostock bin, für den Bereich des alten Landkreises Bad Doberan zuständig“, erläutert Joachim Mett, der durch seine Funktion auch Vorsitzender des Jagdbeirates ist und die in der Kreisverwaltung zuständige Untere Jagdbehörde berät.

Kadaverfunde im Wald sofort melden

Die Situation in den bejagten Wäldern der Region schätzt der Kreisjägermeister als relativ normal ein. „Die Bestände beim Rot- und Damwild sind stabil und gesund, Überpopulation gibt es nach wie vor beim Schwarzwild. Hier müssen wir den Bestand weiter reduzieren“, sagt Joachim Mett.

Das gelte vor allem mit Hinblick auf die Afrikanische Schweinepest (ASP). Bei unkontrolliertem Wachsen des Wildschweinbestandes sei die Gefahr, dass Tiere an der gefährlichen Seuche erkranken, größer.

„Bisher hatten wir Glück, dass es nur einzelne Fälle von ASP in Mecklenburg-Vorpommern gab. Seitens des Landes wurde zuvor schon reagiert und entsprechende Barrieren an der Grenze zu Polen geschaffen. Trotzdem müssen wir in unseren Gebieten wachsam sein und aufpassen, dass sich die Seuche nicht ausbreitet“, betont der Kreisjägermeister.

Dabei appelliert er auch an Menschen, die mit der Jagd nichts zu tun haben, aber im Wald spazieren gehen.

„Wenn jemand auf einen Wildschweinkadaver trifft, sollte er unbedingt sofort den Jäger des Gebietes oder die Jagdbehörde informieren. Man kann den Fund, der wegen der Seuchengefahr auf keinen Fall angefasst werden darf, aber auch der Polizei melden, sie gibt die Information dann an die entsprechenden Stellen weiter“, sagt Joachim Mett.

Im Wald gilt Leinenzwang für Hunde

An Waldliebhaber hat der passionierte Jäger aber noch eine weitere Bitte: „In dieser Jahreszeit braucht das Wild vor allem seine Ruhe. Deshalb ist es wichtig, beim Waldspaziergang die Tiere auch in Ruhe zu lassen und nicht aufzuscheuchen. Die Wege sollten nicht verlassen und mitgeführte Hunde stets an der Leine gehalten werden.“

Im Wald gelte für Hunde ohnehin ein gesetzlicher Leinenzwang, aber die meisten Hundebesitzer wüssten das auch. Außerdem verweist der Jagdmeister darauf, dass auch das Füttern von Tieren durch Besucher im Wald nicht gestattet ist. „Das könnte fatale Folgen haben“, warnt Joachim Mett.

Ausnahmen seien nur Jägern gestattet, wenn zum Beispiel vor einer Jagd Schwarzwild an eine bestimmte Stelle gelockt werden soll.

Immer mehr Frauen werden Jägerinnen

Um die Populationen unter Kontrolle zu halten und Wild gezielt zu bejagen, wird in regelmäßigen Abständen eine Abschussquote für alle Schalenwildarten, wie Rehe, Hirsche und Wildschweine, festgelegt. Jäger, die das dann umsetzen, gäbe es in der Region genug, sagt Mett. Auf die rund 900 Jagdpachtgebiete im Altkreis kommen etwa 800 Jäger. 8000 sind es in Mecklenburg-Vorpommern.

„Aber nicht jeder ist automatisch auch Jagdpächter oder Waldbesitzer, einige sind dann auch Gastjäger“, erläutert der Experte, der auch froh ist, dass „wir keine Nachwuchssorgen haben. Jährlich kommen neue Jäger hinzu“.

Joachim Mett hat auch den Vorsitz in der Prüfungskommission für die Jagdscheinprüfung. Gerade in den vergangenen Jahren zeichne sich dabei ein erfreulicher Trend ab: „Die Anzahl der Frauen, die den Jagdschein erwerben, nimmt zu. Das sind etwa 15 Prozent der Neulinge, Tendenz steigend“, freut sich der Kreisjägermeister des Landkreises Rostock.

Absatzprobleme mit Wildbret im Lockdown

Die Corona-Pandemie hatte und hat ihre Auswirkungen auch auf Jäger. „Als im Lockdown die Gaststätten und Restaurants schließen mussten, hatten wir große Probleme, das Wildbret abzusetzen. Die Preise für Wildfleisch waren in den Keller gepurzelt. Das hat sich zum Glück wieder normalisiert“, sagt Joachim Mett.

Eine weitere Auswirkung der Pandemie: „Normalerweise führen wir in den Hegegemeinschaften jährlich eine Versammlung durch. Das war in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich. Aber in diesem Jahr wollen wir das unbedingt machen“, hofft auch der Kreisjägermeister auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie.

Von Rolf Barkhorn