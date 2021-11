Bad Doberan

Es ist unübersehbar: Neben dem Gebäude der Kreismusikschule des Landkreises Rostock klafft ein großes Loch im Boden. Das Grundstück mit der denkmalgeschützten Villa ist zu einer Baustelle geworden.

„Im Rahmen einer regelmäßig durchzuführenden Brandverhütungsschau wurden notwendige brandschutztechnische Maßnahmen festgestellt“, teilt der Landkreis mit, dem das Grundstück am Stülower Weg gehört. Darüber hinaus habe der Beirat für Menschen mit Behinderung des Landkreises Rostock aus seiner Sicht auf grundlegende Anforderungen hingewiesen. Deshalb wird nun der Brandschutz ertüchtigt werden. Außerdem werden nach Angaben des Landkreises eine Rampe, eine Aufzugsplattform und ein barrierefreies WC gebaut. „In diesem Zusammenhang werden die Flure malermäßig hergestellt und die Bodenbeläge aufgearbeitet“, heißt es weiter.

Bei allen durchzuführenden Maßnahmen muss der Denkmalschutz berücksichtigt werden. Die Arbeiten werden laut Bauzeitenplan bis spätestens Juli 2022 andauern. „Aufgrund der aktuellen Corona-Lage, sich daraus ergebender Lieferengpässe und fehlender Arbeitskräfte bei den beauftragten Firmen kann es zu Änderungen kommen“, so der Landkreis.

Keine Auswirkungen auf den Unterricht

Auf den Unterricht werden sich die Bauarbeiten allerdings vermutlich nicht auswirken. „Da die Arbeiten am Vormittag bis zum frühen Nachmittag stattfinden und die Schüler und Schülerinnen der Musikschule diese am Nachmittag besuchen, wird von keiner größeren Beeinträchtigung des Unterrichtsbetriebes ausgegangen.“ Auch der Parkplatz muss dafür nicht gesperrt werden.

Auch durch die aktuelle Corona-Situation mit Warnstufe 3 („orange“) wird der Unterricht derzeit noch nicht besonders beeinträchtigt. „Wir wären ja eigentlich als Musikschule erst in Stufe 4 betroffen“, sagt Ulrike Bennöhr, Leiterin der Kreismusikschule des Landkreises Rostock. „Deshalb unterscheiden wir jetzt strikt zwischen Unterricht und Veranstaltungen.“ Denn für die gilt bereits 2G. „Das bedeutet, wir müssen alles umdisponieren.“ Bisher finde aber alles statt.

Einschränkungen wegen Corona ab Warnstufe 4

Erwachsene benötigten nach wie vor einen tagesaktuellen Test, ebenso Kinder zwischen sieben und 18 Jahren, wenn sie sich nicht in der Schule testen oder in einem Ensemble musizieren. Falls dann auch für den Unterricht die 2G-Regelung in Kraft tritt, ist die Schulleiterin besorgt: „Es sind ja noch immer nicht alle geimpft – und das wirkt sich dann auch auf die Kinder aus. Was machen wir mit den Lehrern, die dann nicht mehr in die Musikschule dürfen?“ Möglich sei, dann wieder Online-Unterricht anzubieten.

Umgang mit Ungeimpften in Ensembles problematisch

Auch in Ensembles sei das problematisch. Wenn einzelne Musiker ausfielen, könnte beispielsweise ein Orchester theoretisch nicht mehr spielen. Über konkrete Maßnahmen hat man noch nicht entschieden. Doch Planung ist für die Musikschule wichtig: „Für die Kinder ist es schlimm, wenn man etwas kurzfristig absagt.“

Die Bauarbeiten bleiben natürlich auch bei Schülern und Lehrern nicht unbemerkt. „Es ist laut und schmutzig“, sagt Ulrike Bennöhr. „Aber als Schulleiterin bin ich natürlich froh, dass es endlich losgeht.“

