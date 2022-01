Kühlungsborn

Die Kreismusikschule muss für die Nutzung von Räumen in den Kühlungsborner Schulen auch weiterhin keine Miete zahlen. „Das wurde im letzten Hauptausschuss eingehend diskutiert und wir haben uns geeinigt“, teilte Bürgermeister Rüdiger Kozian mit. Er ist auch Vorsitzender des Ausschusses.

„Die Musikschule soll die Nutzung kostenfrei durchführen können.“ So steht es nun in dem neuen Kooperationsvertrag zwischen Stadt und Landkreis. „Die Sache ist geregelt“, sagte der Bürgermeister. Auch der Sozialausschuss der Stadt hatte sich im Vorfeld bereits für die kostenfreie Nutzung ausgesprochen.

„Wir sind sehr froh über die Entscheidung der Politik“, sagt Ulrike Bennöhr, Leiterin der Kreismusikschule. „Wir sehen es als klares Bekenntnis zu den Kindern und Jugendlichen und als Wertschätzung der in Kühlungsborn seit vielen Jahren geleisteten Kultur und Bildungsarbeit.“

Offenbar habe man dort erkannt, dass die Kreismusikschule langfristig arbeite und dass die Schüler auch das Kulturleben der Stadt bereicherten. „Die Entscheidung ist richtungsweisend“, sagte die Musikschulleiterin. Denn auch viele andere Kommunen und Städte, in denen die Kreismusikschule Kurse anbietet, hätten darauf geschaut. Mit allen musste die Kreismusikschule nach der Fusion neue Kooperationsverträge abschließen.

Wenn die Kreismusikschule in Kühlungsborn Miete gezahlt hätte, hätten andere möglicherweise auch Geld für die Nutzung von Räumen verlangt, glaubt Ulrike Bennöhr.

„Die Hilfsbereitschaft der Bürger hat mich sehr berührt“, sagt sie. Pastor Matthias Borchert hatte zwischenzeitlich die Pfarrscheune als Übungsort zur Verfügung gestellt. Stephan Giersberg, Direktor des Hotels Aquamarin, bot der Musikschule an, im Pavillon vor dem Hotel zu proben. „Das war eine wunderbare Geste“, sagt die Schulleiterin.

Eltern schrieben Brief an Stadtvertreter

Auch die Eltern hatten sich dafür eingesetzt, dass die Musikschule des Landkreises Rostock künftig die Räume der Kühlungsborner Schulen weiter kostenfrei nutzen darf. Acht Elternpaare baten in einen Brief an die Stadtvertreter darum, „im Interesse der Kühlungsborner Kinder, Jugendlichen und Eltern die bisher sehr erfolgreiche Kooperation der Stadt Kühlungsborn mit der Kreismusikschule und das Angebot des Vorortunterrichts aufrechtzuerhalten ... und die Kreismusikschule von der Gebührenzahlung für die Unterrichtsräume zu befreien.“

Eine Einschränkung gibt es jedoch: Die Regelung gilt nur für die Kinder und Jugendlichen der Grundschule und des Schulzentrums. „Die Erwachsenen dürfen dort keinen Unterricht haben“, sagt Ulrike Bennöhr. Davon seien jedoch nur eine Handvoll Menschen betroffen. Sie werden nun in Bad Doberan unterrichtet. Vom Landkreis Rostock gab es auf OZ-Anfrage keine Rückmeldung.

Stadt verstieß gegen eigene Satzung

Nach einer coronabedingten Pause sollten die Kurse in Kühlungsborn im vergangenen August wieder starten. Dann brachte die Stadtverwaltung von Kühlungsborn jedoch die Zahlung einer Miete ins Gespräch. Bisher habe die Kreismusikschule die Räume kostenfrei genutzt, weil nicht aufgefallen sei, dass das gegen die Gebührenordnung verstoße. Diese schreibt vor, dass für die Nutzung Gebühren erhoben werden müssen. Einen Erlass sieht die Satzung nicht vor, es gibt aber einen Ermessensspielraum.

Die Stadt hatte argumentiert, dass sie diesen in der Sache bereits ausgeschöpft habe. Die Gebühren, die man von der Musikschule verlange, würden die Kosten der Stadt nicht decken. Man müsse die Gebäude heizen, pflegen, reinigen und desinfizieren. Und wenn man der Musikschule die Miete komplett erlasse, würden sich andere Anbieter an die Stadt wenden und ebenfalls eine Minderung verlangen.

Von Cora Meyer