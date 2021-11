Kreisstraße in Bad Doberan: Anwohner beschwert sich über Lärm

Bad Doberan

Werner Obst ist genervt. Der Lärm vor seinem Haus im Stülower Weg habe in den vergangenen Jahren zugenommen. „Abends ist es, als wenn ich an einer Autobahn wohne“, sagt der 71-Jährige. Während tagsüber aufgrund der Schulstandorte im Stülower Weg (Berufliche Schule und Kreismusikschule) Tempo 30 gelte, können Autofahrer nach 16 Uhr 50 Kilometer die Stunde fahren.

„Die jagen dann durch“, beschreibt Werner Obst seinen Eindruck. „Das ist eine Lärmbelästigung ohne Ende. Da hätte ich auch gleich an eine Autobahn ziehen können.“ Er sei auch schon beim Landkreis Rostock gewesen, bisher ohne Erfolg. Der Stülower Weg ist eine Kreisstraße.

„Dem Amt für Straßenbau und Verkehr liegen keine Hinweise auf eine Lärmproblematik oder zu schnelles Fahren im Stülower Weg in Bad Doberan vor“, informiert der Landkreis Rostock. Eine Verkehrszählung oder -messung sei nicht geplant, „möglich wären diese, wenn gewünscht“.

Derzeit lägen keine Informationen vor, die eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung zwingend erforderlich machten. „Soweit Lärmschutzprobleme angeführt werden, müsste der Baulastträger (Landkreis Rostock) eine Lärmberechnung beauftragen.“

In Anbetracht des relativ geringen Verkehrs auf der Straße sei aber nicht zu erwarten, dass die zulässigen Lärmgrenzwerte erreicht oder überschritten würden. Die letzte Verkehrszählung auf der Kreisstraße 6 gab es 2016 im Ort Stülow. Hier waren im Schnitt 820 Fahrzeuge in 24 Stunden gezählt worden, so der Landkreis.

Von Anja Levien