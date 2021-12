Die Außenstelle des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums in Bad Doberan soll geschlossen werden. So schlägt es die Kreisverwaltung vor. Am Dienstag entscheidet der Kreistag, wie es mit der Beruflichen Schule weitergeht. Schüler, IHK und Dehoga hatten sich für den Erhalt eingesetzt.