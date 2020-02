Wittenbeck

Ein Unfallschwerpunkt entlang der Landesstraße 12 wird entschärft: Der lange erwartete Kreisverkehr hinter Wittenbeck soll noch in diesem Jahr gebaut werden. Die Kosten teilen sich das zuständige Straßenbauamt Stralsund und die Gemeinde. Bereits im August hatten die Wittenbecker Gemeindevertreter beschlossen, dafür eine Vereinbarung mit dem Straßenbauamt abzuschließen. Zurückgeschreckt war man damals jedoch vor den hohen Kosten. „Der gemeindliche Anteil der Kosten, den wir zu tragen haben, liegt bei 134 565 Euro“, sagt Bürgermeister Dirk Stübs. „Fördermittel bekommen wir dafür nicht.“

Die Gemeindevertreter hatten deshalb gehofft, dass sich das benachbarte Kühlungsborn an der Finanzierung beteiligen würde. Das Ostseebad wäre nach Ansicht von Bürgermeister Dirk Stübs „der Hauptprofiteur dieser Baumaßnahme“. Er hatte deshalb mit der Nachbarkommune über Möglichkeiten einer Kostenbeteiligung über einen Flächentausch oder Ähnliches gesprochen. Der Kühlungsborner Bürgermeister, Rüdiger Kozian, sagte jedoch: „Wir können nicht einfach so die Kosten für eine andere Kommune übernehmen. Das würde bei einer Prüfung sofort auffliegen.“ Wenn Kühlungsborn einen Weg fände, Wittenbeck zu unterstützen, dann müsse das rechtlich sauber und darstellbar sein. „Das nehmen wir so hin“, sagt Dirk Stübs. „Wenn die Baumaßnahme in unserer Gemarkung liegt, müssen wir sie bezahlen.“ Wenn auch zähneknirschend: „Es ist nicht so schön“, sagt der Bürgermeister, „Ich hätte mit dem Geld lieber etwas anderes gemacht. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert.“

Verkehrsbehinderungen nach der Saison

Die 134 565 Euro für den Bau sind im Haushalt für 2020 eingestellt. Das entspricht 25 Prozent der Gesamtkosten. Den Rest übernimmt das Straßenbauamt Stralsund. Das will mit dem Bau noch in diesem Jahr beginnen. „Das ist ja eine Tourismusstrecke“, sagt Leiter Ralf Sendrowski. „Deshalb können wir im Juli und August nicht viel machen.“ Das ginge erst, wenn der Verkehr nachgelassen habe. „Allerdings liegen Teile des Bauwerks, das wir errichten wollen, außerhalb der jetzigen Verkehrsfläche.“ Dort könnten die Arbeiten bereits im Juni beginnen. An der Straße selbst wird dann ab Herbst gebaut. „So etwas kann man natürlich immer nur in Teilen bauen“, sagt Ralf Sendrowski. Dann müsse der Verkehr wieder umgeleitet werden. Dadurch dauerten die Arbeiten natürlich. „Es wird aber nie voll gesperrt“, sagt der Amtsleiter. Es werde aber zu Behinderungen kommen, etwa durch Baustellenampeln. „Vorgesehen ist, dass wir bis Ende des Jahres fertig sind.“

Kreisel seit Jahren im Gespräch

Kurz hinter dem Ortsausgang Wittenbecks in Richtung Kühlungsborn trifft die Entlastungsstrecke für das Ostseebad im spitzen Winkel auf die Landesstraße 12. Ein Kreisverkehr an dieser Stelle war bereits 2007 im Gespräch. Damals trafen sich Staats- und Regierungschefs zum G8-Gipfel in Heiligendamm. Im Zusammenhang damit wurde die L 12 zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn erneuert. Es war geplant, dabei auch den Kreisel in Angriff zu nehmen.

„Wichtig ist, dass er jetzt kommt und eine Unfallstelle entschärft wird“, sagt Bürgermeister Dirk Stübs. Er hofft, dass es auch bald mit einem weiteren Projekt vorangeht: Am Ortsausgang Wittenbeck fehlt ein etwa 150 Meter langes Stück Radweg. Diese Lücke ist im Radwegekonzept des Landkreises Rostock bereits berücksichtigt und soll bis zum Jahr 2030 geschlossen sein.

Von Cora Meyer