Krempin: VW T 4 durchbrach Wartehausmauer

Krempin

Das muss ein Wumms gewesen sein, hoffentlich ist der Person hinterm Lenkrad oder gar Wartenden nichts passiert – so die ersten Gedanken beim Blick auf die zerstörte Bushaltestelle am Abzweig Dorfstraße/ Neubukower Straße in Krempin.

Hier war am Mittwoch, den 16. September, gegen halb drei nachmittags eine 30-Jährige mit ihrem VW-Kleintransporter T 4 in der Kurve zu weit abgedriftet und gegen die massive Wartehausmauer geknallt. Nach Angaben der Bad Doberaner Polizei wurde die Fahrerin, die sich allein im Transporter befand, leicht verletzt – „im Endeffekt stand sie nur unter Schock. Sie ist relativ glimpflich davongekommen.“

Wurde Fahrerin abgelenkt?

Die Frau hätte auch nicht unter Alkohol gestanden: „Sie hat wohl einfach einmal nicht aufgepasst oder war doch durch irgendetwas abgelenkt“, hieß es weiter.

Wie die Bürgermeisterin der Gemeinde Carinerland, Heike Chrzan-Schmidt, der OZ sagte, soll das Wartehäuschen wieder instand gesetzt werden: „Wir müssen zunächst aber mal gucken, was die Versicherung sagt. Ein bisschen schöner soll es auf jeden Fall werden.“ Man sei bereits mit einem Maurer vor Ort gewesen.

Barrierefreiheit muss weiter warten

Auf die Frage, ob die Haltestelle dann gleich entsprechend der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes erneuert werde, die ja bis zum 1. Januar 2022 bundesweit auf Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr pocht, antwortete die Bürgermeisterin: „Dafür muss der Landkreis Rostock erst mal in die Spur kommen und sagen, dass er die Kreisstraße in Krempin vernünftig baut, dann kümmern wir uns hier um Barrierefreiheit – vorher fassen wir da nichts an.“

Von Thomas Hoppe