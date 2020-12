Bad Doberan

5,37 Millionen Zuschauer haben laut Einschaltquote den ZDF-Film „ Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise an die Ostsee“ gesehen, der im Sommer in Heiligendamm und auf der Insel Poel gedreht wurde.

Sie haben erfahren, seit wann die Mecklenburgische Bäderbahn Molli zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan fährt, wann es im Klostergelände in Bad Doberan gebrannt hat und warum Heiligendamm „die Weiße Stadt am Meer“ genannt wird. Doch nicht alle Fakten entsprechen der Wahrheit.

Anzeige

Bäderbahn Molli fährt zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan

Die Filmfamilie Erding fährt mit dem Molli von Kühlungsborn nach Heiligendamm. „Die Bäderbahn Molli, auch der Molli oder Molli genannt, eine dampfbetriebene Schmalspurbahn, die die Seebäder Bad Doberan, Heiligendamm und Kühlungsborn seit dem 9. Juli 1886 miteinander verbindet“, erzählt Hochzeitsplaner Tom Cramer ( Jan Hartmann). Das stimmt nicht ganz. Zwar fährt die Bäderbahn seit 1886 zwischen Bad Doberan und Heiligendamm, die Streckenverlängerung nach Kühlungsborn kam aber erst 1910.

Lesen Sie auch

Als die Familie in Heiligendamm am Grand Hotel ankommt, berichtet der Hochzeitsplaner zur Weißen Stadt am Meer: „Mecklenburgische Baumeister haben sich hier verwirklicht und ein Gesamtkunstwerk aus Logier-, Bade- und Gesellschaftshäusern geschaffen. Daher der Name.“ Er weist auf die lateinische Inschrift am Kurhaus und erklärt, was sie bedeutet: „Hier empfängt dich Freude, entsteigst du gesunde dem Bade.“ Eine knackige Zusammenfassung der Geschichte Heiligendamms.

Zur Galerie Der Film „Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise an die Ostsee“ wurde unter anderem im Sommer 2020 in Kühlungsborn, Bad Doberan und Heiligendamm gedreht. Er wird am 26.12.2020 das erste Mal im ZDF gezeigt.

Münster Bad Doberan besteht aus über vier Millionen Steinen

Auch übers Klostergelände in Bad Doberan erfährt der Zuschauer einiges: Die Klostermauer ist 1,4 Kilometer lang. Das Münster, eine Perle der Backsteingotik, wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Über vier Millionen Steine wurden benötigt, um es fertigzustellen. Doch stutzig wurde der eine oder andere bestimmt bei den Aussagen zum Kloster: „Das Kloster ist eine Ruine, 1979 abgebrannt“, sagt Tom Cramer und kurz darauf noch mal: „Die Mühle wurde 1979 durch einen Brand teilzerstört, dem leider auch das Kloster zum Opfer fiel.“

Die Aussage impliziert, dass das Kloster bis 1979 in Betrieb war. Dem ist aber nicht so.

Kloster wurde 1552 aufgelöst

Wie Münsterkustos Martin Heider bestätigt, ist das Kloster 1552 durch die Reformation aufgelöst worden. Richtig ist der Brand des Wirtschaftsgebäudes, auch Backhausmühle genannt, 1979. Dadurch wurde das Gebäude zum Teil zur Ruine. Aber das Kloster bestand ja nicht nur aus der Backhausmühle.

Heute noch erhalten sind unter anderem das Münster, das Kornhaus, das Beinhaus, die Backhausmühle und der Hengstenstall, der im Kern ein mittelalterliches Gebäude ist. Kreuzgang, Klausurtrakt und Nebengebäude wurden abgerissen.

Der Zuschauer erfährt zudem, dass 1171 Bischof Berno von Schwerin das Kloster gegründet hat. „Er war Mitinitiator, das stimmt schon“, sagt Martin Heider. „Der eigentliche Gründer war aber der Stifter Fürst Pribislav.“

Im Film lässt sich halt nicht alles im Detail benennen. Und in Erinnerung sind bei den Zuschauern wahrscheinlich eher die Aufnahmen aus Kühlungsborn, Heiligendamm, Bad Doberan und der Insel Poel geblieben.

Von Anja Levien