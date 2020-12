„Kreuzfahrt ins Glück“: Film zeigt neue Fahrradroute

Heiligendamm

Die Heimat als Filmkulisse: Im ZDF-Film „ Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise an die Ostsee“ sind Bad Doberan, Heiligendamm, Kühlungsborn und die Insel Poel immer wieder zu sehen. Tolle Aufnahmen sind da im Sommer entstanden. Dass das Bed und Breakfast im Haus Quitte, das in Kühlungsborn steht, im Film immer im Zusammenhang mit Aufnahmen von Poel verknüpften wird, lässt sich noch akzeptieren. Ist ja alles auch relativ dicht beieinander. Aber dann doch nicht so dicht, dass sich alles schnurstracks mit Fahrrad radeln lässt.

So macht es aber den Eindruck, wenn Hochzeitsplaner Tom Cramer ( Jan Hartmann) von der Promenade in Heiligendamm Richtung Börgerende fährt, um beim nächsten Bild in Kühlungsborn-West Höhe Seenotrettung zu sein und nach erneutem Schnitt dann auf dem Kamp in Bad Doberan anzukommen. Das nennt sich dann filmische Freiheit.

Allerdings soll der Streifen ja auch Werbung für die Region machen, so die Hoffnung der Touristiker. Bin gespannt, ob jemand ein Zimmer bucht, weil er genau diese Route abfahren möchte.

Von Anja Levien